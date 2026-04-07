Βινίσιους: «Εμείς οι διάσημοι ποδοσφαιριστές μπορούμε να κάνουμε πολλά για τον ρατσισμό»
Ποδόσφαιρο 07 Απριλίου 2026, 08:15

Ο Βινίσιους αναφέρθηκε στο θέμα του ρατσισμού στον αθλητισμό, στο μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης, τους δύο προπονητές που είχε φέτος, αλλά και στον Εμπαπέ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League και ο Βινίσιους εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μουσουλμανοφοβικά συνθήματα που άκουσε ο Λαμίν Γιαμάλ αναφέροντας πως οι παίκτες μπορούν να κάνουν πολλά για τον ρατσισμό. Μίλησε για το συμβόλαιό του, για τους Αλόνσο, Αρμπελόα, αλλά και για τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Οι δηλώσεις του Βινίσιους:

Για τον ρατσισμό που έχει δεχθεί και το περιστατικό με τον Λαμίν Γιαμάλ: «Είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Συνεχίζουμε σε αυτόν τον αγώνα, είναι σημαντικό να μιλήσει και ο Λαμίν, για να βοηθήσουμε όλους, επειδή είμαστε διάσημοι, έχουμε χρήματα, αλλά οι φτωχοί, οι μαύροι που είναι παντού, έχουν μια πιο δύσκολη ζωή, και εμείς, οι παίκτες, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν λέω ότι η Ισπανία, η Γερμανία ή η Πορτογαλία είναι ρατσιστικές χώρες, αλλά υπάρχουν ρατσιστές σε αυτές τις χώρες, και στη Βραζιλία, έτσι είναι. Αν συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί στο μέλλον, οι νέοι παίκτες θα μπορούν να αποφύγουν αυτές τις καταστάσεις και ιδιαίτερα όλοι οι άνθρωποι».

Για το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ελπίζω να μπορέσω να μείνω για πολλά χρόνια. Ξέρουμε τι θέλει ο καθένας και, την κατάλληλη στιγμή, θα ανανεώσουμε. Είμαι χαρούμενος εδώ και θέλω να μείνω εδώ για πολλά χρόνια», είπε.

Για την σχέση του με τον Τσάμπι Αλόνσο και τον Αρμπελόα: «Ο χρόνος μου με τον Τσάμπι ήταν μια μαθησιακή εμπειρία. Έχω ωριμάσει ως άνθρωπος. Δεν μπόρεσα να συνδεθώ μαζί του, αλλά έχω μια εξαιρετική σχέση με τον Αρμπελόα και μου έχει δώσει πολλή αυτοπεποίθηση, όπως ακριβώς έκανε και ο Αντσελότι.

Πάντα έδινα τα πάντα για την ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχω περάσει ποτέ τόσο πολύ καιρό χωρίς να σκοράρω, όπως όταν ήμουν νεότερος και μου έλειπε η συγκέντρωση, αλλά έμαθα από εκείνη την τελευταία δύσκολη περίοδο και οι καλοί παίκτες πάντα ανατρέπουν τα πράγματα».

Για τον Κιλιάν Εμπαπέ: «Έχω μια απίστευτη σύνδεση με τον Εμπαπέ εντός και εκτός γηπέδου».

ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Μπάσκετ 06.04.26

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα
«Ζωντανή» για την 4άδα που οδηγεί στη League Phase του Champions League η Γιουβέντους, μετά το 2-0 επί της Τζένοα στο Τορίνο, καθώς πλησίασε στο -1 από την 4η Κόμο και επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε.

LIVE: Νάπολι – Μίλαν
LIVE: Νάπολι – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μίλαν για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Βασίλης Μάγγος: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια – «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Ο πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγκος, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης καθώς θα αποφασιστεί εάν τα βασανιστήρια αιτιωδώς προκάλεσαν τον θάνατο του γιου του

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα – Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ κατά υποδομών του Ιράν
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

The Expla-in Project| Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;
Παρότι η φετινή χρονιά ήταν υδρολογικά ευνοϊκή, το βρόχινο νερό στην Ελλάδα συνεχίζει να πηγαίνει χαμένο. Ο υδρογεωλόγος Κωνσταντίνος Βουδούρης εξηγεί στο in πώς η ανεπάρκεια υποδομών και ο λάθος σχεδιασμός φέρνουν μαζί λειψυδρία και πλημμύρες — και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για Ιntellexa ως εταιρείας γενικής ενασχόλησης με την… πληροφορική, η διάψευση από δικαστικούς λειτουργούς κι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

