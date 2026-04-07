Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07 Απριλίου 2026, 22:48

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Νικόλαος Κώτσης
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Στον εκτός έδρας με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός έτρεξε 122 χιλιόμετρα. Αντίστοιχες επιδόσεις έχει κάνει σε ακόμη τρία φετινά παιχνίδια του στο Champions League. Όλα σε εντάσεις… ακραίες. «Ετρεξε» την Αρσεναλ μέσα στο Έμιρεϊτς. «Έτρεξε» τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο. Πέρασε τον Αγιαξ μέσα στο Αμστερνταμ. Εβαλε δύσκολα για 65 λεπτά κόντρα την Μπαρτσελόνα. Με τρεξίματα εντυπωσιακά. Και εντάσεις ακραίες.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την κακή εικόνα των Ερυθρόλευκων στο ελληνικό πρωτάθλημα; Και ειδικά μετά από όσα συνέβησαν στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ; Το χειρότερο παιχνίδι της εποχής Μεντιλίμπαρ; Αμεση σημασία και σχέση. Διότι πρόκειται για την ίδια ομάδα. Τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι πριν από λίγο καιρό προκρίθηκαν στη νοκ άουτ φάση του Champions League με τρεις σερί νίκες και που σήμερα, βρίσκονται στο -5 από την κορυφή της Super League.

Πριν προτρέξετε να μιλήσετε για τους «χώρους» και το «ποδόσφαιρο» που παίζουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, τα οποία είναι όλα πραγματικά γεγονότα, θα σημειώσω ότι έχει σημασία τι κοιτάζεις από τα παραπάνω στοιχεία. Διότι στη δική μας περίπτωση, δεν έχει σημασία τόσο το ποδόσφαιρο, η τακτική, οι αυτοματισμοί, οι συνδυασμοί. Αλλά η απόδοση των ποδοσφαιριστών. Και κυρίως, η ένταση, η φρεσκάδα, το… κίνητρο.

Γίνεται πολύς λόγος για τις αντοχές του Ολυμπιακού και για τα τρεξίματά του. ο Ολυμπιακός είναι η (με διαφορά) καλύτερα προπονημένη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προανέφερα εάν δεν ήταν. Δεν θα μπορούσε να υπηρετήσει τον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ. Ακόμη και στο κάκιστο παιχνίδι με την ΑΕΚ,. Πετυχε γκολ στο 98, ασχέτως αν ήταν οφσάιντ. Στη Φιλαδέλφεια είχε ισοφαρίσει στο τέλος πάλι. Οπότε, δεν είναι θέμα δυνάμεων.

Δυνάμεις υπάρχουν. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει δουλέψει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και σε ένα πρόγραμμα που δεν έχει αλλοιωθεί, που έχει συγκεκριμένη ροή, συγκεκριμένες αρχές και στόχους. Το θέμα, λοιπόν, είναι γιατί αυτή η τόσο καλά γυμνασμένη ομάδα, εμφανίζεται σε (ακόμη) ένα ντέρμπι, κατώτερη των περιστάσεων. Για την ακρίβεια, σε αντίθεση με τα περισσότερα προηγούμενα ντέρμπι, ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά έχασε την ταυτότητά του. Καθώς ήταν η λιγότερο δυναμική ομάδα κόντρα στην Ενωση.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχασαν το 80% των μονομαχιών από τους παίκτες του Νίκολιτς. Και αυτό, όχι διότι δεν ήταν σωματικά έτοιμοι και φρέσκοι -όπως αυθαίρετα διακινείται από κάποιους που δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε καν τα διαθέσιμα στατιστικά. Το θέμα είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, μετά το τέλος του Champions League, αντί να εμφανίσουν το… ευρωπαϊκό τους πρόσωπο, την ευρωπαϊκή τους διάθεση, κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Συνεχίζουν σε χαμηλές εντάσεις, χωρίς «νεύρο», χωρίς δυναμισμό, χωρίς ψύχωση για την κατάκτηση του τίτλου.

