08.04.2026 | 17:48
Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Ντέιβιντ Σουίμερ εναντίον Κάνιε Γουέστ – «Η συγγνώμη θέλει πράξεις, όχι λέξεις τυπωμένες σε χαρτί»
Go Fun 08 Απριλίου 2026, 15:30

Ντέιβιντ Σουίμερ εναντίον Κάνιε Γουέστ – «Η συγγνώμη θέλει πράξεις, όχι λέξεις τυπωμένες σε χαρτί»

Ο Ντέβιντ Σουίμερ συνεχίζει τη σταυροφορία του κατά του αντισημιτισμού και χαιρετίζει την ακύρωση του Κάνιε Γουέστ

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ των Friends χαιρέτησε το μποϊκοτάζ και την ακύρωση του Κάνιε Γουέστ στο φεστιβάλ Wireless. Γνωστός για την υπεράσπιση του Ισραήλ, ο Σουίμερ εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή του για την απόφαση μεγάλων εταιρικών χορηγών να διακόψουν τους δεσμούς τους με το φεστιβάλ που τελικά δεν θα γίνει.

Με αφορμή την στάση των εταιρειών Pepsi, PayPal και Diageo που απέσυραν τις χορηγείες τους στο Wireless, αρνούμενες να συνδεθούν με τον Κάνιε Γουέστ, ο Σουίμερ επαίνεσε την «ηθική διαύγεια αυτών των εταιρειών» τονίζοντας ότι επέλεξαν να μη δώσουν βήμα σε έναν καλλιτέχνη που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές προώθησης μίσους παγκοσμίως.

Παράλληλα, ο ηθοποιός άσκησε πιέσεις και σε άλλους χορηγούς να ακολουθήσουν το παράδειγμα του.

Σύμφωνα με τον Σουίμερ οι προηγούμενες δηλώσεις του Ye, οι οποίες περιλάμβαναν αναφορές στον ναζισμό και τη χρήση αντισημιτικών συμβόλων, δεν μπορούν να διαγραφούν με μια απλή πληρωμένη διαφήμιση στη Wall Street Journal, την οποία χαρακτήρισε ως «ένα καλοστημένο σχέδιο δημοσίων σχέσεων πριν από την επιστροφή του στη σκηνή».

Η κριτική του Σουίμερ επικεντρώνεται στην έλλειψη αξιοπιστίας του Ye. Στην ανάρτηση του ο ηθοποιός επισημαίνει ότι ο ράπερ έχει ζητήσει συγνώμη στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να ανακαλέσει αργότερα και να διπλασιάσει την επιθετική του ρητορική κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Ο Σουίμερ υποστηρίζει ότι μια επιστολή συγνώμης είναι απλώς λέξεις στο χαρτί και δεν απαλείφει χρόνια κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Επιπλέον, ο ηθοποιός εξέφρασε την απογοήτευσή του για συναδέλφους του καλλιτέχνες, όπως η Λόριν Χιλ και ο Τράβις Σκοτ, οι οποίοι μοιράστηκαν τη σκηνή με τον Ye σε πρόσφατες συναυλίες στο Λος Άντζελες.

Για τον Σουίμερ η στάση τους δείχνει είτε αδιαφορία για το ιστορικό του αντισημιτισμού του είτε, στη χειρότερη περίπτωση, μια έμμεση επικρότηση.

Σε επικοινωνία του με το περιοδικό Variety, ο Σουίμερ διευκρίνισε ότι δεν είναι ο ίδιος το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, αλλά η πλήρης απουσία συγκεκριμένων βημάτων από την πλευρά του Ye για να αποδείξει την ειλικρίνειά του.

O Σουίμερ επιπλέον ζήτησε από τον καλλιτέχνη να αποσύρει επίσημα και οριστικά τραγούδια με περιεχόμενο που εξυμνεί τον Χίτλερ και να αποκηρύξει δημόσια τη μισαλλόδοξη ρητορική του.

Ο Σουίμερ καταλήγει στην ανάρτηση του ότι η σιωπηρή ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές καθιστά τις εταιρείες και τους διοργανωτές συνένοχους σε κάτι που είναι ηθικά και δεοντολογικά εσφαλμένο.

«Μιλήστε»

Μιλώντας στο συνέδριο Never is Now της Anti-Defamation League στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2025, ο 59χρονος πρωταγωνιστής της σειράς Friends προέτρεψε τις διασημότητες να πάρουν δημόσια θέση ενάντια στη ρητορική μίσους.

«Πολλοί άνθρωποι που σέβομαι, ακόμα και κάποιοι από τους ήρωές μου στη μουσική, τον αθλητισμό και τον κινηματογράφο, έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλό προφίλ και να μη μιλήσουν», δήλωσε ο Σουίμερ.

«Μερικοί από αυτούς βοηθούν στο παρασκήνιο, αλλά πάρα πολλοί δεν έχουν κάνει καμία δημόσια τοποθέτηση. Και αν μπορώ να τους πω κάτι ευθέως: Μακάρι να το κάνατε».

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του, πρόσθεσε: «Μακάρι να σηκωνόσασταν όρθιοι. Μακάρι να μιλούσατε ανοιχτά, γιατί η φωνή σας έχει σημασία για τους θαυμαστές που σας αγαπούν, για τα μέλη της κοινότητάς σας που σας χρειάζονται, για εκείνους που χρειάζονται μια στιγμή αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή».

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά από κανέναν να λύσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά να σταθεί αλληλέγγυος απέναντι στον αντισημιτισμό.

«Απλά πείτε ότι είστε δίπλα στους Εβραίους φίλους, συναδέλφους και γείτονές σας ενάντια στο μίσος. Αυτό που συμβαίνει στις πανεπιστημιουπόλεις μας, στα σχολεία μας και στις εβραϊκές επιχειρήσεις είναι απαράδεκτο» πρόσθεσε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα άνω του 6% και μισό δισ. τζίρο υποδέχτηκε την εκεχειρία η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα άνω του 6% και μισό δισ. τζίρο υποδέχτηκε την εκεχειρία η αγορά

Καθισμένοι σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου – Νέες φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους

Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Μελάνια Τραμπ – Τι λένε Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ

Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη - «Ήταν μια τρελή ιδέα που είχα στα 20 μου»

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό ευγνωμονούν το κάρμα

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται - 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός

Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές» μετά το κύμα μίσους που δέχτηκε

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ

Καθισμένοι σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου – Νέες φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους

ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2: Αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους, νίκη-σωτηρίας οι φιλοξενούμενοι

Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος

Super League 2: Οδυνηρή ήττα για την Καβάλα (2-0) – Νίκες παραμονής για Νέστο (0-2) και ΠΑΟΚ Β'

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Φυλή – Συνελήφθησαν 20 άτομα, ξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2χλμ για ρευματοκλοπή

Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται

Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει

Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς

ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών

«Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης

Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

