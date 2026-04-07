Πρωταθλητές NCAA οι Μίσιγκαν Γούλβερινς (vids)
Τον δεύτερο τίτλο τους στο NCAA, μετά το 1989, κατέκτησαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης οι Μίσιγκαν Γούλβερινς.
Οι Μίσιγκαν Γουλβερίνς κατέκτησαν τον τίτλο του NCAA για πρώτη φορά από το 1989, επικρατώντας των UConn Χάσκις με 69-63 στον τελικό που διεξήχθη στο Lucas Oil Stadium, στην Ινδιανάπολη. Με κορυφαίο τον MVP της διοργάνωσης, Έλιοτ Καντό, που σημείωσε 19 πόντους, το Μίσιγκαν βρήκε λύσεις και έβαλε τέλος στην πολυετή «ξηρασία» τίτλων.
Οι Γούλβερινς δυσκολεύτηκαν επιθετικά, ειδικά από την περιφέρεια (0/8 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο), ωστόσο κυριάρχησαν κοντά στο καλάθι, σημειώνοντας 36 πόντους στην ρακέτα και εκτελώντας αποτελεσματικά από τη γραμμή των βολών. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Μορέζ Τζόνσον Τζούνιορ με 12 πόντους, ενώ ο Γιάξελ Λεντέμποργκ πρόσθεσε 13, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε νωρίτερα στο παιχνίδι.
THE MOMENT MICHIGAN BASKETBALL BECAME NCAA CHAMPIONS ONCE AGAIN 🏆
(via @MarchMadnessMBB)pic.twitter.com/bjx4QKtt9Q
— SportsCenter (@SportsCenter) April 7, 2026
Από την άλλη, το UConn δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στην επίθεση, σουτάροντας με μόλις 30,9% εντός πεδιάς. Ο Άλεξ Καραμπάν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ ο Τάρις Ριντ Τζούνιορ είχε double-double (13 πόντοι, 14 ριμπάουντ), όμως τα χαμηλά ποσοστά και η αστοχία από την περιφέρεια δεν επέτρεψαν στους «Χάσκις» να διεκδικήσουν το τρίτο τους πρωτάθλημα σε τέσσερα χρόνια.
Δείτε τα highlights του τελικού του NCAA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις