Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/4): Δράση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και Champions League

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Μεγάλης Τρίτης (7/4) ξεχωρίζουν οι μεγάλοι αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα για τη Euroleague, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα για το BCL και οι «μάχες» για τα προημιτελικά του UEFA Champions League, τα Σπόρτινγκ – Άρσεναλ και Ρεάλ – Μπάγερν.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/4):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία World Cup πόλο

19:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague

20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι Euroleague

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Παρί Euroleague

21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

22:00 Novasports Extra 1 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League