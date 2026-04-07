Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics

«Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει με τέτοιους όρους τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που απομένουν»… Βολές κατά ριπάς από τον Κώστα Καραπαπά. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ζητεί να παραιτηθούν ο Λανουά αλλά και ολόκληρη η ΚΕΔ όπως και η ΕΠΟ. Αφορμή αποτελεί ότι σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα διέρρευσαν ονόματα διαιτητών για τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Πιο συγκεκριμένα γράφτηκε ότι ο Λανουά θα ορίσει ένα Σλοβένο και έναν Σλοβάκο από την ελίτ κατηγορία της UEFA. Ομως, οι λύσεις είναι συγκεκριμένες καθώς οι Σλοβένοι της ελίτ κατηγορίας είναι οι Βίντσιτς, Ομπρένοβιτς και από την Σλοβακία ο Κρούζλιακ. Παρότι στο διαδίκτυο έγινε χαμός η ΕΠΟ και η ΚΕΔ δεν αντέδρασαν για αυτές τις διαρροές, δεν πήραν θέση αν ισχύουν ή όχι. Οι αγώνες της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ τίτλου ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός γίνονται την Κυριακή 19 Απριλίου και οι ορισμοί έπρεπε να ανακοινωθούν την Τετάρτη 15 Απριλίου. Να προσθέσουμε ότι από τα ίδια ΜΜΕ στο παρελθόν διέρρεαν απόψεις της ΚΕΔ για διάφορες επίμαχες φάσεις, μέχρι και τιμωρίες διαιτητών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την προπαγάνδα τους αλλά και πάλι η ΚΕΔ και η ΕΠΟ αμολούσαν αετό και έκαναν πως δεν καταλάβαιναν…

«Ο Λανουά διέρρευσε τους ορισμούς σε υπάλληλο και συνεργάτη ιδιοκτήτη ομάδας», τονίζει ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην ανάρτησή του στα social media. Αναλυτικά:

«Το σάιτ του πιστολιού (και) του Αλαφούζου έγραψε αυτό για τους ορισμούς των διαιτητών των επόμενων αγώνων των πλέι οφ.

Τους βρήκε τους ελίτ για τη 2η αγωνιστική των play offs ο Λανουά: Ένας Σλοβάκος και ένας Σλοβένος”.

Οι μοναδικοί ελίτ διαιτητές από τις χώρες αυτές είναι: Κρούζλιακ (Σλοβάκος) και Βίντσιτς, Ομπρένοβιτς (Σλοβένοι).

Αν οριστεί κάποιος από αυτούς, σημαίνει ότι ο Λανουά διέρρευσε τους ορισμούς σε υπάλληλο και συνεργάτη ιδιοκτήτη ομάδας με ό,τι αυτό συνεπάγεται…»

Ο Κώστας Καραπαπάς προσθέτει ότι πρέπει να παραιτηθεί όλη η ΚΕΔ και η ΕΠΟ:

«Επίσης οι συγκεκριμένοι διαιτητές έχουν κάνει σφαγές κατά του Ολυμπιακού και αν διανοηθεί να τους ορίσει ο Λανουά ή αν τους έχει έτοιμους για ορισμό,

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΕΔ, ΤΗΝ ΕΠΟ και όποιον άλλον έχει σχέση με αυτή τη σκόπιμη παγίδευση…

Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει με τέτοιους όρους τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που απομένουν.

Ας το ξέρουν αυτό οι πάντες»…