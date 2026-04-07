Ολυμπιακός: Στομαχικές διαταραχές ο Φουρνιέ, αλλά παίζει με Ρεάλ Μαδρίτης
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ενημέρωσή της ανέφερε πως ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές ωστόσο θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στη Ρεάλ.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague, ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πράγματα και για τις δύο ομάδες, όσον αφορά το πλεονέκτημα για τους Ισπανούς και την πρωτιά για τους ερυθρόλευκους.
Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με ενημέρωσή της αναφέρει πως ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές και δεν συμμετείχε στην πρωϊνή προπόνηση του Ολυμπιακού, ωστόσο θα αγωνιστεί απέναντι στους Ισπανούς.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από χθες το βράδυ από στομαχικές διαταραχές, δεν έλαβε μέρος στην πρωινή προπόνηση, αλλά θα αγωνιστεί κόντρα στην Ρεάλ».
Η 12άδα του Ολυμπιακού
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τους 12 που θα έχει διαθέσιμους, με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και αυτό έχει να κάνει με τον Μόντε Μόρις που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στην μέση.
Εκτός έμειναν επίσης οι Όμηρος Νετζήπογλου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ταϊρίκ Τζόουνς και Μουστάφα Φαλ.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις