«Bουτιά» στο πετρέλαιο μετά το deal ΗΠΑ – Ιράν

Ραγδαία αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι αγορές μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια προσωρινή εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε ανάσα στους επενδυτές έπειτα από εβδομάδες έντονης νευρικότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Καταρρέει το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών, οι μετοχές ενισχύονται δυναμικά και τα ομόλογα κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν επαναφορά των ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ και αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Το Brent κατέγραψε πτώση έως και 16% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών, υποχωρώντας περίπου στα 96 δολάρια.

Οι μετοχές

Ράλι 4,3% κάνει ο MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας, κέρδη σχεδόν 6% καταγράφει ο Kospi στις 5.823 μονάδες, 5% ο Nikkei στις 56.078 μονάδες, o Hang Seng 2,7% στις 25.796 μονάδες, ο ASX 2,56% στις 8.952 μονάδες και ο Shanghai Composite 1,78% στις 3.959 μονάδες.

Τα futures στη Wall Street ενισχύθηκαν άνω του 2%, ενώ οι ασιατικές αγορές σημείωσαν ισχυρό ράλι, με βασικούς δείκτες στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κερδίζουν από περίπου 5%. Οι επενδυτές ποντάρουν ότι η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να δώσει ξανά στήριξη στις προσδοκίες για ανάπτυξη.

Ράλι και στα ομόλογα

Θετικά αντέδρασε και η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ. Η απόδοση του διετούς τίτλου υποχώρησε προς το 3,73%, ενώ του δεκαετούς κινήθηκε κοντά στο 4,24%-4,25%, καθώς η πτώση του πετρελαίου αναζωπύρωσε τα σενάρια για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την πτώση του πετρελαίου, η οποία περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις και ενισχύει τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed. Τα παράγωγα επιτοκίων αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 60% για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής έως το τέλος του έτους.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Με βάση συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Shehbaz Sharif και τον Στρατάρχη Asim Munir του Πακιστάν, και κατόπιν αιτήματός τους να αναβάλω την καταστροφική δύναμη που πρόκειται να αποσταλεί απόψε στο Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και την επίθεση κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων.

Αυτή θα είναι μια αμφίπλευρη ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ!

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και υπερβεί όλους τους στρατιωτικούς στόχους, και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια οριστική Συμφωνία σχετικά με μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν, και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί και να επικυρωθεί η Συμφωνία.

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στην επίλυσή του. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση 10 σημείων του Ιράν

Η πρόταση 10 σημείων που έστειλε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, περιλαμβάνει τους εξής όρους:

• Πλήρης παύση του πολέμου στο Ιράκ, τον Λίβανο και την Υεμένη

• Πλήρης και οριστική παύση του πολέμου στο Ιράν χωρίς χρονικό περιορισμό

• Τερματισμός όλων των συγκρούσεων στην περιοχή στο σύνολό τους

• Άνοιγμα ξανά στη ναυσιπλοΐα του Πορθμού του Ορμούζ

• Καθιέρωση πρωτοκόλλου και όρων για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Πορθμό του Ορμούζ

• Πλήρης καταβολή αποζημίωσης για το κόστος ανοικοδόμησης στο Ιράν

• Πλήρης δέσμευση για άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν

• Απελευθέρωση ιρανικών κεφαλαίων και παγωμένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες

• Το Ιράν δεσμεύεται πλήρως να μην επιδιώξει την κατοχή πυρηνικών όπλων

• Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα αμέσως μετά την έγκριση των παραπάνω όρων

Πηγή: ΟΤ