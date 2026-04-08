Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων στη σύρραξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή ήρθε ως «μανά εξ ουρανού» για την παγκόσμια οικονομία. Τα χρηματιστήρια υποδέχθηκαν τις ανακοινώσεις Τραμπ με ένα εκρηκτικό ράλι ανακούφισης ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ραγδαία πτώση κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα υποδέχεται την προσωρινή κατάπαυση του πυρός με περισσότερο ρεαλισμό και επιφυλακτικότητα. Εκπρόσωποι από διάφορους κλάδους της οικονομίας αναφέρουν στον ΟΤ ότι ο δρόμος για την κανονικότητα είναι ακόμη μακρύς καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου θα μας ακολουθούν για αρκετό διάστημα και τονίζουν ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα.

Την εκτίμηση πως είναι νωρίς για συμπεράσματα εκφράζουν παράγοντες της ελληνικής αγοράς και περιμένουν την οριστική έξοδο από την κρίση

Και αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι δεν θα παραβιαστεί η εκεχειρία και διολισθήσουμε σε έναν νέο κύκλο εχθροπραξιών, οι οποίες όπως όλα δείχνουν θα έχουν πολύ πιο οδυνηρές συνέπειες. Η ανησυχία του επιχειρηματικό κόσμου επικεντρώνεται στο πότε θα ανοίξουν ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ και αν η πτωτική τροχιά του μαύρου χρυσού θα έχει διάρκεια, επηρεάζοντας το λειτουργικό κόστος των μονάδων.

«Πυλώνας 3 δισ. η περιοχή – Να κλείσουμε τις πληγές στη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Αλκιβιάδης Καλαμπόκης στέκεται στη σημασία της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν αλλά με την προοπτική μιας οριστικής διευθέτησης της σύρραξης. «Είναι ένα θετικό βήμα, το οποίο πιστεύουμε εξομαλύνει σε ένα βαθμό, μετά και το άνοιγμα των Στενών, την παύση που υπήρχε», σημειώνει, τονίζοντας όμως ότι η περιοχή αποτελεί κρίσιμο πυλώνα: «Είναι 3 δισ. ευρώ οι ελληνικές εξαγωγές και υπάρχει μεγάλη προοπτική. Αρκεί η εκεχειρία να οδηγήσει στην περάτωση του πολέμου και σε μόνιμη λύση».

Ο κ. Καλαμπόκης επισημαίνει ότι η ευκαιρία είναι μεγάλη καθώς πολλές χώρες της περιοχής δεν έχουν εγχώρια παραγωγή, καταλήγοντας πως ο πρώτος στόχος είναι «να καλύψουμε αρχικά τις πληγές και να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος».

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί

«Θετικό βήμα, αλλά οι τιμές δεν θα πέσουν άμεσα»

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Συμεών Διαμαντίδης, στέκεται ιδιαίτερα στην ψυχολογία, αλλά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το κόστος παραγωγής. «Ξεκάθαρα έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία. Είναι ένα θετικό βήμα», σημειώνει, σπεύδοντας όμως να ξεκαθαρίσει ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές δεν θα είναι αυτόματη. «Ήδη, από τη διάρκεια του πολέμου είχαμε αρχίσει να έχουμε αυξήσεις μεγάλες και στο πλαστικό και στις μεταφορές. Ερχόταν συνεχώς από προμηθευτές ενημερώσεις ότι αυξάνουν κατά 20% τους τιμοκαταλόγους τους λόγω πετρελαίου και πρώτων υλών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι Ελληνικές εξαγωγές καλούνται να επεκτείνουν την παρουσία τους σε νέες αγορές με προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα

Για τον ίδιο, το κλειδί είναι η διάρκεια: «Στην οικονομία, η αποκλιμάκωση θα φανεί λίγο αργότερα. Αρκεί να παραμείνει… η εκεχειρία, γιατί εάν πάμε σε ανεξέλεγκτη σύγκρουση οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες». Παράλληλα, επισημαίνει το πλήγμα στις ελληνικές πωλήσεις: «Εξαγωγές: έχουμε κάποιο φρενάρισμα π.χ. μάρμαρα και τρόφιμα στις χώρες του Κόλπου», τονίζοντας ότι η στόχευση σε νέες αγορές, όπως η Ινδία, πρέπει να είναι διαρκής.

«Είναι νωρίς για συμπεράσματα»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, ο οποίος εστιάζει στην αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο. «Είναι προφανώς μια θετική εξέλιξη. Αυτό ελπίζαμε και περιμέναμε. Είναι ωστόσο νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα», δηλώνει στον ΟΤ.

Ο κ. Βασιλικός θέτει μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο και θα συνεχίσει να παρακολουθεί : «Το θέμα είναι εάν θα κρατήσει η εκεχειρία και πόσο γρήγορα θα πέσουν οι τιμές σε ενέργεια, προϊόντα κλπ. αλλά και πόσο γρήγορα θα κοπάσει η ανησυχία που έχει ξεσπάσει διεθνώς για τις διαθεσιμότητες καυσίμων».

Επιφυλακτικότητα και αναμονή για τη Μέση Ανατολή

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) μεταφέρει στο ΟΤ το κλίμα αναμονής που επικρατεί στον κόσμο της παραγωγής. «Παραμένουμε επιφυλακτικοί. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε εάν η εκεχειρία είναι εύθραυστη ή οδηγηθούμε σε μόνιμη λύση. Πάντως σε πρώτη ανάγνωση είναι θετικό», επισημαίνει με νόημα.

Πηγή: ot.gr