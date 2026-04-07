Ξέσπασμα Μούρινιο κατά των παικτών του

Η ισοπαλία της Μπενφίκα με την Κάζα Πία (1-1) δεν κόστισε απλώς δύο βαθμούς – ουσιαστικά έβγαλε την ομάδα εκτός μάχης τίτλου και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν μάσησε τα λόγια του και επιτέθηκε ανοιχτά στους παίκτες του, αμφισβητώντας τόσο τη νοοτροπία όσο και τη συγκέντρωσή τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ομάδα δεν έχασε απλώς δύο βαθμούς, αλλά «τις τελευταίες πιθανότητες για τον τίτλο», ενώ πλέον δεν εξαρτάται από τα δικά της αποτελέσματα ούτε για τη δεύτερη θέση.

«Δεν έχουν πείνα – δεν έχουν ενέργεια»

Ο Μουρίνιο στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, κάνοντας λόγο για έλλειψη κατανόησης βασικών τακτικών οδηγιών:

«Υπάρχουν παίκτες που φαίνεται ότι δεν… τρώνε ποδόσφαιρο. Ξεχνούν την πραγματικότητα. Τους έκανα μέχρι και… μαθηματικά για να καταλάβουν τι διακυβεύεται».

Παρά την κατοχή που άγγιξε το 75-80%, χαρακτήρισε την εικόνα της ομάδας «απαράδεκτη», τονίζοντας πως μετά το 1-0 υπήρξε χαλάρωση, έλλειψη έντασης και αγωνιστικής «πείνας».

«Κάποιοι παίρνουν τη ζωή πολύ ελαφρά»

Το πιο σκληρό σημείο των δηλώσεών του ήρθε όταν αναφέρθηκε στη νοοτροπία των παικτών:

«Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που, ανεξάρτητα από τα χρήματα ή τους τίτλους, έχουν πείνα. Και άλλοι που παίρνουν τη ζωή πολύ χαλαρά. Αυτό με στεναχωρεί».

Μάλιστα, προχώρησε ακόμη περισσότερο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το μέλλον συγκεκριμένων παικτών: «Ένιωσα ότι δεν θέλω να παίξουν ξανά κάποιοι».

Αιχμές για διαιτησία και… «εξωτερικούς παράγοντες»

Ο Μουρίνιο δεν περιορίστηκε στους παίκτες του. Εξέφρασε δυσαρέσκεια και για τη διαιτησία, αναφέροντας πως η απόφαση για έξι λεπτά καθυστερήσεων επηρέασε το παιχνίδι, ενώ μίλησε και για «εξωτερικούς παράγοντες» που –κατά την άποψή του– επηρέασαν συνολικά το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη μαχητικότητα της Κάζα Πία, τονίζοντας ότι οι αντίπαλοι «είχαν μεγαλύτερη πείνα» για το αποτέλεσμα.

Η ισοπαλία αυτή φέρνει την Μπενφίκα σε δύσκολη θέση, χάνοντας έδαφος ακόμη και για τη δεύτερη θέση. Το κλίμα στην ομάδα είναι πλέον βαρύ, με τον Μουρίνιο να δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να «χαϊδέψει αυτιά» σε μια περίοδο που η σεζόν φαίνεται να ξεφεύγει.

Το ξέσπασμα του Πορτογάλου τεχνικού δεν είναι απλώς μια στιγμή έντασης – είναι ένδειξη μιας βαθύτερης κρίσης, που ίσως οδηγήσει σε σημαντικές αποφάσεις στο εσωτερικό της ομάδας τις επόμενες εβδομάδες.