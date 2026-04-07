NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς παρά τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα – Νέο τριπλ-νταμπλ του Γιόκιτς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαμψαν την αντίσταση των Φιλαδέλφεια 76ερς με 115-102, όμως ανησυχούν για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα που αποχώρησε στο ημίχρονο με ενοχλήσεις στα πλευρά. Ο Γάλλος σταρ υπέστη κάκωση στα πλευρά σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Τζόελ Εμπίιντ και παρότι αρχικά συνέχισε, τελικά έφυγε για τα αποδυτήρια με πόνους.

Στα 16 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Γουενμπανιάμα πρόλαβε πάντως να καταγράψει 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 τάπες για τους Σπερς. Ο Στεφόν Καστλ έκανε double-double με 19 πόντους, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ενώ για τους Σίξερς ο Εμπίντ θύμισε το παλιό καλό εαυτό του με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 τάπες.

Ένας άλλος σούπερσταρ του NBA, ο Νίκολα Γιόκιτς, έκανε μια ακόμη απίθανη εμφάνιση και οι Ντένβερ Νάγκετς νίκησαν στην παράταση 137-132 τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Ο Σέρβος σέντερ «έγραψε» ένα ακόμη τριπλ-νταμπλ με 35 πόντους, 14 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 τάπες, ανεβάζοντας την ομάδα του στην 3η θέση της Δύσης, ξεπερνώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς.

NIKOLA JOKIĆ DOMINATES IN DENVER’S COMEBACK WIN 🚨 35 points

14 boards

13 assists

5 steals 9 STRAIGHT WINS for the @nuggets… as Joker becomes the first player with multiple 35/10/10/5 games since 1973-74! pic.twitter.com/BQ80swgFc6 — NBA (@NBA) April 7, 2026

Από εκεί και πέρα, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πανηγύρισαν άνετη νίκη στην έδρα των Μέμφις Γκρίζλις, επικρατώντας με το επιβλητικό 142-126, ενώ οι Ορλάντο Μάτζικ έκαναν την έκπληξη απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς (123-107) και μπήκαν για τα καλά στη «μάχη» για την 6η θέση στην Ανατολή. Τέλος, οι Νιου Γιορκ Νικς με clutch βολές του Μπράνσον στο φινάλε, έφυγαν από την έδρα των Ατλάντα Χοκς με τη νίκη (105-108).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Ατλάντα Χοκς – Νιου Γιορκ Νικς 105-108

Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς 123-107

Μέμφις Γκρίζλις – Κλίβελαντ Καβαλίερς 126-142

Σαν Αντόνιο Σπερς – Φιλαδέλφεια 76ερς 115-102

Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 137-132