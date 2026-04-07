Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Ντέρμπι πρωτιάς ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, κρίσιμο ματς και ο Παναθηναϊκός στη Βαρκελώνη
Euroleague 07 Απριλίου 2026, 08:32

Ντέρμπι πρωτιάς ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, κρίσιμο ματς και ο Παναθηναϊκός στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:15) σε ένα ντέρμπι πρωτιάς στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός δίνει κρισιμότατο στην έδρα της Μπαρτσελόνα (21:30).

Ώρα «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague – η τελευταία για φέτος! Ο Ολυμπιακός (23-12) στις 21:15 υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (22-13) στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της regular season και θέλει τη νίκη για να «κλειδώσει» ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας στα play offs και να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στην πρωτιά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας… τρίβει τα χέρια του για το γεγονός ότι έχει στη διάθεσή του τον Κόρι Τζόσεφ και πλέον καταστρώνει διαφορετικά τα πλάνα του για το μεγάλο ματς. Ο Καναδός γκαρντ επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις και πλέον μετράει αντίστροφα για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση.

Πλέον μένει να φανεί ο βαθμός ετοιμότητας του Τζόσεφ και αν θα μπει στην τελική δωδεκάδα για την αναμέτρηση κόντρα στο σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Εν αντιθέσει με τον Τζόσεφ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς παραμένει εκτός δράσης και ουσιαστικά αποτελεί τη μοναδική απουσία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη «Βασίλισσα».

Στις 21:30, αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός δίνει ένα εξαιρετικά κρίσιμο παιχνίδι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στην 7η θέση με ρεκόρ 20-15 και ουσιαστικά να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για είσοδο στην πρώτη εξάδα προκειμένου να αποφύγουν τα play-in.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του 12 παίκτες διαθέσιμους. Όσον αφορά τον Τζέριαν Γκραντ, ο Αμερικανός γκαρντ φοράει ειδικό νάρθηκα στο χέρι μετά το ρογμώδες κάταγμα που υπέστη στο δάχτυλο, δοκίμασε το χέρι του στην προπόνηση της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) και η συμμετοχή του στον αγώνα θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας (7/4):

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ντουμπάι

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 23-12

2) Φενέρμπαχτσε 23-12

3) Ρεάλ Μαδρίτης 22-13

4) Βαλένθια 22-13

5) Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13

6) Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14

7) Παναθηναϊκός 20-15

8) Μπαρτσελόνα 20-15

9) Ερυθρός Αστέρας 19-16

10) Μονακό 19-16

11) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16

12) Ντουμπάι 18-17

13) Αρμάνι Μιλάνο 17-18

14) Παρτιζάν 15-20

15) Μπάγερν Μονάχου 15-20

16) Παρί 14-21

17) Βίρτους Μπολόνια 13-22

18) Μπασκόνια 11-24

19) Αναντολού Εφές 10-25

20) Βιλερμπάν 8-27

Τράπεζες
ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Κόσμος
Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα

inWellness
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 06.04.26

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους μετά την Παρτιζάν, ενώ ρωτήθηκε σχετικά και για τον Παναθηναϊκό.

Ο… Μπόλντγουιν και οι απίθανοι αριθμοί – Γιατί ο Βεζένκοφ πάει ξανά για το MVP της σεζόν στη Euroleague (pics, vids)
Euroleague 04.04.26

Ο… Μπόλντγουιν και οι απίθανοι αριθμοί – Γιατί ο Βεζένκοφ πάει ξανά για το MVP της σεζόν στη Euroleague (pics, vids)

Ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοφ, τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο παίκτη στη φετινή Euroleague και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν - Οι λόγοι που ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού φουλάρει για το δεύτερο βραβείο του...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα δεδομένα για τον Πίτερς: «Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με την πλευρά του…»
Euroleague 04.04.26

Νέα δεδομένα για τον Πίτερς: «Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με την πλευρά του…»

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα, καθώς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και ακούγεται για πολλές ομάδες της Euroleague – Τι αποκαλύπτουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό και τον Ολυμπιακό…

Τα σενάρια ως το φινάλε της Euroleague: Πώς βγαίνει πρώτος ο Ολυμπιακός, μέχρι 6η θέση ο Παναθηναϊκός
Euroleague 04.04.26

Τα σενάρια ως το φινάλε της Euroleague: Πώς βγαίνει πρώτος ο Ολυμπιακός, μέχρι 6η θέση ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας και θα κυνηγήσει την πρωτιά στη regular season της Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει μέχρι και την 6η θέση.

Μπαρτζώκας: «Δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτό το ματς με τα επόμενα»
Euroleague 03.04.26

Μπαρτζώκας: «Δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτό το ματς με τα επόμενα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε ικανοποιημένος με τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν, ωστόσο επεσήμανε ότι τα επόμενα κρίσιμα ματς είναι αυτά που θα κρίνουν την πορεία της ομάδας του στη regular season. - Τι είπε μετά το ματς ο Σάσα Βεζένκοφ.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Σημείο καμπής 07.04.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».

Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Βασίλης Μάγγος: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια – «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Στο εδώλιο αστυνομικοί 07.04.26

Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο - «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγκος, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης καθώς θα αποφασιστεί εάν τα βασανιστήρια αιτιωδώς προκάλεσαν τον θάνατο του γιου του

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα – Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ κατά υποδομών του Ιράν
Κόσμος 07.04.26 Upd: 09:04

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα – Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ κατά υποδομών του Ιράν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

The Expla-in Project| Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;
Expla-in 07.04.26

Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;

Παρότι η φετινή χρονιά ήταν υδρολογικά ευνοϊκή, το βρόχινο νερό στην Ελλάδα συνεχίζει να πηγαίνει χαμένο. Ο υδρογεωλόγος Κωνσταντίνος Βουδούρης εξηγεί στο in πώς η ανεπάρκεια υποδομών και ο λάθος σχεδιασμός φέρνουν μαζί λειψυδρία και πλημμύρες — και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator

Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για Ιntellexa ως εταιρείας γενικής ενασχόλησης με την… πληροφορική, η διάψευση από δικαστικούς λειτουργούς κι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Το μερίδιo της EE στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Πολιτική 07.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
