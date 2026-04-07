«Στη λίστα του Παναθηναϊκού ο Τρεντ Φόρεστ» (pic+vid)

Στο κάδρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια, σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα encestando.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ με τους Βάσκους ολοκληρώνεται τη φετινή σεζόν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Ισπανών, για την περίπτωσή του ενδιαφέρονται και οι Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελόνα αλλά και Βαλένθια.

O 27χρονος γκαρντ αγωνίζεται από το 2024 με τη φανέλα της Μπασκόνια και τη φετινή χρονιά έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής στο παρκέ, «μετρώντας» μέχρι στιγμής 10.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 24 παιχνίδια.

Η σχετική ανάρτηση για τον Φόρεστ:

El baskonista Trent Forrest es ya uno de los grandes nombres del mercado en la Euroliga.

El base es objetivo del Estrella Roja y del Panathinaikos; el Valencia Basket y el Barcelona también lo vigilanhttps://t.co/E72x6NmA4l — www.encestando.es (@webEncestando) April 7, 2026

Πρόκειται για έναν αθλητή που είχε αγωνιστεί και στο NBA, με τις φανέλες των Γιούτα Τζαζ και των Ατλάντα Χοκς.

Με Γκραντ κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Έναν πολύ κρίσιμο αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα θα δώσει απόψε, βράδυ Τρίτης (7/4, 21:30), στη Βαρκελώνη ο Παναθηναϊκός, για την 36η αγωνιστική της regular season της Euroleague. Ο Εργκίν Αταμάν ξέρει πολύ καλά ότι -ειδικά- σε αυτό το ματς ιδανικά θα τους ήθελε όλους στη διάθεσή του. Μοναδικό ερωτηματικό αποτελούσε η παρουσία του Τζέριαν Γκραντ στην αναμέτρηση. Και όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός γκαρντ θα δηλώσει «παρών» για το μεγάλο παιχνίδι.

Ο Γκραντ… σφίγγει τα δόντια για να παίξει και κάνει τρομερή προσπάθεια για να τα καταφέρει, με τις πιθανότητες μέρα με τη μέρα να γυρνάνε προς το πλευρό του. Χθες (6/4) έκανε τη δεύτερή του προπόνηση, άλλαξε νάρθηκα στο αριστερό του χέρι για να μπορεί να είναι πιο άνετος και αναμένεται απόψε να πάρει μερικά λεπτά συμμετοχής στη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα. Το κάταγμα στο χέρι του τον απέτρεψε από το να συμμετάσχει στα προηγούμενα ματς της ομάδας του, αλλά πλέον είναι όλο και καλύτερα και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.