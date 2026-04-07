C’est fini: Ο Νάντο Ντε Κολό σταματάει το μπάσκετ στο τέλος της σεζόν!

«Βόμβα» του Νάντο Ντε Κολό, αλλά όχι… τρίποντη σαν αυτές που μας έχει συνηθίσει επί δύο, αισίως, δεκαετίες. Ο 38χρονος εν ενεργεία θρύλος του γαλλικού και συνολικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επιβεβαίωσε μιλώντας στο BeBasket ότι μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Δεν είπα ότι θα αποσυρθώ αν κατακτήσουμε την EuroLeague συγκεκριμένα. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν!», τόνισε ο σπουδαίος γκαρντ στη συνέντευξή του, επιβεβαιώνοντας κάτι που ούτως ή άλλως κυκλοφορούσε σαν ενδεχόμενο.

🗣️ Nando De Colo l’a officialisé à notre micro : il prendra sa retraite à l’issue de la saison 2025-2026 ! 💬 “Je pense que c’est le bon moment pour passer à autre chose”, explique-t-il longuement 🥹. 🗞️ Le grand entretien avec Nando De Colo : https://t.co/kQ9OAdoYyl pic.twitter.com/zY3FF2ifKH — BeBasket (@Be_BasketFr) April 7, 2026

Φορώντας λοιπόν τη φανέλα της εν ενεργεία πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, ο Ντε Κολό θα έχει μια ακόμη προσπάθεια για ένα ακόμη τρόπαιο που θα «επενδύσει» περισσότερο την ήδη χρυσή και πλήρως επιτυχημένη καριέρα του στο μπάσκετ.

Μάλιστα, η επάνοδός του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του θα συνδυαστεί με την έναρξη των πλέι-οφ της Euroleague- δηλαδή το κρισιμότερο σημείο της σεζόν- όπου θα αγωνιστεί κανονικά με τη Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Σημειώνεται ότι αυτή η χρονιά είναι η 20η στην επαγγελματική καριέρα του Γάλλου αστέρα, ο οποίος ξεκίνησε από τη Σολέ το 2006, συνέχισε στη Βαλένθια, από εκεί στο NBA και τους Σαν Αντόνιο Σπερς και μετά στους Τορόντο Ράπτορς, πριν τελικά επιστρέψει στην Ευρώπη για να αγωνιστεί κατά σειρά σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρ, Βιλερμπάν και ξανά Φενέρ.

Καριέρα γεμάτη χρυσάφι για τον Ντε Κολό

Ως προς τα επιτεύγματά του στο μπάσκετ, από που να ξεκινήσει κανείς και από που να τελειώσει! Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2016, 2019), πρωταθλητής του EuroCup με τη Βαλένθια το 2010, MVP του Final-4, MVP της regular season και πρώτος σκόρερ το 2016, τρεις φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας της σεζόν (2016, 2017, 2018) και κάτοχος… αμέτρητων εγχώριων τίτλων.

Ιστορικά δε στη Euroleague, είναι δεύτερος σκόρερ της με 5157 πόντους, καταγράφοντας μέσους όρους καριέρας 14.7 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.1 κλέψιμο. Τέλος, είναι μέλος και της κορυφαίας ομάδας της 25ετίας, ενώ με την Εθνική Γαλλίας έχει κατακτήσει έξι μετάλλια.