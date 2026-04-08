Πρόωρη σύνταξη έως 10 χρόνια νωρίτερα με «άγνωστη» ρύθμιση
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Απριλίου 2026, 06:00

Πρόωρη σύνταξη έως 10 χρόνια νωρίτερα με «άγνωστη» ρύθμιση

Βασική προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σε κάποιον προηγούμενο φορέα ασφάλισής του, με ευνοϊκότερους όρους.

ΡεπορτάζΗλίας Γεωργάκης
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Πρόωρη σύνταξη ακόμη και έως 10 χρόνια πριν από τα γενικά όρια ηλικίας δίνει και το 2026 η διαδοχική ασφάλιση, ένας θεσμός που ταλαιπωρεί το 60% των ασφαλισμένων με δύο ή περισσότερο Ταμεία, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης καταβολής των συντάξεων.

Η «άγνωστη» ρύθμιση για την πρόωρη σύνταξη αφορά όσους έχουν ασφαλιστικό χρόνο σε δύο ή περισσότερα πρώην Ταμεία και ανήκουν στους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή σε όσους είχαν πρωτοασφαλιστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. Προσοχή: βασική προϋπόθεση είναι ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του τελευταίου φορέα ασφάλισής του, αλλά έχει θεμελιώσει δικαίωμα σε κάποιον προηγούμενο, με ευνοϊκότερους όρους.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση παρατηρούν ότι η διαδοχική ασφάλιση αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για χιλιάδες σφαλισμένους (και) το 2026.

Με σωστή αξιοποίηση μπορεί να μειώσει σημαντικά το όριο ηλικίας, προσφέροντας λύση σε όσους θεωρούσαν ότι θα συνταξιοδοτηθούν στα 67.

Το μέτρο επιτρέπει σε ασφαλισμένους που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα με τις διατάξεις του τελευταίου φορέα τους να εξεταστούν με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις προηγούμενου Ταμείου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να ανοίξει ξανά τον φάκελό του και να διαπιστώσει ότι δεν είναι αναγκασμένος να περιμένει τα 62 ή τα 67, αλλά μπορεί να φύγει αρκετά νωρίτερα.

Η δυνατότητα αφορά κυρίως τους λεγόμενους «παλαιούς ασφαλισμένους», δηλαδή όσους έχουν ασφαλιστεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1992. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μισθωτοί με ένσημα στο ΙΚΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες όπως ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ, ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, αλλά και εργαζόμενοι με διαδοχική ασφάλιση σε περισσότερους φορείς.

Η διαδικασία, όπως εφαρμόζεται το 2026, είναι τυπικά απλή αλλά ουσιαστικά απαιτεί προσοχή. Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση στον τελευταίο φορέα ασφάλισής του και στη συνέχεια ο e-ΕΦΚΑ εξετάζει το σύνολο του ασφαλιστικού βίου. Μέσα από εσωτερική διαδικασία, επιλέγεται η πιο ευνοϊκή διάταξη συνταξιοδότησης, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από προηγούμενο Ταμείο.

Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με όρους που ίσχυαν στο παρελθόν, πετυχαίνοντας σημαντική μείωση στο όριο ηλικίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαφορά μπορεί να φτάσει έως και τα 10 χρόνια. Για να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα της διαδοχικής ασφάλισης απαιτείται να έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας που προβλέπει ο ευνοϊκότερος φορέας ή να υπάρχουν τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία. Το βασικό πλεονέκτημα της διαδοχικής ασφάλισης είναι ότι δεν δεσμεύει τον ασφαλισμένο στα γενικά όρια ηλικίας.

Αντίθετα, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των προϋποθέσεων που ίσχυαν σε προηγούμενα Ταμεία. Ετσι, ακόμη και ένας μικρός αριθμός ενσήμων σε έναν φορέα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Για το ΙΚΑ και το Δημόσιο η ηλικία που μπορεί να υποβληθεί το αίτημα είναι από το 52ο έτος της ηλικίας, ενώ για τον ΟΑΕΕ από το 60ό κι έπειτα.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι χιλιάδες ασφαλισμένοι με ένσημα σε περισσότερα από ένα Ταμεία περιμένουν πολλούς μήνες για την απονομή σύνταξης, εξαιτίας ελλείψεων στο μητρώο και έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα, σήμερα όσοι ασφαλισμένοι έχουν διαδοχική ασφάλιση (δηλαδή δύο Ταμεία και άνω) και εκτιμάται ότι καλύπτουν το 60% των συνταξιούχων, περιμένουν έως και δύο χρόνια για να λάβουν την κύρια σύνταξή τους!

Βασικές αιτίες

Τρεις είναι οι βασικές αιτίες των καθυστερήσεων:

1. Ανολοκλήρωτο ηλεκτρονικό μητρώο ασφαλισμένων. Δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή του ιστορικού εργασίας κάθε ασφαλισμένου.

2. Καθυστερήσεις στα λογισμικά υπολογισμού. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραμένει ελλιπής, με αποτέλεσμα μεγάλες αναμονές.

3. Ελλειψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ. Τα τελευταία χρόνια οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ έχουν μειωθεί κατά 40%, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στον όγκο των αιτήσεων.

Πάντως, το υπουργείο Εργασίας δεσμεύεται ότι εντός του έτους θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος έκδοσης των συντάξεων. Κι αυτό γιατί προς το φθινόπωρο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων χαρτώου αρχείου του ΕΦΚΑ, που σήμερα βρίσκεται σε κούτες και προέρχεται από 28 τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου ενσήμων του ΕΦΚΑ θα αποτελέσει και την απαρχή της λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Φορέα και θα συμβάλει στην άμεση απονομή των συντάξεων.

Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Στουρνάρας: Πρόταση ΤτΕ για «μαχαίρι» σε 1.236 φοροαπαλλαγές 22,8 δισ.
Ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας σημειώνει στην έκθεσή του πως απαιτείται μια συστηματική αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση σαφή αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια

Γιάννης Αγουρίδης
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Σάββας Λιαμίρας
Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»
Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

