Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ

Ο Ανίλ Αμπάνι, ένας από τους πιο προβεβλημένους επιχειρηματίες της Ινδίας, επιδίωκε ήδη από το 2017 να αποκτήσει απευθείας εικόνα για το πώς διαμορφωνόταν η πολιτική της Ουάσιγκτον επί προεδρίας Τραμπ — και κυρίως για το πού θα μπορούσε να «χωρέσει» η Ινδία σε αυτή. Σε αυτή την προσπάθεια, στράφηκε σε μια απρόσμενη πηγή: τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος, παρά το βεβαρημένο παρελθόν του, παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με πρόσβαση σε κύκλους εξουσίας και ανεπίσημους διαύλους επιρροής.

Η εικόνα που προκύπτει από εκατοντάδες μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο άνδρες για περίπου δύο χρόνια — και τα οποία ήρθαν στο φως μέσα από τα έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης — είναι αυτή μιας σχέσης όπου ο Τζέφρι Έπσταϊν λειτουργούσε ως «μεσολαβητής πληροφορίας», προσφέροντας στον Αμπάνι εκτιμήσεις, διασυνδέσεις και υποσχέσεις πρόσβασης στο εσωτερικό της αμερικανικής εξουσίας.

Αναζητώντας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο

Λίγο μετά την πρώτη τους επαφή, ο Ανίλ Αμπάνι ζήτησε ευθέως τη βοήθεια του Τζέφρι Έπσταϊν για να κατανοήσει και να διαχειριστεί τις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο σε ζητήματα που αφορούσαν την Ινδία και τη στρατιωτική συνεργασία.

«Θα χρειαστώ την καθοδήγησή σου για το πώς να κινηθώ με τον Λευκό Οίκο σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Ινδία και την αμυντική συνεργασία», έγραφε χαρακτηριστικά, με τον Έπσταϊν να του υπόσχεται «πληροφόρηση εκ των έσω».

Τα μηνύματα — συχνά γραμμένα με συντομογραφίες και λάθη — δείχνουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε καταφέρει να καλλιεργήσει την εικόνα ενός ανθρώπου που μπορούσε να κινηθεί στα παρασκήνια της διεθνούς πολιτικής. Παρότι δεν είναι σαφές πόσο πραγματική ήταν αυτή η επιρροή, σε αρκετές περιπτώσεις οι πληροφορίες που μετέφερε αποδείχθηκαν σωστές.

Προβλέψεις για καίριους διορισμούς

Σε μία από τις πρώτες τους συνομιλίες, τον Μάρτιο του 2017, ο Αμπάνι ρώτησε αν ο Ντέιβιντ Πετρέους — πρώην επικεφαλής της CIA και δική του προτίμηση — θα αναλάμβανε τη θέση του Αμερικανού πρέσβη στην Ινδία.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απάντησε πως θα το διερευνήσει και λίγο αργότερα μετέφερε ότι δεν ήταν «προτεραιότητα». Πράγματι, λίγους μήνες μετά, τη θέση ανέλαβε ο Κένεθ Τζάστερ.

Αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 2017, ο Έπσταϊν προέβλεψε ότι ο Τζον Μπόλτον θα αντικαθιστούσε τον Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΜάστερ ως σύμβουλο εθνικής ασφάλειας — κάτι που επιβεβαιώθηκε περίπου οκτώ μήνες αργότερα, παρά τη δημόσια στήριξη του Τραμπ στον ΜακΜάστερ εκείνη την περίοδο.

Παράλληλα, ο Έπσταϊν πρότεινε στον Αμπάνι να τον φέρει σε επαφή με πρόσωπα του στενού κύκλου της προεδρίας, όπως ο Στιβ Μπάνον και ο Τόμας Μπάρακ Τζούνιορ.

Πολιτικές διασυνδέσεις και ρόλος «διαμεσολαβητή»

Ο ίδιος ο Αμπάνι παρουσίαζε τον εαυτό του ως άνθρωπο με πρόσβαση στην ινδική κυβέρνηση και κοντά στον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Σε ένα από τα μηνύματά του, ανέφερε ότι η «ηγεσία» είχε ζητήσει τη βοήθεια του Τζέφρι Έπσταϊν για να οργανωθούν συναντήσεις με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Μπάνον.

