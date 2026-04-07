Ντέρμπι πρωτιάς ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, κρίσιμο ματς και ο Παναθηναϊκός στη Βαρκελώνη
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:15) σε ένα ντέρμπι πρωτιάς στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός δίνει κρισιμότατο στην έδρα της Μπαρτσελόνα (21:30).
Ώρα «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague – η τελευταία για φέτος! Ο Ολυμπιακός (23-12) στις 21:15 υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (22-13) στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της regular season και θέλει τη νίκη για να «κλειδώσει» ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας στα play offs και να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στην πρωτιά.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας… τρίβει τα χέρια του για το γεγονός ότι έχει στη διάθεσή του τον Κόρι Τζόσεφ και πλέον καταστρώνει διαφορετικά τα πλάνα του για το μεγάλο ματς. Ο Καναδός γκαρντ επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις και πλέον μετράει αντίστροφα για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση.
Πλέον μένει να φανεί ο βαθμός ετοιμότητας του Τζόσεφ και αν θα μπει στην τελική δωδεκάδα για την αναμέτρηση κόντρα στο σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο.
Εν αντιθέσει με τον Τζόσεφ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς παραμένει εκτός δράσης και ουσιαστικά αποτελεί τη μοναδική απουσία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη «Βασίλισσα».
Στις 21:30, αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός δίνει ένα εξαιρετικά κρίσιμο παιχνίδι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στην 7η θέση με ρεκόρ 20-15 και ουσιαστικά να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για είσοδο στην πρώτη εξάδα προκειμένου να αποφύγουν τα play-in.
Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του 12 παίκτες διαθέσιμους. Όσον αφορά τον Τζέριαν Γκραντ, ο Αμερικανός γκαρντ φοράει ειδικό νάρθηκα στο χέρι μετά το ρογμώδες κάταγμα που υπέστη στο δάχτυλο, δοκίμασε το χέρι του στην προπόνηση της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) και η συμμετοχή του στον αγώνα θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας (7/4):
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ντουμπάι
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί
21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου
21:30 Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 23-12
2) Φενέρμπαχτσε 23-12
3) Ρεάλ Μαδρίτης 22-13
4) Βαλένθια 22-13
5) Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13
6) Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14
7) Παναθηναϊκός 20-15
8) Μπαρτσελόνα 20-15
9) Ερυθρός Αστέρας 19-16
10) Μονακό 19-16
11) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
12) Ντουμπάι 18-17
13) Αρμάνι Μιλάνο 17-18
14) Παρτιζάν 15-20
15) Μπάγερν Μονάχου 15-20
16) Παρί 14-21
17) Βίρτους Μπολόνια 13-22
18) Μπασκόνια 11-24
19) Αναντολού Εφές 10-25
20) Βιλερμπάν 8-27
