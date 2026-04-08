Δώρο Πάσχα 2026: Τέλος χρόνου για την πληρωμή του
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Απριλίου 2026, 07:06

Δώρο Πάσχα 2026: Τέλος χρόνου για την πληρωμή του

Μέχρι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα 2026 στους εργαζόμενους τους.

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχουν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 στους εργαζομένους τους.

Ποιοι λαμβάνουν Δώρο Πάσχα

Το δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως αν απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση και είτε έχουν σύμβαση ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το ποσό αντιστοιχεί σε μισό μισθό, ενώ για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο ισούται με 15 ημερομίσθια. Το τελικό ποσό εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που έχει διαρκέσει η εργασιακή σχέση.

Η καταβολή των αποδοχών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών των εργαζομένων, με σαφή αναφορά στην αιτιολογία και στο χρονικό διάστημα που καλύπτει η πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Πώς υπολογίζεται

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος. Προϋπόθεση για τη λήψη του είναι η ύπαρξη εργασιακής σχέσης μέσα στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν 15 ημέρες πριν από το Πάσχα.

Σε περιπτώσεις όπου η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την ημερομηνία αυτή — είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω παραίτησης — αλλά εντός της περιόδου υπολογισμού, ως βάση λαμβάνονται οι αποδοχές της ημέρας αποχώρησης. Συγκεκριμένα, για εργαζόμενους με μισθό αντιστοιχεί το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ενώ για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο αντιστοιχεί ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημέρες εργασίας. Ακόμη και εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούνται αναλογία του δώρου.

Σε περίπτωση που το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί εγκαίρως, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να προσφύγουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να υποβληθεί μήνυση. Η υπόθεση διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση δίωξης κατά του εργοδότη, ενώ ενημερώνεται και η αστυνομία ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά

Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Στουρνάρας: Πρόταση ΤτΕ για «μαχαίρι» σε 1.236 φοροαπαλλαγές 22,8 δισ.

Ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας σημειώνει στην έκθεσή του πως απαιτείται μια συστηματική αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση σαφή αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται - 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