Ναι, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται να ανοίξει κλειστές άμυνες. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο το να μην μπορείς να σταθείς σε αθλητικότητα, ένταση και δυναμισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό δεν υπάρχει ως δικαιολογία. Ειδικά όταν σωματικά οι παίκτες δεν έχουν κόπωση ή προβλήματα (πλην κάποιων λίγων εξαιρέσεων). Και επ’ αυτού, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης.

Ό,τι κι αν κάνει η ομάδα, ό,τι κι αν κάνει ο Μεντιλίμπαρ, όσο κι αν στηρίξει ο κόσμος, εάν οι ποδοσφαιριστές δεν αλλάξουν πίστα στην απόδοσή τους και δεν εμφανίσουν τα… κανονικά τους στάνταρ στο γήπεδο, δουλειά δεν θα γίνει. Προφανώς η ευθύνη διαμοιράζεται. Προφανώς οι άμεσοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού και έχουν βελτιωθεί και έχουν μελετήσει τον τρόπο που παίζει. Αλλά το ίδιο ίσχυε και πέρυσι. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα επ’ αυτού. Ο Μεντιλίμπαρ έτσι έπαιζε πριν 20 χρόνια, έτσι έπαιζε πέρυσι, έτσι παίζει και φέτος. Και πάνω κάτω με τα ίδια πρόσωπα και συγκεκριμένες προσθαφαιρέσεις.

Είναι σαφές ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Είναι λογικό κάποιοι, μετά από δύο – τρία πολύ έντονα χρόνια, να έχουν πτώση στην απόδοσή τους. Αλλά αυτό που δεν είναι προς συζήτηση, είναι η διάθεση και η προσπάθεια. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ο λεγόμενος «ποδοσφαιρικός κύκλος», όταν η απόδοση πέφτει ακόμη και με ομάδες που έχουν ελίτ ποδοσφαιριστές. Δείτε τι συμβαίνει στη Λίβερπουλ, στη Σίτι, στη Γιουνάιτεντ. Ολοι περνούν δύσκολες χρονιές. Αλλά για τον Ολυμπιακό, αυτό φάνηκε ότι δεν ισχύει, στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός κάνει τα πάντα (ανέκαθεν) για να υπάρχει ένα περιβάλλον απόλυτης προστασίας στους ποδοσφαιριστές και να δουλεύουν απερίσπαστοι. Αλλά κάποιες φορές, όταν οι παίκτες μπαίνουν στη λεγόμενη «comfort zone», τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Θα μπορούσε κάποιος να το σχηματοποιήσει ως εξής: «Παίξαμε Champions League, πήγαμε καλά και… όλα καλά». Κάποιοι αδυνατούν να διατηρήσουν το κίνητρο ζωντανό. Δεν είναι μια αυθαίρετη σκέψη, είναι αυτό που δείχνει το γήπεδο. Και εδώ πρέπει να υπάρξει εσωτερική παρέμβαση. Από τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή και όλους όσους συμμετέχουν στο «άβατο» του Ρέντη. Εστω και στα τελευταία 5 παιχνίδια, οι παίκτες πρέπει να βρεθεί τρόπος να βγουν από αυτή τη… ζώνη άνεσης. Γιατί δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση στον Ολυμπιακό.

Η αλλαγή στην προσέγγιση από τους ποδοσφαιριστές πρέπει να γίνει τώρα. Χρόνος υπάρχει. Όχι απαραίτητα για το πρωτάθλημα. Αλλά γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι «φτιαγμένος» για να τα παρατάει ή να αποδέχεται τη μοίρα του. Πόσο μάλλον σε μία περίοδο όπου δεν είναι «ξεγραμμένος». Στο κάτω κάτω της γραφής είναι πάντα σημαντικό το πώς τελειώνεις μια χρονιά. Για τον Ολυμπιακό, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός στον κόσμο του και την ιστορία του, είναι κινητήριες δυνάμεις πολύ ισχυρές. Και αυτό πρέπει να φανεί τώρα. Είπαμε, το φινάλε της κούρσας είναι πολύ σημαντικό.

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Κόσμος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics
Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές»
Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

