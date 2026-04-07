Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93: Έσπασε την «κατάρα» και πάει για 6άδα!

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στη Σόφια από τη Χάποελ του Ιτούδη, ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για την 36η αγωνιστική της Euroleague, πήρε διπλό στο και έσπασε το σερί 14 ηττών στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Διέσυρε τη Μπαρτσελόνα με 93-79 και ανέβηκε στις 21 νίκες, αφήνοντας την ομάδα του Πασκουάλ στις 20 και πλέον βλέπει εξάδα.

Η Ζαλγκίρις λίγο νωρίτερα υποδέχτηκε τη Ντουμπάι στο Κάουνας και ενώ βρισκόταν μπροστά στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, πλήρωσε το κακό τέταρτο δεκάλεπτο, όπου η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς με επιμέρους σκορ 38-12 έφυγε με το διπλό και έριξε την ομάδα του Τόμας Μασιούλις στις 15 ήττες.

Οι Λιθουανοί λοιπόν έκαναν «δώρο» στο «Τριφύλλι», δίνοντας του την ευκαιρία να ανέβει στην έκτη θέση της βαθμολογίας, με νίκη στη Βαρκελώνη. Και έτσι έγινε. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα αναμετρηθεί με τη Βαλένθια την Πέμπτη 9/4 στην Ισπανία κι έπειτα θα επιστρέψει στην Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, όπου θα φιλοξενήσει την Αναντολού Εφές.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε δυναμικά, με τον Τσέντι Οσμάν να πετυχαίνει 9 πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα, ενώ λίγο αργότερα με τρίποντο ανέβηκε στους 12 και έγραψε το 10-20. Οι Μάιλς Νόρις και Μάιλς Κέιλ μείωσαν στο τέλος του δεκαλέπτου με τρία σερί τρίποντα και ο Τζόελ Πάρα με δύο βολές έκανε το 23-27.

Στη δεύτερη περίοδο ο Κώστας Σλούκας πήρε μπρος και με 6 συνεχόμενους πόντους και μία ασίστ ανέβασε γρήγορα τη διαφορά στους 13. Μετά από τάιμ άουτ του Τσάβι Πασκουάλ, οι Μπλαουγκράνα ευστόχησαν σε δύο σουτ πίσω από τα 6,75 κάνοντας το 31-40, όμως οι Πράσινοι με κρεσέντο στα τελευταία δύο λεπτά του ημιχρόνου, πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 18 πόντων (38-55). Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τσέντι Όσμαν ήταν οι πρώτοι σκόρερ των Πρασίνων στο πρώτο εικοσάλεπτο, με 12 πόντους ο καθένας, ενώ ο Μάιλς Νόρις σταμάτησε στους 13 με 3/4 τρίποντα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τελείωσε την υπόθεση νίκη, φτάνοντας τη διαφορά στους 31 πόντους, με τον Οσμάν στους 21 και τους Ναν και Χέις-Ντέιβις να γίνονται διψήφιοι με 11. Η Μπαρτσελόνα με 9/20 δίποντα και 9/27 τρίποντα δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να βρει σκορ, τελειώνοντας την περίοδο με μόλις 11 πόντους, μπροστά στους 25 του Παναθηναϊκού.

Στην τελευταία περίοδο, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να μειώσει και εν τέλει έχασε με 14, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας των δυο τους, ενώ η εξάδα μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 10 (2/7 τρίποντα), Μάρκος 2 (7 ασίστ), Κέιλ 10 (2/4 τρίποντα), Νόρις 15 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βέσελι, Μπριθουέλα 2 (5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ), Κλάιμπερν 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σενγκέλια 10, Πάρα 18 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 6 (2 ασίστ), Όσμαν 21(3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Σλούκας 12 (3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 14 (2/6 τρίποντα), Γκραντ 2, Ναν 14 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λεσόρ 10 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθο), Μήτογλου 2 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93