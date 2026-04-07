Βινίσιους: «Εμείς οι διάσημοι ποδοσφαιριστές μπορούμε να κάνουμε πολλά για τον ρατσισμό»

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League και ο Βινίσιους εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μουσουλμανοφοβικά συνθήματα που άκουσε ο Λαμίν Γιαμάλ αναφέροντας πως οι παίκτες μπορούν να κάνουν πολλά για τον ρατσισμό. Μίλησε για το συμβόλαιό του, για τους Αλόνσο, Αρμπελόα, αλλά και για τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Οι δηλώσεις του Βινίσιους:

Για τον ρατσισμό που έχει δεχθεί και το περιστατικό με τον Λαμίν Γιαμάλ: «Είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Συνεχίζουμε σε αυτόν τον αγώνα, είναι σημαντικό να μιλήσει και ο Λαμίν, για να βοηθήσουμε όλους, επειδή είμαστε διάσημοι, έχουμε χρήματα, αλλά οι φτωχοί, οι μαύροι που είναι παντού, έχουν μια πιο δύσκολη ζωή, και εμείς, οι παίκτες, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν λέω ότι η Ισπανία, η Γερμανία ή η Πορτογαλία είναι ρατσιστικές χώρες, αλλά υπάρχουν ρατσιστές σε αυτές τις χώρες, και στη Βραζιλία, έτσι είναι. Αν συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί στο μέλλον, οι νέοι παίκτες θα μπορούν να αποφύγουν αυτές τις καταστάσεις και ιδιαίτερα όλοι οι άνθρωποι».

Για το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ελπίζω να μπορέσω να μείνω για πολλά χρόνια. Ξέρουμε τι θέλει ο καθένας και, την κατάλληλη στιγμή, θα ανανεώσουμε. Είμαι χαρούμενος εδώ και θέλω να μείνω εδώ για πολλά χρόνια», είπε.

Για την σχέση του με τον Τσάμπι Αλόνσο και τον Αρμπελόα: «Ο χρόνος μου με τον Τσάμπι ήταν μια μαθησιακή εμπειρία. Έχω ωριμάσει ως άνθρωπος. Δεν μπόρεσα να συνδεθώ μαζί του, αλλά έχω μια εξαιρετική σχέση με τον Αρμπελόα και μου έχει δώσει πολλή αυτοπεποίθηση, όπως ακριβώς έκανε και ο Αντσελότι.

Πάντα έδινα τα πάντα για την ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχω περάσει ποτέ τόσο πολύ καιρό χωρίς να σκοράρω, όπως όταν ήμουν νεότερος και μου έλειπε η συγκέντρωση, αλλά έμαθα από εκείνη την τελευταία δύσκολη περίοδο και οι καλοί παίκτες πάντα ανατρέπουν τα πράγματα».

Για τον Κιλιάν Εμπαπέ: «Έχω μια απίστευτη σύνδεση με τον Εμπαπέ εντός και εκτός γηπέδου».