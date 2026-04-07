Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88: Τη… διέλυσε με σούπερ δίδυμο Ντόρσεϊ – Βεζένκοφ
Euroleague 07 Απριλίου 2026, 23:11

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88: Τη… διέλυσε με σούπερ δίδυμο Ντόρσεϊ – Βεζένκοφ

Με ρεσιτάλ του Ντόρσεϊ και έναν εξαιρετικό Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ρεάλ με 102-88 για την 36η αγωνιστική της Euroleague και της πήρε και τη διαφορά.

Ο Ολυμπιακός με επιθετικό ρεσιτάλ και νέο ρεκόρ καριέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ διέλυσε με 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης, της πήρε τη διαφορά και έκανε τεράστιο βήμα κατάληψης της πρώτης θέσης στη regular season της Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι είχαν σε τρομερή μέρα τον ομογενή γκαρντ, που σημείωσε 37 (!) πόντους και τον Σάσα Βεζένκοφ που σταμάτησε στους 24. Από τη Ρεάλ πάλευε μόνος του ο συγκινητικός, Τρέι Λάιλς που πέτυχε 22 πόντους με 6/8 τρίποντα, ενώ ο Ταβάρες σταμάτησε στους 15 πόντους, όντας ο μόνος που πάλεψε από τη frontline της Βασίλισσας.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ορμητικά σαν… χείμαρρος το ματς και με τρία τρίποντα, ένα του Γουόκαπ, ένα του Ντόρσεϊ και ένα του Βεζένκοφ προηγήθηκε με 12-2 στο 4’ με το ΣΕΦ να παίρνει… φωτιά με το καλημέρα στην αναμέτρηση. Ο Καμπάτσο με ωραίο λέι-απ έκανε το 13-6 στο 5’, για να απαντήσει ο Μιλουτίνοφ με σουτ μέσης απόστασης. Ο Ντόρσεϊ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 18-9 για να απαντήσει ο Λάιλς για το 18-12 στο 7’.

Στη συνέχεια ο Ντόρσεϊ με δύο ακόμα τρίποντα ανέβασε τη διαφορά στο διψήφιο για να κάνει ο Σάσα Βεζένκοφ με δικό του σουτ το 29-17 στο 9’. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 31-19 υπέρ του Ολυμπιακού και τον Ντόρσεϊ να έχει 13 πόντους, ενώ ο Βεζένκοφ είχε 11.

O Χολ ξεκίνησε πολύ καλά το δεύτερο δεκάλεπτο με δύο συνεχόμενα καλάθια έκανε το 35-22, για να μειώσει ο Λάιλς με συνεχόμενους δικούς του πόντους σε 35-29 για τους Μαδριλένους στο 13’. Η Ρεάλ με κάρφωμα του Ταβάρες και ωραίο καλάθι του Ντεκ, μείωσε στο -2 και σκορ 35-33 στο 14’. Μάλιστα η Ρεάλ προσπέρασε με τρίποντο του Λάιλς προηγήθηκε με 35-38 στ 16’.

Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 38-40 με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ στο 17’. Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και προηγήθηκε με τον Βεζένκοφ με 42-40 στο 18’. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο μέρος στο +7 και σκορ 49-42.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και στο τρίτο δεκάλεπτο με όρεξη στην άμυνα και με δύο βολές του Μιλουτίνοφ προηγήθηκε με 52-44 στο 23’. Ο Καμπάτσο με τρίποντο μείωσε σε 54-47 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Χεζόνια να κάνει το 56-49 στο 24’.

Ο Ντόρσεϊ έπιασε και πάλι δουλειά και με δύο τρίποντα έκανε το 62-49 στο 25’ για τον Ολυμπιακό. Ο Αμπάλντε μείωσε σε 65-52 στο 26’. Ο Παπανικολάου μπήκε και αυτός στον χορό των τριπόντων και έκανε το 68-54 στο 27’. Ο Ντόρσεϊ με δύο βολές έκανε το 70-55 στο 28’. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +15 και σκορ 72-57.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Καμπάτσο μείωσε σε 72-59 για τη Ρεάλ στο 31’, με καλάθι και φάουλ. Και πάλι ο Αργεντινός με τρίποντο μείωσε σε -12 και σκορ 74-62 στο 32’. Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 77-62 στο 33’ με το πρώτο του τρίποντο στο ματς. Ο Χολ με τρομερό κάρφωμα έκανε το 81-65 και ο Γουόρντ έκανε το 84-65 με τρίποντο από το… σπίτι του στο 34’. Ο Λάιλς που έπαιζε μόνος του έκανε το 86-70 στο 35’, για να απαντήσει ο ΜακΚίσικ για το 89-70. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έφτασε τους 32 και έκανε το 92-70. Ο Ταβάρες, με καλάθι και φάουλ έκανε το 93-75 στο 38’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε νέο ρεκόρ καριέρας και το σκορ 97-78.

Το ματς τελείωσε με τον Ολυμπιακό να νικά με 102-88, φτάνοντας το ρεκόρ του 24-12, ενώ πήρε και τη διαφορά (είχε χάσει με 89-77 στη Μαδρίτη).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Νιλικίνα, Γουορντ 4 (1/1 τρίποντο, 4 ασίστ), Βεζένκοβ 26 (6/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 3 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 37 (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/11 βολές, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πίτερς 3 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 5 (1/2 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόσεφ 2 (6 ασίστ), Χολ 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές), ΜακΚίσικ 10 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή), Φουρνιέ

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 22 (2/5 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αμπάλδε 3 (1), Καμπάσο 14 (3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ασίστ), Οκίκι, Χεζόνια 6 (3/3 δίποντα, 0/5 τρίποντα), Μάλεντον 2 (1/4 δίποντα, 4 ασίστ), Ντεκ 9 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 2, Ταβάρες 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ), Γιουλ 2, Φελίς 7 (3/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λεν

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Λήγει η διορία Τραμπ – Λευκός Οίκος και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics
Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές»
Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

