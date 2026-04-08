Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Go Fun 08 Απριλίου 2026, 22:50

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Το New York Magazine δημοσίευσε άρθρο για τη ρήξη των Μπέκαμ και την «προδοσία του πρωτότοκου» Μπρούκλιν που πλέον είναι ο κύριος της κυρίας Πελτζ. Ωστόσο δεν αναπαράγει τα σενάρια και τις υποθέσεις που έχουν αναπαραχθεί μέχρι τώρα.

Το περιοδικό υποστηρίζει πως ο Μπέκαμ έχει πάρει την οριστική του απόφαση στη μάχη μεταξύ της φήμης και της οικονομικής παντοδυναμίας.

Ενώ οι γονείς του, παρά την παγκόσμια αναγνώριση, είναι αναγκασμένοι να συμμετέχουν διαρκώς σε διαφημιστικές καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες για να διατηρήσουν την επιρροή τους, ο Μπρούκλιν βρήκε καταφύγιο στην αμύθητη περιουσία του Νέλσον Πελτζ, η οποία εκτιμάται στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια γράφει η Bridget Read.

Ο αμύθητος πλούτος των Πελτζ είναι αυτός που έχει επιτρέψει στον Μπρούκλιν να αποστασιοποιηθεί από το λεγόμενο Brand Beckham, χωρίς να χρειάζεται πλέον να ποζάρει δίπλα στα αδέλφια και τους γονείς του για να εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες.

«Αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι στη μάχη της ολιγαρχίας εναντίον της φήμης, ο Μπρούκλιν στοιχημάτισε στην ολιγαρχία»

Η ανάλυση της Read επισημαίνει ότι για τους Πελτζ, η οικονομική επιτυχία ή η αποδοχή του κοινού δεν είναι παράγοντες που καθορίζουν τις ζωές τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν οποιοδήποτε εγχείρημα επιθυμούν οι κληρονόμοι τους.

Αντικαθιστώντας τη μία δυναστεία με μια άλλη, ακόμα πλουσιότερη, ο Μπρούκλιν εξασφάλισε το χρυσό εξιτήριο από την πατρική ομηρία, γράφει το άρθρο.

Ο πρωτότοκος των Μπέκαμ εξασφάλισε μια ζωή όπου η διασημότητα και η αφθονία είναι δεδομένες, χωρίς να απαιτείται η «ταπεινή» προσπάθεια για προώθηση προϊόντων που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των γονιών του.

«Αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι στη μάχη της ολιγαρχίας εναντίον της φήμης, ο Μπρούκλιν στοιχημάτισε στην ολιγαρχία», γράφει το άρθρο, σημειώνοντας ότι η περιουσία του πεθερού του Πέλτζ εκτιμήθηκε από το Forbes σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα χρήματα και η επιρροή αυτού του μεγέθους σημαίνουν ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαινομενικά δεν χρειάζεται πλέον να ποζάρει για φωτογραφίες μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια του για να προωθήσει δημόσια προβολή και υποστήριξη.

«Οι ίδιοι οι γονείς του γνωρίζουν πολύ καλά ότι η διατήρηση της διασημότητας σήμερα είναι ένα εξαντλητικό, αδιάκοπο παιχνίδι, ακόμη και στην κορυφή», αναφέρει το αφιέρωμα με τίτλο What Broke the Beckhams?

«Για ποιον άλλον λόγο άνθρωποι τόσο αγαπημένοι και διάσημοι θα έπρεπε ακόμα να βιντεοσκοπούν διαφημίσεις της Uber Eats που αναφέρονται στις μέρες δόξας τους; Πουλάνε σνακ φρούτων στο Target;»

Στην περίφημη ανάρτησή του στο Instagram Story νωρίτερα φέτος, επικαλούμενος την οικογένειά του και λέγοντας ότι «δεν ήθελε να συμφιλιωθεί» μαζί τους, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ παρακάλεσε:

«Η σύζυγός μου και εγώ δεν θέλουμε μια ζωή που διαμορφώνεται από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια».

Η αντικατάσταση ενός πλούσιου πατέρα με έναν άλλον ακόμη πιο ισχυρό προφανώς και φροντίζει ακριβώς αυτό, καθώς ο Πελτζ είναι πλέον σίγουρος για τη διασημότητα και τον πλούτο του χωρίς καμία απρεπή διαφημιστική κίνηση.

«Οι Πελτζ είναι τόσο πλούσιοι που μπορούν απλώς να πληρώσουν για όλα – οι κριτικές, η οικονομική επιτυχία ή η δημόσια λατρεία δεν ορίζουν ό,τι αποφασίζουν να κάνουν οι κληρονόμοι του Nέλσον με τη ζωή τους», συνεχίζει το αφιέρωμα.

