08.04.2026 | 17:48
Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Έπσταϊν: Νέα στοιχεία για προνομιακή μεταχείριση στη φυλακή – Σοβαρά κενά εποπτείας
Woman 08 Απριλίου 2026, 17:10

Έπσταϊν: Νέα στοιχεία για προνομιακή μεταχείριση στη φυλακή – Σοβαρά κενά εποπτείας

Αποκαλύψεις από τα αρχεία δείχνουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν απολάμβανε προνόμια ακόμη και υπό κράτηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Δεκαετίες μετά τη συμφωνία που άλλαξε την πορεία της υπόθεσης, οι λεπτομέρειες γύρω από τον τρόπο που εξέτισε την ποινή του ο καταδικασμένος μαστροπός ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφουν στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας ένα καθεστώς κράτησης που μοιάζει να είχε περισσότερα προνόμια παρά περιορισμούς. Τα έγγραφα που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα φωτίζουν πτυχές της καθημερινότητάς του εκείνη την περίοδο, εντείνοντας τις αμφιβολίες για το πώς και γιατί αντιμετωπίστηκε τόσο επιεικώς.

Τον Ιούλιο του 2008, ο Έπσταϊν δήλωσε ένοχος και παραδόθηκε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς. Παρότι δεκάδες καταγγέλλουσες από διαφορετικές πολιτείες —πολλές ανήλικες την εποχή των γεγονότων— ήταν έτοιμες να καταθέσουν σε ομοσπονδιακή υπόθεση για sex trafficking, η δίωξη αυτή δεν προχώρησε. Αντί γι’ αυτό, επήλθε συμφωνία για ηπιότερες κατηγορίες σε επίπεδο πολιτείας, κάτι που θύματα και νομικοί χαρακτήρισαν «χαριστική ρύθμιση».

Ο Έπσταϊν έμεινε στη φυλακή λιγότερο από τέσσερις μήνες. Στη συνέχεια, του δόθηκε ειδικό καθεστώς που του επέτρεπε να φεύγει έως και 16 ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, στο πλαίσιο προγράμματος εργασίας. Επισήμως, ο λόγος ήταν ότι θα εργαζόταν σε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που είχε μόλις ιδρύσει, το Florida Science Foundation.

Αυτό το καθεστώς συνεχίστηκε για εννέα μήνες, μέχρι που τον Ιούλιο του 2009 αποφυλακίστηκε και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό για έναν χρόνο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μεταφερόταν καθημερινά από και προς τη φυλακή με τον οδηγό και σωματοφύλακά του, Ιγκόρ Ζινοβίεφ, προς ένα γραφείο στο κέντρο του West Palm Beach. Ως υπεύθυνος της «εργασίας» του εμφανιζόταν ο δικηγόρος του, Ντάρεν Ιντάικ. Ο ίδιος είχε αναλάβει να πληρώνει εκτός υπηρεσίας αστυνομικούς για να παρακολουθούν τις κινήσεις του, να κρατούν αρχείο επισκεπτών και να παρέχουν ασφάλεια στο γραφείο και στο σπίτι του.

Το όχημα και οι καταγγελίες

Με βάση τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν, το SUV που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του δεν ήταν ένα απλό όχημα, αλλά είχε τροποποιηθεί εσωτερικά ώστε να διαθέτει χώρο με κρεβάτι, όπως μεταδίδει το CBS. Μια γυναίκα κατέθεσε στο FBI ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί του μέσα σε αυτό το όχημα — ενώ ήταν παρκαρισμένο στον χώρο της φυλακής.

Η ίδια ανέφερε ότι κατάγεται από τη Σλοβακία και ότι γνώρισε τον Έπσταϊν όταν ήταν ακόμη μαθήτρια λυκείου. Όπως είπε, στρατολογήθηκε από τον φίλο και συνεργάτη του, Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, για να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. Η πρώτη τους συνάντηση έγινε το 2003, στο πάρτι γενεθλίων του Μπρουνέλ στο εστιατόριο Cipriani.

Μέχρι τη στιγμή που ο Έπσταϊν μπήκε στη φυλακή, η σχέση τους —όπως περιέγραψε— είχε ήδη εξελιχθεί σε σεξουαλική και διαρκούσε χρόνια. Ήταν μία από τις τέσσερις «βοηθούς» που έλαβαν ασυλία στο πλαίσιο της συμφωνίας μη δίωξης που εξασφάλισε ο Έπσταϊν. Ορισμένα θύματα έχουν καταγγείλει ότι αυτές οι γυναίκες συμμετείχαν στη στρατολόγηση νέων κοριτσιών, κάτι που η ίδια δεν σχολίασε στις καταθέσεις της. Η συμφωνία είχε εγκριθεί από τον τότε ομοσπονδιακό εισαγγελέα, Αλεξάντερ Ακόστα.

Κενά εποπτείας και αντιδράσεις

Δικηγόροι και επιζώντες υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν μια μεταχείριση που ξεπερνά τα συνήθη όρια. Ο δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, που εκπροσώπησε αρκετά από τα θύματα, σημείωσε ότι το όνομα της γυναίκας δεν υπήρχε στα επίσημα αρχεία επισκεπτών της φυλακής. Όταν την εξέτασε το 2010, εκείνη επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής και δεν απάντησε σε ερωτήσεις.

