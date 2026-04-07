Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Champions League 07 Απριλίου 2026, 09:25

Ξεκινά η μάχη των προημιτελικών του Champions League – Τιτανομαχία στη Μαδρίτη, ματσάρα στη Λισαβόνα

Σέντρα στους προημιτελικούς του Champions League το βράδυ της Μ. Τρίτης (7/4), με τις αναμετρήσεις Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου και Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ.

Σέντρα στους προημιτελικούς του Champions League, με τους δύο πρώτους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) στις 22:00. Σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι Ρεάλ-Μπάγερν στη Μαδρίτη, ενώ στη Λισαβόνα Άρσεναλ δοκιμάζεται κόντρα στη Σπόρτινγκ.

Το ματς στη Μαδρίτη έχει αποκτήσει τεράστια σημασία για τη Βασίλισσα μετά την ήττα (2-1) από τη Μαγιόρκα -παρά την επιστροφή του Κιλιάν Εμπαπέ στην αρχική ενδεκάδα μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο- που περιόρισε σοβαρά τις ελπίδες τους για τον τίτλο, αφήνοντάς τους επτά βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Ο Άλβαρο Αρμπελόα βρίσκεται επομένως για άλλη μια φορά υπό πίεση εναντίον της Μπάγερν που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη σεζόν.

Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί απέκλεισε την Αταλάντα στη φάση των «16». Το μόνο ερωτηματικό για τους Βαυαρούς, είναι εάν ο Χάρι Κέιν θα είναι διαθέσιμος. Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός, που δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια των διεθνών υποχρεώσεών του, δεν αγωνίστηκε αυτό το Σάββατο, αλλά προπονήθηκε χτες (6/4) και εκτός απροοόπτου θα είναι διαθέσιμος.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Άρσεναλ έχει αρκετά θέματα να αντιμετωπίσει ενόψει του ταξιδιού της στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η Άρσεναλ έχει δει δύο από τις ελπίδες της για τρόπαιο να χάνονται, με την ήττα στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι και, κυρίως, έναν απροσδόκητο αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας το Σάββατο από την ομάδα της Championship, Σαουθάμπτον (2-1). H Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία δεν έχει φτάσει στα προημιτελικά του Champions League από το 1983, δεν έχει χάσει κανέναν από τους πέντε ευρωπαϊκούς αγώνες της στο γήπεδό της αυτή τη σεζόν και θέλει να διατηρήσει το αήττητο ενόψει της ρεβάνς.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League

Μ. Τρίτη 7/4

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Μ. Τετάρτη 8/4

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Τρίτη 14/4

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Τετάρτη 15/4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Άρσεναλ (Αγγλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 22:00

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) με Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) με Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία)

Τράπεζες
ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

Κόσμος
Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν

On Field 07.04.26

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Μπάσκετ 07.04.26

NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς παρά τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα – Νέο τριπλ-νταμπλ του Γιόκιτς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Σίξερς αλλά είδαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να αποχωρεί από το ματς τραυματίας, την ώρα που Νάγκετς νικούσαν τους Μπλέιζερς με μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς. - Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)
Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 – Παρόντες Μηταράκης και Τσιάρας
Οι υπόλοιποι εννέα «γαλάζιοι» βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλουν υπόμνημα με το οποίο τοποθετούνται επί της άρσης ή μη της ασυλίας τους

Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα
Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

Ρόδος: Γονείς πήραν το άρρωστο βρέφος τους χωρίς έγκριση από το νοσοκομείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Οι εξετάσεις στο βρέφος στη Ρόδο έδειξαν σηπτική καταπληξία και σοκ, πιθανότατα λόγω πνευμονίας, μια κατάσταση που απειλούσε άμεσα τη ζωή του

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς παρά τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα – Νέο τριπλ-νταμπλ του Γιόκιτς
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Σίξερς αλλά είδαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να αποχωρεί από το ματς τραυματίας, την ώρα που Νάγκετς νικούσαν τους Μπλέιζερς με μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς. - Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»
Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)
Ο «συλλογισμός», η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Βασίλης Μάγγος: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια – «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Ο πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγκος, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης καθώς θα αποφασιστεί εάν τα βασανιστήρια αιτιωδώς προκάλεσαν τον θάνατο του γιου του

Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν – Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σε κώμα
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

