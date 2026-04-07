Ρόμα σε κρίση: 111,5 εκατ. ευρώ χωρίς αντίκρισμα

Η επένδυση ήταν μεγάλη, οι προσδοκίες ακόμη μεγαλύτερες. Ωστόσο, η πραγματικότητα για τη Ρόμα αποδεικνύεται σκληρή: περισσότερα από 111,5 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για μεταγραφές, αλλά η ομάδα δείχνει να βρίσκεται ξανά στο ίδιο σημείο, χωρίς ουσιαστική πρόοδο και με την προοπτική του UEFA Champions League να απομακρύνεται επικίνδυνα.

Η βαριά ήττα από την Ιντερ αποτέλεσε ακόμη ένα «καμπανάκι» σε μια σεζόν γεμάτη αστάθεια. Οι «τζαλορόσι» μετρούν ήδη 15 ήττες συνολικά, εκ των οποίων οι 11 στο πρωτάθλημα – αριθμοί που παραπέμπουν σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά η εικόνα της ομάδας. Η άμυνα έχει χάσει τη συνοχή της, με τη Ρόμα να δέχεται περισσότερα γκολ στον δεύτερο γύρο σε σχέση με τον πρώτο, ενώ το αγωνιστικό τέμπο παραμένει σχεδόν ίδιο με πέρυσι, όταν η ομάδα χρειάστηκε δύο αλλαγές προπονητή για να βρει ισορροπία.

Ο Τζαμπιέρο Γκασπερίνι, που ήρθε από την Αταλάντα για να φέρει νέα πνοή, βλέπει την ομάδα του να παρουσιάζει σημάδια κόπωσης και αγωνιστικής υποχώρησης. Ο ίδιος είχε επισημάνει την ανάγκη ενίσχυσης στην επίθεση, με την απόκτηση του Ντόνιελ Μάλεν να δίνει αρχικά λύσεις, όμως η συνολική εικόνα δεν βελτιώθηκε.

Οι τραυματισμοί έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην πτώση. Παίκτες-κλειδιά όπως ο Πάουλο Ντιμπάλα, ο Κονέ και ο Γουέσλεϊ απουσιάζουν, ενώ προβλήματα προέκυψαν και σε κρίσιμες στιγμές, όπως με τον Μαντσίνι. Η έλλειψη σταθερού κορμού έχει επηρεάσει την αγωνιστική συνοχή, δημιουργώντας ένα ντόμινο αρνητικών αποτελεσμάτων.

Καθοριστική στιγμή της σεζόν θεωρείται το γκολ του Γκάτι στο 3-3 απέναντι στη Γιουβέντους, το οποίο όχι μόνο κόστισε βαθμούς αλλά και επηρέασε ψυχολογικά την ομάδα, μετατρέποντας ένα θεωρητικό προβάδισμα σε μάχη για την τετράδα.

Πλέον, με επτά αγωνιστικές να απομένουν, η Ρόμα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η έξοδος στο Champions League μοιάζει όλο και πιο μακρινή, ενώ ακόμη και η εξασφάλιση μιας θέσης στην Ευρώπη δεν θεωρείται δεδομένη. Η σύγκριση με την περσινή σεζόν είναι αναπόφευκτη: παρά τα προβλήματα και τις αλλαγές, η ομάδα είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 45 βαθμούς στον δεύτερο γύρο – επίδοση που φέτος μοιάζει δύσκολο να επαναληφθεί.

Οι ιδιοκτήτες, η οικογένεια Φρίντκιν, βλέπουν με προβληματισμό την εξέλιξη της χρονιάς. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις σε παίκτες όπως ο Μαλέν, ο Ελ Αϊναουί και ο Γουέσλεϊ, η ομάδα δεν έχει καταφέρει να κάνει το βήμα παραπάνω. Αντίθετα, η στασιμότητα και η έλλειψη συνέπειας έχουν επαναφέρει τη Ρόμα σε μια γνώριμη –και επικίνδυνη– ζώνη αβεβαιότητας.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι πήγε λάθος, αλλά αν υπάρχει χρόνος για να διορθωθεί. Οι επόμενες αγωνιστικές θα κρίνουν όχι μόνο τη φετινή πορεία, αλλά και τη συνολική κατεύθυνση του συλλόγου σε ένα όλο και πιο απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον.