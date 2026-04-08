Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά

Τροχοπέδη η ακρίβεια, περιορίζει τους καταναλωτές το Πάσχα του 2026. Με το πασχαλινό τραπέζι να αναμένεται ακριβότερο από 7,8% έως 9,3% τα νοικοκυριά θα ξοδέψουν λιγότερα σε σχέση με πέρυσι.

Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια και ετοιμάζονται για… περικοπές

Αυτό προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Alco (δεύτερο μέρος) για λογαριασμό του Alpha. Ειδικότερα, το 55% λέει ότι θα ξοδέψει λιγότερα το φετινό Πάσχα σε σύγκριση με το περσινό ενώ τo 35% απαντά αρνητικά στην ίδια ερώτηση.

Σύμφωνα με την έρευνα τιμών που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ), η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (4-6 ατόμων) κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ.

Πόσο αναμένεται να κοστίσει ο οβελίας

Οι τιμές για αρνί και κατσίκι διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με το σημείο αγοράς:

Στα συνοικιακά κρεοπωλεία το αρνί πωλείται έως 20€ το κιλό και το κατσίκι έως 21€ το κιλό

Στη Βαρβάκειο αγορά το αρνί ξεκινά από 14€ και το κατσίκι από 15€ το κιλό

Στη Λαχαναγορά Ρέντη το αρνί «ακουμπά» τα 15€ το κιλό. Ανάλογη η τιμή και για το κατσίκι.

Στα σούπερ μάρκετ η τιμή στο αρνί είναι περίπου 13€ το κιλό και το κατσίκι περίπου 14€ το κιλό.

Πόσο κοστίζουν τα πασχαλινά τσουρέκια

Σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία τα τσουρέκια κυμαίνονται από 12€ – 17€ / κιλό. Στα σούπερ μάρκετ κοντά στα 11 € (440 γρ.)

Πόσο κοστίζουν τα σοκολατένια αυγά

Σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία τα σοκολατένια αυγά, ανάλογα με τη διακόσμηση, το βάρος και το είδος της σοκολάτας από 13€ – 40€ το τεμάχιο. Στα σούπερ μάρκετ τα σοκολατένια αυγά των 150 γρ. κοστίζουν έως 17€.

Δεν θα ταξιδέψουν

Πίσω στη δημοσκόπηση, με την ακρίβεια να δείχνει τα «δόντια της», το 56% δηλώνει ότι δεν θα ταξιδέψει το φετινό Πάσχα, ενώ το 44% λέει το αντίθετο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το MEGA, τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια ωθούν τους ταξιδιώτες σε κοντινούς προορισμούς.

Και φέτος, πολλοί Έλληνες ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τα αστικά κέντρα, αναζητώντας προορισμούς όπου η Μεγάλη Εβδομάδα διατηρεί την αυθεντικότητά της και η Ανάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Πόσο θα κοστίσει φέτος το Πάσχα στο νησί;

Ακτοπλοϊκά για 4 άτομα (μετ’ επιστροφής):

Κέρκυρα: 324 €

Με ΙΧ (Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα): 82 €

Διόδια – καύσιμα: 242 €

Πληρότητα: έως 85%

Χίος: 196 €

Πληρότητα: 75% – 80%

Σύρος: 186 €

Πληρότητα: 75%

Σπέτσες:

200 € από Πειραιά ή 112 € από Κώστα (διόδια – καύσιμα – θαλάσσιο ταξί)

Πληρότητα: 70% – 75%

Οι οδικοί προορισμοί… έχουν την τιμητική τους φέτος (διόδια – καύσιμα)

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΘΗΝΑ: 106€

Έχει ανοίξει το 50% των ξενοδοχείων

Πληρότητα: 75%

Από 120€ – 140€ / διανυκτέρευση για 4 άτομα (με πρωινό)

ΑΘΗΝΑ – ΠΗΛΙΟ – ΑΘΗΝΑ: 160€

Πληρότητα: 70%

Από 130€ / διανυκτέρευση για 4 άτομα (με πρωινό)

ΑΘΗΝΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ: 128€

Πληρότητα: 80%

Από 135€ / διανυκτέρευση για 4 άτομα

Αποδοκιμασία για τα μέτρα της κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, η συντριπτική πλειονότητα- το 85% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση- απαντά ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά.