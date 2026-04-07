Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Τα περίπου 20 λεπτά που πήρε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στα δύο φιλικά που έπαιξε το Μαρόκο πρόσφατα ερμηνεύονται ως… μήνυμα στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας.

Όπως υποστηρίζει η ιστοσελίδα Winwin, ο φορ του Ολυμπιακού δεν είναι στις επιλογές του νέου Ομοσπονδιακού προπονητή για τη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω Μέσο γράφει στο ρεπορτάζ του για τις επιλογές Μοχάμεντ Ουαμπί: «Τα σχέδια του Ουαμπί, μειώνουν τις πιθανότητες του Ελ Κααμπί στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Είναι το δεύτερο όνομα που προκάλεσε ανησυχία στο σημειωματάριο του Μοχάμεντ Ουαμπί, μετά τον Ραχίμι, καθώς φαινόταν σωματικά εξαντλημένος στα λεπτά που αγωνίστηκε εναντίον της Παραγουάης.

Παρά τα λίγα λεπτά που του δόθηκαν ως αλλαγή, ο Ελ Κααμπί φάνηκε να μην έχει την ταχύτητα και την οξύνεια που απαιτούνται στις μονομαχίες, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε ένα τουρνουά, που απαιτεί αντοχή και φυσική ετοιμότητα στα υψηλότερα επίπεδα, ειδικά επειδή η τακτική προσέγγιση του Ουαμπί βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υψηλή πίεση και τις συνεχείς κινήσεις των επιθετικών».

Τονίζεται, πως ο νέος προπονητής δεν βασίζεται τόσο σε ονόματα ή στην ιστορία, αλλά δίνει προτεραιότητα στην άμεση ετοιμότητα και στο πως θα εφαρμοστεί με ακρίβεια το τακτικό σχέδιο. «Τα παραπάνω θέτουν την τριάδα των Ραχίμι, Ελ Καάμπι και Αντλι ενώπιον της επιτακτικής ανάγκης να επανεξετάσουν τα… χαρτιά τους και να εργαστούν σκληρότερα το επόμενο διάστημα, για να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του προπονητή. Η «μαύρη λίστα» δεν είναι ακόμη οριστική, αλλά ο… κώδωνας του κινδύνου έχει ήδη χτυπήσει και ο ανταγωνισμός για την εκπροσώπηση του Μαρόκου στο Mundial δεν δέχεται ημίμετρα ή μείωση της τεχνικής και φυσικής απόδοσης», καταλήγει το δημοσίευμα.