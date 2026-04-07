«O Αντετοκούνμπο έφτασε κοντά στους Χιτ, αλλά…» (pic)

Το… γυαλί ανάμεσα σε Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως έχει ραγίσει για τα καλά, αφού πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται στα άκρα σχετικά με το αν ο «Greek Freak» πρέπει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, με αποτέλεσμα το ΝΒΑ να ξεκινήσει έρευνα.

Από πέρσι το καλοκαίρι ο Έλληνας σταρ σκέφτεται έντονα να αποχωρήσει και η φετινή offseason μοιάζει το ιδανικό σημείο για να χωρίσουν οι δρόμοι του με την ομάδα του Ουισκόνσιν. Κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και από την πλευρά των «ελαφιών» που τονίζουν πως αν δεν ανανεώσει τότε θα γίνει ανταλλαγή για να… αποζημιωθούν ως έναν βαθμό.

Η αποχώρηση του Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να είχε έρθει και στη φετινή σεζόν, αφού όπως αποκαλύπτει ο Σαμς Σαράνια στο ESPN, έφτασε μια ανάσα από τους Μαϊάμι Χιτ στην trade deadline του Φλεβάρη. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός της Φλόριντα προσέφερε στους Μπακς ένα πακέτο με τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ Ελ Γουεάρ και κάποια draft picks, συν μερικούς άλλους παίκτες από το ρόστερ.

Η σχετική ανάρτηση:

«This is as toxic of a team situation as any in the league»: Inside the lost season of the 2025-26 Milwaukee Bucks and the fractured relationship between the franchise and its cornerstone Giannis Antetokounmpo. https://t.co/K5bYdfcSZO — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2026

Στο Μιλγουόκι σκέφτηκαν πολύ την εν λόγω πρόταση, όμως εν τέλει αποφάσισαν να κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή και να κρατήσουν τον «Greek Freak», αφού πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να βρουν ένα ακόμα καλύτερο deal μέσα στο καλοκαίρι.