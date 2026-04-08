«Bουτιά» στο πετρέλαιο μετά το deal ΗΠΑ – Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08 Απριλίου 2026, 07:47

Ραγδαία αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι αγορές μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια προσωρινή εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε ανάσα στους επενδυτές έπειτα από εβδομάδες έντονης νευρικότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Καταρρέει το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών, οι μετοχές ενισχύονται δυναμικά και τα ομόλογα κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν επαναφορά των ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ και αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Το Brent κατέγραψε πτώση έως και 16% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών, υποχωρώντας περίπου στα 96 δολάρια.

Οι μετοχές

Ράλι 4,3% κάνει ο MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας, κέρδη σχεδόν 6% καταγράφει ο Kospi στις 5.823 μονάδες, 5% ο Nikkei στις 56.078 μονάδες, o Hang Seng 2,7% στις 25.796 μονάδες, ο ASX 2,56% στις 8.952 μονάδες και ο Shanghai Composite 1,78% στις 3.959 μονάδες.

Τα futures στη Wall Street ενισχύθηκαν άνω του 2%, ενώ οι ασιατικές αγορές σημείωσαν ισχυρό ράλι, με βασικούς δείκτες στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κερδίζουν από περίπου 5%. Οι επενδυτές ποντάρουν ότι η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να δώσει ξανά στήριξη στις προσδοκίες για ανάπτυξη.

Ράλι και στα ομόλογα

Θετικά αντέδρασε και η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ. Η απόδοση του διετούς τίτλου υποχώρησε προς το 3,73%, ενώ του δεκαετούς κινήθηκε κοντά στο 4,24%-4,25%, καθώς η πτώση του πετρελαίου αναζωπύρωσε τα σενάρια για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την πτώση του πετρελαίου, η οποία περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις και ενισχύει τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed. Τα παράγωγα επιτοκίων αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 60% για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής έως το τέλος του έτους.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Με βάση συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Shehbaz Sharif και τον Στρατάρχη Asim Munir του Πακιστάν, και κατόπιν αιτήματός τους να αναβάλω την καταστροφική δύναμη που πρόκειται να αποσταλεί απόψε στο Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και την επίθεση κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων.

Αυτή θα είναι μια αμφίπλευρη ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ!

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και υπερβεί όλους τους στρατιωτικούς στόχους, και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια οριστική Συμφωνία σχετικά με μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν, και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί και να επικυρωθεί η Συμφωνία.

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στην επίλυσή του. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση 10 σημείων του Ιράν

Η πρόταση 10 σημείων που έστειλε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, περιλαμβάνει τους εξής όρους:

• Πλήρης παύση του πολέμου στο Ιράκ, τον Λίβανο και την Υεμένη

• Πλήρης και οριστική παύση του πολέμου στο Ιράν χωρίς χρονικό περιορισμό

• Τερματισμός όλων των συγκρούσεων στην περιοχή στο σύνολό τους

• Άνοιγμα ξανά στη ναυσιπλοΐα του Πορθμού του Ορμούζ

• Καθιέρωση πρωτοκόλλου και όρων για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Πορθμό του Ορμούζ

• Πλήρης καταβολή αποζημίωσης για το κόστος ανοικοδόμησης στο Ιράν

• Πλήρης δέσμευση για άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν

• Απελευθέρωση ιρανικών κεφαλαίων και παγωμένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες

• Το Ιράν δεσμεύεται πλήρως να μην επιδιώξει την κατοχή πυρηνικών όπλων

• Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα αμέσως μετά την έγκριση των παραπάνω όρων

Πηγή: ΟΤ

Πετρέλαιο: «Bουτια» μετά το deal ΗΠΑ–Ιράν – Άλμα για τις μετοχές

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Επικεφαλής ΔΟΕ 07.04.26

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
1976 08.04.26

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νατάσα Ρουγγέρη
Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Σάββας Λιαμίρας
Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»
Το παρασκήνιο της συμφωνίας 08.04.26 Upd: 08:35

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Ελλάδα 08.04.26

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

