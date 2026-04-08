magazin
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ χειροκροτά τον Ντενί Βιλνέβ για το «Dune»
Φόρος τιμής 08 Απριλίου 2026, 06:00

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ χειροκροτά τον Ντενί Βιλνέβ για το «Dune»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι το «Dune» του Ντενί Βιλνέβ είναι μια από τις αγαπημένες του sci-fi ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο είδος της επιστημονικής φαντασίας με το επερχόμενο «Disclosure Day» και ξεκινά την περιοδεία του για την προώθηση της ταινίας εκφράζοντας τον θαυμασμό του για μια άλλη sci-fi σειρά ταινιών.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Empire, ο Σπίλμπεργκ δήλωσε ότι το «Dune» του Ντενί Βιλνέβ είναι μια από τις αγαπημένες του ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών.

Επί του παρόντος, ο Βιλνέβ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το «Dune: Mέρος Τρίτο», το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ.

Φόρος τιμής

«Μου άρεσαν πολύ οι ταινίες Dune. Είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών. Ειδικά η δεύτερη που κυκλοφόρησε», είπε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Νομίζω ότι το [Dune: Μέρος Δεύτερο] είναι η καλύτερη ταινία που έχει κάνει ποτέ ο Ντενί. Ανυπομονώ να δω την τρίτη. Είμαι σίγουρος ότι θα μου την δείξει [πριν κυκλοφορήσει]. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του», πρόσθεσε.

«Λατρεύω τα βιβλία [Dune] και πιστεύω ότι ο φόρος τιμής που αποδίδει στα έργα είναι σαν αυτόν που απέδωσε ο Γκιγιέρμο [ντελ Τόρο] στη Μαίρη Σέλλεϋ με το Φρανκενστάιν: τίμησε τη Μαίρη Σέλλεϋ, όπως νομίζω ότι ο Ντένι τίμησε τον Φρανκ Χέρμπερτ», συνέχισε ο σκηνοθέτης.

«Είσαι ένα από τα νεότερα μέλη της»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποθεώνει τη σειρά ταινιών «Dune».

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Ντενί Βιλνέβ στο Directors Guild of America λίγο μετά την κινηματογραφική κυκλοφορία του «Dune: Μέρος Δεύτερο», ο Σπίλμπεργκ χαρακτήρισε τη συνέχεια «μία από τις πιο λαμπρές ταινίες επιστημονικής φαντασίας που έχω δει ποτέ».

«Ας ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που καταφέρνουν να δημιουργούν ολόκληρους κόσμους», είπε ο Σπίλμπεργκ στον Βιλνέβ.

«Δεν είναι μεγάλη η λίστα και γνωρίζουμε ποιοι είναι. Ξεκινώντας από τον [Ζορζ] Μελιές, τον Ντίσνεϊ, τον Κιούμπρικ και τον Τζορτζ Λούκας. Συμπεριλαμβάνω και τον Ρέι Χάριχαουζεν σε αυτή τη λίστα. Ο Φελίνι δημιούργησε τους δικούς του κόσμους. Ο Τιμ Μπάρτον. Προφανώς ο Γουές Άντερσον, ο Πίτερ Τζάκσον, ο Τζέιμς Κάμερον, ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Η λίστα συνεχίζεται, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη, και πιστεύω ακράδαντα ότι είσαι ένα από τα νεότερα μέλη της».

*Με πληροφορίες από: Variety

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές

Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Κόσμος
Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Θα μας πείτε; 07.04.26

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ωρίμανση 05.04.26

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Cine-μετανάστες 05.04.26

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Έφη Αλεβίζου
Εθνική προτεραιότητα 05.04.26

Από την απόφαση της UNESCO, που ελήφθη κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής που ειδικεύεται σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, καλύπτονται πλέον συνολικά 73 χώροι στον Λίβανο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξομολόγηση 05.04.26

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Βιβλίο 04.04.26

Στο μυθιστόρημά του «Είσαι ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Φύρερ», ο Ζαν-Νοέλ Ορένγκο εξερευνά την ασυνήθιστη, ομοερωτική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, του Χίτλερ και του Σπέερ.

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
1976 08.04.26

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Editorial 08.04.26

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Σάββας Λιαμίρας
Το παρασκήνιο της συμφωνίας 08.04.26 Upd: 08:35

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Κόσμος 08.04.26

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Ελλάδα 08.04.26

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο