Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Επιστήμες 08 Απριλίου 2026, 12:12

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Το αλκοόλ, πρέπει κανείς να παραδεχτεί, έχει πολλές χρήσεις. Από τότε που οι άνθρωποι έμαθαν να το παρασκευάζουν αφήνοντας καρπούς να ζυμωθούν, το χρησιμοποιούμε για να γιορτάσουμε, να παρηγορηθούμε, να αντιμετωπίσουμε το άγχος ή να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Το χρησιμοποιούμε ως αντίδοτο στην πλήξη, ως μέσο αλλαγής της διάθεσης ή ακόμα και ως (ακατάλληλο) υπνωτικό.

Σε αντίθεση με άλλες ψυχοτρόπες ουσίες, το αλκοόλ έχει πολλές συγκεκριμένες χρήσεις. Γι’ αυτό εξάλλου είναι πανταχού παρόν στην ανθρώπινη ιστορία, γράφει ο Guardian.

«Λέμε συχνά ότι το αλκοόλ είναι φαρμακολογικά αδιάκριτο» λέει ο δρ Ραγιάν Ζαφάρ, νευροψυχοφαρμακολόγος στο Imperial College του Λονδίνου. «Δεν είναι ότι απλά σε ηρεμεί:  διεγείρει τα μονοπάτια ανταμοιβής στον εγκέφαλο, καταστέλλει σήματα απειλήςνα απελευθερώνει ενδογενή οπιοειδή που μπορούν να ανακουφίσουν από τον πόνο ή το στρες, αλλάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να τη διάθεση, όλα αυτά ταυτόχρονα».

Πολλαπλοί στόχοι

Σε αντίθεση με άλλα ναρκωτικά, τα οποία δρουν σε μεμονωμένα συστήματα του εγκεφάλου, αιθανόλη δρα ταυτόχρονα στα συστήματα ντοπαμίνης και νοραδρεναλίνης, τα οποία ελέγχουν την κινητοποίηση, την εγρήγορση και την ενέργεια, και τα συστήματα σεροτονίκης και ωκυτοκίνης, τα οποία ρυθμίζουν τη διάθεση και την κοινωνικότητα. Επηρεάζει επίσης τις ενδορφίνες που προσφέρουν βαθιά χαλάρωση και ευφορία, καθώς και το γλουταμινικό και το γάμμα-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA), τα οποία αντίστοιχα διεγείρουν και καταστέλλουν τους νευρώνες.

Το αίσθημα μέθης είναι αποτέλεσμα της απενεργοποίησης του μετωπιαίου φλοιού, του μέρους του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την κρίση και τον αυτοέλεγχο

«Το αλκοόλ φτάνει στον εγκέφαλο μέσα σε λίγα λεπτά και το πρώτο που κάνει είναι αλλάζει την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο ανασταλτικών και διεγερτικών χημικών αγγελιοφόρων» λέει ο Ζαφάρ.

«Ενισχύει το GABA και καταστέλλει το γλουταμινικό και έτσι το αρχικό αίσθημα μέθης είναι αποτέλεσμα της απενεργοποίησης του μετωπιαίου φλοιού, του μέρους του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την κρίση, τον αυτοέλεγχο και την αυτοπαρακολούθηση. Αυτό συνδυάζεται με την απελευθέρωση ντοπαμίνης και ενδορφινών στους κυκλώματα ανταμοιβής που δίνουν κίνητρα, χαλάρωση και ενέργεια. Οι άνθρωποι αισθάνονται πιο χαλαροί, πιο ομιλητικοί και λιγότερο κοινωνικά ανασφαλείς» λέει ο ερευνητής.

Καθώς η συγκέντρωση του αλκοόλ αυξάνεται στο αίμα, η επίδρασή του αρχίζει να φτάνει σε πιο «πρωτόγονες» περιοχές του εγκεφάλου, όπως η παρεγγεφαλίδα που συντονίζει τις κινήσεις και το εγκεφαλικό στελέχους, το οποίο ρυθμίζει βασικές λειτουργίες όπως ο καρδιακός ρυθμός και η αναπνοή.

«Κλείνει αρχικά πρώτα τα συστήματα ελέγχου ανώτερης τάξης και μετά τα κυκλώματα που μας κρατούν σωματικά συντονισμένους» λέει ο Ζαφάρ. Αυτό σημαίνει ότι η ομιλία παραμορφώνεται, η ικανότητα ισορροπίας χάνεται και οι χρόνοι αντίδρασης επιβραδύνονται.

Η ευφορία που προκαλεί το αλκοόλ συχνά δίνει τη θέση της σε καταθλιπτικά συναισθήματα

Από τη χαρά στη θλίψη

Σε περίπτωση πολύ βαθιάς μέθης, η επιβράδυνση της λειτουργίας του εγκεφαλικού στελέχου μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο λόγω ανακοπής ή διακοπής της αναπνοής.

Η ανισορροπία GABA–γλουταμινικού ευθύνεται επίσης για το αγχώδες ή καταθλιπτικό συναίσθημα που πολλοί νιώθουν έπειτα από υπερβολική κατανάλωση, καθώς το σώμα προσπαθεί να υπεραντισταθμίσει την επίδραση του αλκοόλ.

«Όσο το αλκοόλ βρίσκεται στον οργανισμό σύστημά σας, ο εγκέφαλος αντισταθμίζει τις κατασταλτικές του επιδράσεις ενισχύοντας τα διεγερτικά του συστήματα, ιδιαίτερα το γλουταμινικό και τις οδούς του στρες», λέει ο Ζαφάρ.

«Όταν όμως το αλκοόλ απομακρυνθεί τελικά από τον οργανισμό, τα αντισταθμιστικά συστήματα δεν απενεργοποιούνται αμέσως – αντίθετα, παραμένουν σε μια προσωρινή κατάσταση υπερδιέγερσης. Ορμόνες του στρες όπως η κορτιζόλη μπορεί να παραμένουν αυξημένες, η αρχιτεκτονική του ύπνου έχει διαταραχθεί και τα συστήματα νευροδιαβιβαστών βρίσκονται προσωρινά εκτός ισορροπίας. Το αποτέλεσμα είναι ένας εγκέφαλος που αισθάνεται υπερενεργοποιημένος αλλά εξαντλημένος, αγχωμένος και ανήσυχος».

Μακροχρόνιες παρενέργειες

Το αλκοόλ επηρεάζει επίσης τον άξονα εγκεφάλου-εντέρου, το δίκτυο που μεταδίδει σύννεφα από τον εγκέφαλο στο πεπτικό σύστημα και το αντίστροφο.

«Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τη διαπερατότητα του εντέρουμ επιτρέποντας σε θραύσματα βακτηρίων να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος», λέει ο Ζαφάρ.

«Τα μόρια αυτά ενεργοποιούν ανοσιακές αντιδράσεις και φλεγμονή χαμηλού βαθμού, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τη γνωστική λειτουργία και την κόπωση μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου.»

Σε βαρείς ή χρόνιους χρήστες, αυτό μπορεί να προκαλέσει χρόνια προβλήματα υγείας, πολλά από τα οποία συνδέονται με τη διάθεση. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε πιο γνωστές παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των ηπατικών παθήσεων, της αυξημένης αρτηριακής πίεσης, της διαταραχής του ύπνου και του αυξημένου κινδύνου για διάφορους τύπους καρκίνου.

Η ενημέρωση για τις φυσιολογικές επιδράσεις του αλκοόλ είναι χρήσιμη για να περιοριστεί η χρήση, εκτιμά ο Ζαφάρ.

«Νομίζω ότι η πιο χρήσιμη αλλαγή είναι να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε το αλκοόλ – ή οποιαδήποτε άλλη ψυχοδραστική ουσία – με ηθικούς όρους, όπως “καλό” ή “κακό”» λέει ο ερευνητής.

«Το αλκοόλ λειτουργεί επειδή είναι βιολογικά αποτελεσματικό. Μεταβάλλει τα συστήματα του στρες, τα κυκλώματα ανταμοιβής και την κοινωνικότητα με τρόπους που φαίνονται χρήσιμοι εκείνη τη στιγμή. Η κατανόηση του “γιατί” χρειαζόμαστε το αλκοόλ βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι στις επιλογές τους. Αντί να ρωτάμε “Πρέπει να πιω;”, μια καλύτερη ερώτηση ίσως είναι “Για ποιο λόγο χρησιμοποιώ αυτό το ποτό;”».

Τράπεζες
Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Κόσμος
Εκεχειρία με Ιράν και ΗΠΑ να δηλώνουν νικητές

Εκεχειρία με Ιράν και ΗΠΑ να δηλώνουν νικητές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»
Επιστήμες 07.04.26

Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; - «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»

Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Σύνταξη
Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Επιστήμες 29.03.26

Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Επιστήμες 25.03.26

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Σύνταξη
Πειραιάς: Στο λιμάνι ο Κικίλιας – Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]
Ελλάδα 08.04.26

Στο λιμάνι του Πειραιά ο Κικίλιας - Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]

Το παρών στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Euroleague 08.04.26

Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Σύνταξη
Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου
Θλίψη 08.04.26

Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου

Στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο που έφυγε τόσο νέος ξαφνικά από τη ζωή βρέθηκε πλήθος πολιτικών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και της Νέας Αριστεράς στο Α' νεκροταφείο

Σύνταξη
Επιτελικό ρουσφέτι
Opinion 08.04.26

Επιτελικό ρουσφέτι

Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Τα Νέα της Αγοράς 08.04.26

Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ

«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κεσσές: Να κληθούν όλα τα θύματα των υποκλοπών, έχουν υποχρέωση λογοδοσίας – Η έρευνα έως το 2024 ήταν επιπόλαιη
Σκάνδαλο Predator 08.04.26

Κεσσές: Να κληθούν όλα τα θύματα των υποκλοπών, έχουν υποχρέωση λογοδοσίας – Η έρευνα έως το 2024 ήταν επιπόλαιη

«Η Δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε ο συνήγορος θυμάτων παρακολούθησης Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή τη νέα έρευνα για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Σύνταξη
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Πέρι, ο Τριντό και το κάρμα
Love birds 08.04.26

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό ευγνωμονούν το κάρμα

Η Κέιτι Πέρι δημοσιεύει νέα φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό σε παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας
Αυτοδιοίκηση 08.04.26

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα με τον Περιφερειάρχη και τον Πρέσβη να συζητούν και να διερευνούν την περαιτέρω συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και της Αγροδιατροφής.

Σύνταξη
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Σύνταξη
Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
Το κρατάει αληθινό 08.04.26

«Οι γυναικείες φωνές είναι άποψη» - O Monsieur Minimal, η εξέλιξη, η πατρότητα κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

