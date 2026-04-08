Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 50% χώρες που προμηθεύουν όπλα στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό θα αντιμετωπίσει άμεσα δασμούς ύψους 50%, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα μετά τη συμφωνία της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων.

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, στο οποίο έχει συμβεί «αλλαγή καθεστώτος» και θα συζητήσουν την άρση των δασμών και των κυρώσεων με την Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού κήρυξε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

«Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν» με το Ιράν για την εξόρυξη πυρηνικού υλικού που «θάφτηκε» από τους βομβαρδισμούς του 2025

«Μιλάμε και θα μιλάμε για ελάφρυνση δασμών και κυρώσεων με το Ιράν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει στρατιωτικό οπλισμό στο Ιράν θα αντιμετωπίσει αμέσως δασμό 50% σε οποιαδήποτε αγαθά εξάγονται στις ΗΠΑ.

Συμπλήρωσε ότι πολλά από τα 15 σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ που προτάθηκαν στο Ιράν έχουν συμφωνηθεί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» παρά τη συμφωνία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν σήμερα ότι κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι δεν «εμπιστεύονται» τις ΗΠΑ.

Οι Φρουροί, «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», είναι έτοιμοι να ανταποδώσουν «αν ο εχθρός επαναλάβει τους λανθασμένους υπολογισμούς του», τόνισαν στο κανάλι τους στο Telegram.

«Ο εχθρός ήταν πάντα παραπλανητικός, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του και θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επιθετικότητα σε υψηλότερο επίπεδο», πρόσθεσαν.