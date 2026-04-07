Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018
Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.
Το 2021 είχε φτάσει μέχρι και στο Νο3 της ATP δείχνοντας ότι το μέλλον θα ήταν λαμπρό, ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε την πορεία που ο ίδιος θα περίμενε τα επόμενα χρόνια. Η αγωνιστική του πτώση και οι αποτυχίες να προχωρήσει στα τουρνουά μετά τους αρχικούς γύρους, τον οδήγησαν πολύ χαμηλά -για τα δικά του δεδομένα- στην παγκόσμια κατάταξη.
Πλέον, η τελευταία του ήττα και αποκλεισμός στον 1ο γύρο του Μόντε Κάρλο από τον Αργεντινό, Φρανσίσκο Τσερούντολο (7-5, 6-4), έφεραν τον Τσιτσιπά στο Νο65 της παγκόσμιας κατάταξης, θέση στην οποία βρέθηκε τελευταία φορά πριν 7 χρόνια, τον Απρίλιο του 2018.
Disciplined performance 🇦🇷
Francisco Cerundolo knocks out the three-time champion Tsitsipas 7-5 6–4!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/hQXMK0dL50
— Tennis TV (@TennisTV) April 6, 2026
Η επίσημη «βουτιά» του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP θα ανακοινωθεί επισήμως την προσεχή Δευτέρα, όταν και θα χάσει ακόμη 17 θέσεις, από το 48 που βρισκόταν νωρίτερα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τσιτσιπάς έχει κατακτήσει τρεις φορές το τουρνουά του Μόντε Κάρλο στην καριέρα του, όμως φέτος αποκλείστηκε πρόωρα, έχοντας πραγματοποιήσει μια πολύ κακή εμφάνιση, καταγράφοντας 75 αβίαστα λάθη σε δύο σετ.
- Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις