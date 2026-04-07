Ο Μαγκουάιρ μένει στο Ολντ Τράφορντ

Ο Χάρι Μαγκουάιρ το είπε και το έκανε. Είχε εκφράσει την επιθυμία παραμονής στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακόμα και αν η αγγλική ομάδα αποφάσιζε να του προτείνει νέο συμβόλαιο με τα… μισά λεφτά κι έτσι έγινε.

Ο 33χρονος Άγγλος στόπερ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα, το οποίο έχει διάρκεια ενός έτους, αλλά προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης για μια σεζόν ακόμα.

Ο Μαγκουάιρ ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στο Ολντ Τράφορντ και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι σημαντικό ρόλο στην παραμονή του διεθνούς κεντρικού αμυντικού, έπαιξε η άποψη του Μίκαελ Κάρικ.

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ εισηγήθηκε με θέρμη την ανανέωση συμβολαίου του Μαγκουάιρ, παρά το ότι κανείς δεν ξέρει αν ο ίδιος θα είναι στον πάγκο της αγγλικής ομάδας την επόμενη σεζόν.

Harry Maguire has committed his future to Manchester United by signing a new one-year deal with the option of an additional 12 months. Maguire’s previous contract had been set to expire at the end of this summer, meaning he would have become a free agent at the end of June.… pic.twitter.com/5QyMucG2c6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 7, 2026

Οι διοικούντες τον αγγλικό σύλλογο μίλησαν όμως με τον Κάρικ και ο τελευταίος εξέφρασε την άποψη πως ο διεθνής στόπερ είναι απαραίτητο να παραμείνει στο «θέατρο των ονείρων».

Ο Μαγκουάιρ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των συζητήσεων και αναφερόμενος στην υπογραφή νέου συμβόλαιο υποστήριξε.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό ήθελα κι αυτό έγινε οπότε όλα πήγαν καλά».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διεθνής άσος δέχθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο, παρά το ότι η μείωση αποδοχών που του έγινε ήταν μεγάλη.

OFFICIAL: Man Utd announce Harry Maguire has signed a new deal until 2027 with an option of a further year ✍️🔴 pic.twitter.com/uokMyAuJR2 — B/R Football (@brfootball) April 7, 2026

Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν τελικά έμεινε με τα… μισά λεφτά, ωστόσο είναι δεδομένο πως πήρε αρκετά λιγότερα σε σχέση με αυτά που κέρδιζε βάσει του προηγούμενου συμβολαίου του.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως δεν ήταν μόνο ο Κάρικ που επιθυμούσε την παραμονή του Μαγκουάιρ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πολλοί συμπαίκτες του κεντρικού αμυντικού είχαν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον έμπειρο στόπερ και τον ηγετικό ρόλο που έχει στα αποδυτήρια της αγγλικής ομάδας.

Αν μη τι άλλο «μέτρησε» και αυτό στην απόφαση των ιθυνόντων του αγγλικού συλλόγου να κρατήσουν τον διεθνή κεντρικό αμυντικό στο «θέατρο των ονείρων», όπως επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η καλή αγωνιστική εικόνα που είχε ο Μαγκουάιρ την φετινή αγωνιστική περίοδο.