Αποτέλεσμα; Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ετοιμάζεται να εγκαινιάσει μια νέα επιχείρηση εστίασης, το Beck’s Buns, και η Bunny Films, η εταιρεία παραγωγής ταινιών της συζύγου του Nίκολα, έχει στα σκαριά δύο ακόμη ταινίες. Και αυτή είναι  μόλις η αρχή της νέας του πλούσιας ζωής.

«Προς το παρόν, ο Μπρούκλιν φαίνεται ικανοποιημένος που ζει ως σχεδόν σύζυγος πλήρους απασχόλησης. Η Νίκολα τους αγόρασε ένα νέο σπίτι αξίας 16 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς το 2024. Έχουν κάνει διακοπές στο Μοντεσίτο και έχουν πιει μπουκάλια κρασιού αξίας 2.000 δολαρίων.

Η κατάσταση ομηρίας του, αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο, δεν μοιάζει να είναι δυσάρεστη. Αν και ο Μπρούκλιν έχει κάποιες εμφανίσεις επί πληρωμή στο πρόγραμμά του, όπως το μαγείρεμα για μια εμπειρία Airbnb και η παρακολούθηση εγκαινίων εστιατορίου στο Λας Βέγκας, έχω ακούσει ότι κυρίως κάνει τον σοφέρ της Νίκολα» λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους.

«Προς το παρόν, ο Μπρούκλιν απολαμβάνει τη ζωή του ως σύζυγος πλήρους απασχόλησης. Η Νίκολα τους αγόρασε έπαυλη 16 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς το 2024. Κάνει διακοπές στο Μοντεσίτο, πίνει κρασιά χιλιάδων δολαρίων και κάνει τον σοφέρ»

«Όταν ταξιδεύει για γυρίσματα, ακολουθεί. Κάποιος που πρόσφατα συνεργάστηκε σε μια εκδήλωση μαζί του είπε ότι ήταν γλυκός, αλλά έφυγε μόλις μπορούσε. Ο τύπος είναι ερωτευμένος. Ήταν σαν, «Πρέπει να πάω να βγω με τη γυναίκα μου»».

«Σύζυγος για μια ζωή», έγραψε η Nίκολα στο Instagram ένα χρόνο μετά τον γάμο τους. Ίσως λέει απλά την αλήθεια.

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Προειδοποίηση Ιράν στις ΗΠΑ: Διαλέξτε ανάμεσα στον πόλεμο ή την εκεχειρία

Προειδοποίηση Ιράν στις ΗΠΑ: Διαλέξτε ανάμεσα στον πόλεμο ή την εκεχειρία

«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»
Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»

Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε τις σκοτεινές πτυχές της παιδικής της ηλικίας, μιλώντας ανοιχτά για τη βία και την κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της

Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους
Καθισμένοι σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου – Νέες φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους

Μια συγκλονιστική συλλογή από φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδημοσιευτεί δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον μαζί με «ταλαιπωρημένα» φερόμενα νεαρά θύματα, πυροδοτώντας μια νέα, εκρηκτική αγωγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Μελάνια Τραμπ – Τι λένε Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη
Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη - «Ήταν μια τρελή ιδέα που είχα στα 20 μου»

Έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης στα 20 της, έχοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Baywatch. Ωστόσο η Νικόλ Έγκερτ αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Πέρι, ο Τριντό και το κάρμα
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό ευγνωμονούν το κάρμα

Η Κέιτι Πέρι δημοσιεύει νέα φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό σε παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται - 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές»
Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές» μετά το κύμα μίσους που δέχτηκε

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»

Όσα δήλωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς και Ορμπελίν Πινέδα για την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Βαγιεκάνο. Όσα πρέπει να κάνει η Ένωση ώστε να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού.

Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»
«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά
Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης, προϋπολογισμού περί το 1 εκ. ευρώ, πραγματοποίησαν ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι
Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι

Το μεγαλύτερο μάθημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, ενόψει του Μουντιάλ 2026, διεξήχθη σε μια πλατεία στην πόλη το Μεξικού και βρήκε θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Οι Μεξικανοί γιορτάζουν έτσι και ένα άλλο ρεκόρ, την 3η φορά που φιλοξενούν τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αποφάσισαν να συνεχίσουν να το «φωνάζουν».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει η ΕΕ - Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει

Ατρόμητος και Κηφισιά έπαιξαν για τη νίκη, όμως με την ισοπαλία κράτησαν την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι, με δέκα οι φιλοξενούμενοι από το 85’

Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port
Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port

Addressing departing travelers, the minister extended his wishes for a happy Easter, saying he hoped Greeks would enjoy the holiday period on the country’s islands.

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

