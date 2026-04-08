Ο Τζίμι Κίμελ τρολάρει τον Τραμπ για το Ιράν: Ήθελε και το Νόμπελ Ειρήνης

Σε υψηλούς τόνους και με έντονη δόση σαρκασμού, ο Τζίμι Κίμελ σχολίασε τις δραματικές δηλώσεις και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας μια ημέρα γεμάτη ένταση, φόβο και —τελικά—… υπαναχώρηση. Ο παρουσιαστής στάθηκε στο χάσμα ανάμεσα στη ρητορική και την πράξη, δίνοντας έμφαση στο πώς μια εξαγγελία παγκόσμιου αντίκτυπου κατέληξε να μην υλοποιηθεί.

«Τελεσίγραφο» με βαριές κουβέντες

Ο Κίμελ αναφέρθηκε στο αυστηρό μήνυμα που απηύθυνε ο Τραμπ προς το Ιράν, με σαφές χρονικό όριο μέσα στην ημέρα και διατυπώσεις που μιλούσαν για ολοκληρωτική καταστροφή. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ακραία ρητορική που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που ο ίδιος ο Τραμπ επιχειρούσε να προβάλει στο παρελθόν, ακόμη και σε σχέση με διεθνείς διακρίσεις όπως το Νόμπελ Ειρήνης. Με σκωπτικό τόνο, παρομοίασε αυτή τη μεταστροφή με κινηματογραφική αλλαγή ρόλου από ειρηνιστή σε υπερ-κακό.

«Σας μιλάμε από το Λος Άντζελες, είναι λίγο μετά τις 5 το απόγευμα – δηλαδή η ώρα που ο Τραμπ είχε δώσει τελεσίγραφο στο Ιράν να ‘ανοίξει τη γαμ… στρόφιγγα, αλλιώς θα ζείτε στην κόλαση’», είπε. «Είχε θέσει ένα αυστηρό deadline για… τώρα. Το πρωί έγραφε: ‘Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς να μπορέσει ποτέ να επιστρέψει’. … Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που πριν λίγο καιρό γκρίνιαζε επειδή δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης. Και τώρα απειλεί έναν πολιτισμό με αφανισμό. Από Μαχάτμα Γκάντι σε Στρατηγός Ζοντ μέσα σε δευτερόλεπτα».

«Έτσι πάει κάθε φορά που ο Τραμπ λέει κάτι παράλογο. Ανακοινώνει ‘αύριο στις 5 θα σκοτώσω τους πάντες’, πανικοβαλλόμαστε όλοι και μετά κάνει πίσω. Και λέει ‘ξέρετε κάτι; Τελικά σε δύο εβδομάδες’. Ηρεμούμε, και μετά ξεχνά ότι το είπε ποτέ. Έχει τη μνήμη –και το χρώμα– ενός χρυσόψαρου».

Μια μέρα αγωνίας στο Ιράν

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, οι πολίτες στο Ιράν πέρασαν ώρες αβεβαιότητας, περιμένοντας αν οι απειλές θα γίνουν πράξη. Τελικά, τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Ο ίδιος το σχολίασε με χιούμορ, λέγοντας πως η ημέρα κατέληξε να θυμίζει περισσότερο μια υπερβολική, σχεδόν σουρεαλιστική «γιορτή» παρά μια στιγμή κρίσης, με την «επίθεση» να μετατίθεται για αργότερα.

«Τα καλά νέα είναι ότι δεν πέθαναν», είπε σκωπτικά. «Ήταν η Taco Tuesday των Taco Tuesdays. Ο πρόεδρός μας αποφάσισε να μην ρίξει τη… σπεσιαλιτέ chalupa, τουλάχιστον για άλλες δύο εβδομάδες».

Ο Τζίμι Κίμελ, στο παραπάνω απόσπασμα, έκανε ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «taco». Το Taco Tuesday είναι μια συνήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την οποία καταναλώνονται tacos ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιλεγμένα πιάτα της κουζίνας Tex-Mex, συνήθως σερβιρισμένα μέσα σε τορτίγια, τα βράδια της Τρίτης. Τα εστιατόρια συχνά προσφέρουν ειδικές τιμές, όπως για παράδειγμα «τάκος με ψάρι 2 δολάρια κάθε Τρίτη βράδυ».

Παράλληλα, η λέξη «taco» χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη και ως ακρώνυμο του «Trump Always Chickens Out» [«ο Τραμπ πάντα κάνει την ‘κότα’»]. Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιείται στην αργκό για να περιγράψει χιουμοριστικά την τάση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει απειλές και μετά να τις καθυστερεί ή να τις παίρνει πίσω, κερδίζοντας χρόνο για διαπραγματεύσεις και δίνοντας ανάσα στις αγορές.

Το μοτίβο των «δύο εβδομάδων»

Ο Κίμελ εστίασε σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη συμπεριφορά του Τραμπ: μεγάλες απειλές με άμεσο χρονικό ορίζοντα που στη συνέχεια μετατίθενται. Όπως είπε, η διαδικασία είναι σχεδόν προβλέψιμη — πρώτα έρχεται ο πανικός, μετά η αναβολή και τελικά η λήθη. Με αιχμηρό χιούμορ, σχολίασε ότι αυτή η τακτική θυμίζει κάποιον που συνεχώς μεταθέτει τις ίδιες αποφάσεις, ενώ υπονόησε και έλλειψη συνέπειας ή μνήμης.

Ο παρουσιαστής σχολίασε ακόμη ότι για τον Τραμπ «είναι πάντα δύο εβδομάδες». «Σαν υπάλληλος με ευσυνειδησία», είπε. «Δίνει πάντα προειδοποίηση δύο εβδομάδων».

«Κανείς δεν ξέρει το σχέδιο»

Κλείνοντας, ο Κίμελ τόνισε ότι, παρά τις συνεχείς απειλές, «κανείς δεν έχει ιδέα ποιο είναι το σχέδιο». Όπως είπε, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι μόνο ο πρόεδρος γνωρίζει τι θα κάνει. «Και δεν είμαι καν σίγουρος ότι το ξέρει ούτε ο ίδιος», σχολίασε. «Ο Τραμπ είπε ότι θα ισοπεδώσει ιρανικούς σταθμούς ενέργειας ώστε να καίγονται και να εκρήγνυνται και να μη χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά. Σαν τις τουαλέτες στο Mar-a-Lago. Μόνο που η επίθεση σε πολιτικές ενεργειακές υποδομές είναι έγκλημα πολέμου βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης. Μάλλον σκέφτηκε ότι έχει κάνει ήδη όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα – ας δοκιμάσει και τα πολεμικά.

*Mε πληροφορίες από: Rolling Stone