«Είναι εξοργιστικό το πόσο ελλιπής ήταν η επιτήρηση», είπε, σύμφωνα με το CBS. «Αν ισχύουν όλα αυτά, τότε του επετράπη να συνεχίζει τη δράση του ακόμη και υπό κράτηση — κάτι που δείχνει ξεκάθαρα το πόσο ευνοϊκή ήταν η συμφωνία που του δόθηκε».

Η αναφορά στο όχημα προέκυψε από συνέντευξη που έδωσε η γυναίκα το 2020 στο πλαίσιο της έρευνας για την καταδικασμένη συνεργό του παιδοβιαστή, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Στις καταθέσεις της, περιέγραψε μια ιδιαίτερα χαλαρή στάση από την πλευρά των αρχών. Όπως είπε, στο πάρκινγκ της φυλακής υπήρχαν φακοί να κινούνται, αλλά «κανείς δεν πλησίαζε το αυτοκίνητο». Ανέφερε επίσης ότι δεν της ζητήθηκε ποτέ να υπογράψει ή να καταγράψει την παρουσία της όταν τον επισκεπτόταν.

Το CBS News δεν δημοσιοποιεί το όνομά της, καθώς, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, έχει δηλώσει πλέον ότι είναι θύμα του Έπσταϊν. Στις ίδιες καταθέσεις ανέφερε ότι εκείνος της κατέβαλε μεγάλα χρηματικά ποσά μετά τη λήξη της σχέσης τους, επικαλούμενη δυσκολίες εύρεσης εργασίας λόγω της δημοσιότητας.

Νέες λεπτομέρειες από τα αρχεία

Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες με ερευνητές, περιέγραψε ακόμη και διαδικτυακές σεξουαλικές επαφές μέσω βιντεοκλήσης κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Ο δικηγόρος Άνταμ Χόροβιτς σχολίασε ότι οι μαρτυρίες αυτές δείχνουν «πώς λειτουργεί η χειραγώγηση», τονίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που είχαν μάθει να προστατεύουν τον Έπσταϊν ακόμη και όταν περιέγραφαν όσα συνέβαιναν.

Άλλες λεπτομέρειες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι ο Έπσταϊν είχε ιδιαίτερη οικειότητα με φύλακα της φυλακής, ο οποίος τον επισκέφθηκε ακόμη και στο σπίτι του για πιθανή δουλειά, καθώς και ότι είχε καταφέρει να απομακρύνει επιτηρητή που δεν του ήταν αρεστός. Αναφέρθηκε επίσης ένα περιστατικό όπου κρύφτηκε σε μπάνιο κατά τη διάρκεια ελέγχου από τις αρχές.

Σε ξεχωριστό έγγραφο του 2019, άτομο που δήλωσε πρώην διασώστης της φυλακής υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν πλήρωσε για να ανοίξει ξανά κλειστό τμήμα της φυλακής ώστε να μην βρίσκεται μαζί με άλλους κρατούμενους — κάτι που χαρακτήρισε «εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταχείριση».

Η υπηρεσία σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς απάντησε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτές τις καταγγελίες, ενώ έρευνα του 2021 δεν εντόπισε αποδείξεις για δωροδοκία ή αθέμιτη επιρροή.

Τα ερωτήματα παραμένουν

Παρά τις επίσημες απαντήσεις, οργανώσεις και νομικοί επιμένουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα. Η Λόρεν Χερς από την οργάνωση World Without Exploitation ανέφερε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως η εκμετάλλευση δεν σταμάτησε κατά την περίοδο κράτησης. «Στην καλύτερη περίπτωση πρόκειται για αμέλεια. Πιο πιθανό είναι να μιλάμε για ένα σύστημα που έδωσε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση ενός θηρευτή αντί στην προστασία των θυμάτων», σημείωσε.

Παράλληλα, κάποιοι ερευνητές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται ότι δεν εγκατέλειψαν ποτέ την προσπάθεια να κινηθεί ξανά η υπόθεση. «Είχαμε μια πολύ δυνατή υπόθεση. Δεν τα παράτησα ποτέ», αναφέρει υπάλληλος σε μήνυμα που περιλαμβάνεται στα αρχεία.

Χρειάστηκε να περάσουν δέκα χρόνια μέχρι να συλληφθεί ξανά ο Έπσταϊν, αυτή τη φορά για διακίνηση ανηλίκων στη Νέα Υόρκη. Στις 10 Αυγούστου 2019 βρέθηκε νεκρός στο κελί του στο Μανχάταν — με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

*Με πληροφορίες από: CBS 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα άνω του 6% και μισό δισ. τζίρο υποδέχτηκε την εκεχειρία η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα άνω του 6% και μισό δισ. τζίρο υποδέχτηκε την εκεχειρία η αγορά

Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Τραμπ: Εκτός συμφωνίας ο Λίβανος – Το Ιράν σταματά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Εκτός συμφωνίας ο Λίβανος – Το Ιράν σταματά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