Ο Αμπάνι δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους δεν σχολίασαν τα δημοσιεύματα. Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, υπήρξε παραπομπή σε δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, η οποία επανέλαβε ότι ο Τραμπ αρνείται κάθε εμπλοκή σε υποθέσεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Υπονοούμενα και αμφιλεγόμενες αναφορές

Ανάμεσα σε πολιτικές και οικονομικές συζητήσεις, στα μηνύματα εμφανίζονται επαναλαμβανόμενες αναφορές σε «επιδόρπιο» και «διασκέδαση». Το περιεχόμενο αυτών των φράσεων δεν αποσαφηνίζεται, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα χωρίς σαφή στοιχεία.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν χρόνια μετά την καταδίκη του Τζέφρι Έπσταϊν το 2008 για υπόθεση που αφορούσε ανήλικη. Οι δύο άνδρες χρησιμοποιούσαν επίσης κρυπτογραφημένες εφαρμογές, όπως Signal και Telegram, με τον Αμπάνι να εμφανίζεται με το όνομα «Armani A».

Διεθνής εικόνα και ανταγωνισμός με τον αδελφό του

Μέσα από τις συνομιλίες διαφαίνεται και η προσπάθεια του Αμπάνι να ενισχύσει το διεθνές του προφίλ. Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, η οικογενειακή αυτοκρατορία μοιράστηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον αδελφό του, Μουκές Αμπάνι.

Ωστόσο, η οικονομική τους πορεία διαφοροποιήθηκε έντονα: η περιουσία του Ανίλ Αμπάνι μειώθηκε δραματικά — από περίπου 45 δισ. δολάρια το 2007 σε 1,7 δισ. το 2019 — ενώ του αδελφού του εκτοξεύτηκε.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε να τον συνδέσει με διεθνείς οργανισμούς και think tanks, προτείνοντάς του επαφές με πρόσωπα όπως ο Γουίλιαμ Μπερνς και ο Τόμας Πρίτζκερ, ενώ τον προσκαλούσε και σε δείπνα με πολιτικούς και διπλωμάτες.

Ισραήλ

Σε ορισμένα μηνύματα, ο Έπσταϊν φέρεται να συμβουλεύει ότι μια πιο στενή συνεργασία της Ινδίας με το Ισραήλ θα μπορούσε να βελτιώσει τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στη χώρα.

Το 2017, μετά τη συνάντηση Μόντι–Τραμπ, ο Ινδός πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ισραήλ — μια κίνηση που σηματοδότησε σημαντική μετατόπιση από την παραδοσιακά ουδέτερη στάση της Ινδίας στη Μέση Ανατολή. Την ίδια χρονιά, η Ινδία προχώρησε σε αγορές οπλικών συστημάτων και εξοπλισμού αξίας περίπου 2 δισ. δολαρίων.

Όταν το όνομα του Μόντι εμφανίστηκε στα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν, το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τα σχετικά μηνύματα «χυδαίους συλλογισμούς ενός καταδικασμένου εγκληματία».

Think tanks, επαφές και φιλοδοξίες επιρροής

Ο Αμπάνι επιδίωκε ενεργά την παρουσία του σε διεθνείς οργανισμούς. Δήλωνε, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ο μοναδικός Ινδός στο συμβουλευτικό συμβούλιο του Atlantic Council και ζητούσε από τον Έπσταϊν προτάσεις για περαιτέρω δικτύωση.

Ο Έπσταϊν του πρότεινε γνωριμίες με ηγετικά στελέχη οργανισμών, ενώ τον προσκαλούσε σε ιδιωτικά δείπνα, όπου συμμετείχαν πολιτικοί και διπλωμάτες — μεταξύ αυτών και ο Νορβηγός διπλωμάτης Τέρχε Ρεντ-Λάρσεν.

Οικονομική κρίση και η τελευταία επαφή

Το 2019, καθώς οι επιχειρήσεις του Αμπάνι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, η επικοινωνία με τον Έπσταϊν εντάθηκε. Ο τελευταίος του πρότεινε λύσεις χρηματοδότησης και τον προέτρεπε να παραμείνει «ψυχικά δυνατός», τονίζοντας ότι ενεργεί ως φίλος.

Παρά το ότι δήλωνε πως δεν επιθυμεί αμοιβή («Δεν θέλω χρήματα. Έχω αρκετά»), λίγες εβδομάδες αργότερα έλαβε μήνυμα που ανέφερε: «Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε. Θα έρθω να πούμε ένα γεια και να πιούμε καφέ».

Στις 23 Μαΐου 2019, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, την ημέρα ανακοίνωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Ινδία, λίγο πριν επιβεβαιωθεί η σαρωτική νίκη του Μόντι.

Στις 3 Ιουλίου, ο Έπσταϊν έστειλε ένα απλό μήνυμα στον Αμπάνι ρωτώντας αν ξεκουράζεται. Ο Αμπάνι απάντησε ότι συνεχίζει να εργάζεται — και ο Έπσταϊν απάντησε με ένα απλό «:)».

Τρεις ημέρες αργότερα, συνελήφθη για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

*Με πληροφορίες από: The New York Times