Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80: Όνειρα τετράδας με Μίτσιτς και Μπράιαντ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υπερασπίστηκε την προσωρινή έδρα της στη Σόφια και συνεχίζει με ρεκόρ 22-13 να κάνει όνειρα τετράδας, που δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε άνετα με 95-80 της Φενέρμπαχτσε, για την 36η αγωνιστική, υποχρεώνοντας το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που κινδυνεύει με ρεκόρ 23-13 να υποχωρήσει ακόμη και στην τρίτη θέση, στην τέταρτη διαδοχική ήττα του.

Οι Ισραηλινοί είχαν τον έλεγχο από το πρώτο τζάμπολ και στο τρίτο δεκάλεπτο αποφάσισαν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, όταν από το υπέρ τους 55-50 στο 23΄ έτρεξαν σερί 14-0, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +19 (69-50 στο 28΄) και δεν κοίταξαν πίσω, καλύπτοντας με το τελικό 95-80 και τη διαφορά της ήττας τους στον πρώτο γύρο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νταν Οτούρου με 23 πόντους, ενώ 21 πρόσθεσε ο Ελάιζα Μπράιαντ (με 9 ριμπάουντ), 19 ο Βασίλιε Μίτσιτς και 17 ο Αντόνιο Μπλέικνι. Από τη Φενέρ των 18 λαθών διασώθηκε ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 51-38, 75-56, 95-80

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλει, Τζόουνς 7 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 2/2 βολές), Μπλάκνει 17 (4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Μπράιαντ 21 (8/14 δίποντα, 5/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Έντουαρντς, Μάλκομ 4 (2/2 δίποντα), Ράντολφ 1 (1/2 βολές), Οντιάσε 3 (3/4 βολές), Μίτσιτς 19 (4/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 4 ασίστ), Γουέινραϊτ, Οτούρου 23 (9/11 δίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπάλντουιν 22 (6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ασίστ), Μέλι 2 (1/1 δίποντα), Χόρτον-Τακερ 10 (2/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπόστον 10 (1/1 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Μπιμπέροβιτς 11 (1/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Μπιτίμ 5 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Γιάντουνεν 3 (1/2 τρίποντα), Χαλ 11 (3/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές), Σίλβα 2 (1/2 δίποντα), Κόλσον 2 (1/2 δίποντα), Μπίρτς 2 (2/2 βολές).