07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Champions League 07 Απριλίου 2026, 12:57

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Γιώργος Νοικοκύρης
Δεν χρειάζονται να πεις πολλά για αυτό το ζευγάρι στην πρώτη του «μάχη» με φόντο τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και το ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην Βουδαπέστη. Δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του θεσμού, με την προϊστορία να δείχνει πόσο συναρπαστικές είναι οι αναμετρήσεις τους. 13 νίκες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, 11 για την Μπάγερν Μονάχου και μόλις 4 ισοπαλίες σε 28 συνολικές συναντήσεις.

Με την Ρεάλ όμως να έχει πάρει τον «αέρα» των Βαυαρών καθώς είναι αήττητη στα τελευταία 9 ματς (7 νίκες, 2 ισοπαλίες), ενώ έχει προκριθεί και στις τέσσερις τελευταίες νοκ-άουτ φάσεις που έχουν κληρωθεί μεταξύ τους! Θα κάνει το 5 στα 5 η «βασίλισσα» φέτος, κόντρα στα προγνωστικά καθώς με βάση την εικόνα που έχουν όλη την σεζόν, η Μπάγερν δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ; Οι απαντήσεις «έρχονται», αρχικά απόψε στο Μπερναμπέου και στις 15 του μήνα στο Μόναχο όπου θα λύσουν τις διαφορές τους.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου έχουν ανταμώσει σε όλα τα επίπεδα στην Ευρώπη, με τους Βαυαρούς να αγνοούν την πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση κόντρα στους ισπανούς από το 2012! Η Μπάγερν πάει σε αυτή την πρώτη «μάχη» με την καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε. Αήττητη σε 13 συνεχόμενα ματς (11 νίκες, 2 ισοπαλίες) σε όλες τις διοργανώσεις. Μόλις 2 ήττες σε 43 αγώνες σε όλη τη σεζόν! Πρώτη στην Μπουντεσλίγκα, με τον Χάρι Κέιν (που είναι κανονικά στην αποστολή και ετοιμάζεται να παίξει παρά το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε) να σκοράρει ακατάπαυστα (48 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις). Η πρόσφατη επική ανατροπή στο Φράιμπουργκ (2-3 από 2-0 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις) δείχνει την δυναμική της σε όλα τα επίπεδα.

Με την Μπάγερν να είναι μέσα σε όλα, έχοντας ξεκινήσει την σεζόν με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, κρατάει στα χέρια της το πρωτάθλημα ενώ στο κύπελλο είναι στα ημιτελικά και θα παίξει με την Λεβερκούζεν. Χαρακτηριστικό πως στο πρωτάθλημα η Μπάγερν έχει ήδη πετύχει 100 γκολ (έχει δεχθεί 28) έχοντας μέσο όρο πάνω από 3,5 γκολ ανά ματς με ρεκόρ 23 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις μια ήττα. Στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει 9 νίκες και μόλις μια ισοπαλία (32-10 γκολ) ενώ στους «16» «ισοπέδωσε» την Αταλάντα με 1-6 και 4-1.

Θα μπορέσει η Ρεάλ Μαδρίτης να της βάλει stop; Ειδικά η φετινή προβληματική Ρεάλ Μαδρίτης που όμως έκανε περίπατο απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ ποντάροντας και απόψε στην δυναμική που βγάζει στο Μπερναμπέου.

Ξέρει άλλωστε πως το Τσάμπιονς Λιγκ που… συνήθως το κατακτά, είναι και η διέξοδός της για την φετινή σεζόν καθώς στο πρωτάθλημα είναι στο -7 από την Μπαρτσελόνα (22 νίκες, 3 ισοπαλίες, 5 ήττες με 64-28 γκολ) και ξέρει πως πλέον δύσκολα θα αλλάξει την κατάσταση.

Στο Τσάμπιονς Λιγκ οι Μαδριλένοι έχουν 9 νίκες και 3 ήττες (29-14 γκολ) αποκλείοντας στα νοκ-άουτ αρχικά την Μπενφίκα και μετά την Σίτι.

Όλοι οι επίσημοι αγώνες

1975-76 – Ημιτελικοί
31/03/1976: Ρεάλ 1-1 Μπάγερν
14/04/1976: Μπάγερν 2-0 Ρεάλ

1986-87 – Ημιτελικοί
08/04/1987: Μπάγερν 4-1 Ρεάλ
22/04/1987: Ρεάλ 1-0 Μπάγερν

1987-88 – Προημιτελικά
02/03/1988: Μπάγερν 3-2 Ρεάλ
16/03/1988: Ρεάλ 2-0 Μπάγερν

1999-2000 – Φάση ομίλων & Ημιτελικοί
29/02/2000: Ρεάλ 2-4 Μπάγερν
08/03/2000: Μπάγερν 4-1 Ρεάλ
03/05/2000: Ρεάλ 2-0 Μπάγερν
10/05/2000: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ

2000-01 – Ημιτελικοί
01/05/2001: Ρεάλ 0-1 Μπάγερν
09/05/2001: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ

2001-02 – Προημιτελικά
02/04/2002: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ
10/04/2002: Ρεάλ 2-0 Μπάγερν

2003-04 – Φάση των 16
24/02/2004: Μπάγερν 1-1 Ρεάλ
10/03/2004: Ρεάλ 1-0 Μπάγερν

2006-07 – Φάση των 16
20/02/2007: Ρεάλ 3-2 Μπάγερν
07/03/2007: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ

2011-12 – Ημιτελικοί
17/04/2012: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ
25/04/2012: Ρεάλ 1-1 Μπάγερν

2013-14 – Ημιτελικοί
23/04/2014: Ρεάλ 1-0 Μπάγερν
29/04/2014: Μπάγερν 0-4 Ρεάλ

2016-17 – Προημιτελικά
12/04/2017: Μπάγερν 1-2 Ρεάλ
18/04/2017: Ρεάλ 4-2 Μπάγερν

2017-18 – Ημιτελικοί
25/04/2018: Μπάγερν 1-2 Ρεάλ
01/05/2018: Ρεάλ 2-2 Μπάγερν

2023-24 – Ημιτελικοί
30/04/2024: Μπάγερν 2-2 Ρεάλ
08/05/2024: Ρεάλ 2-1 Μπάγερν

Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Vita.gr
Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Stream sports
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Champions League 19.03.26

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

Σύνταξη
«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Champions League 19.03.26

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Champions League 19.03.26

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)
Champions League 18.03.26

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)

Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Ελλάδα 07.04.26

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Πώς φτάσαμε εδώ 07.04.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 07.04.26

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα

«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Planet Travel 07.04.26

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου

Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Στο Κιλκίς 07.04.26

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Ελλάδα 07.04.26

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

