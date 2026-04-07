Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 12:44
Πυροβολισμοί στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
C’est fini: Ο Νάντο Ντε Κολό σταματάει το μπάσκετ στο τέλος της σεζόν!
Euroleague 07 Απριλίου 2026, 12:31

C’est fini: Ο Νάντο Ντε Κολό σταματάει το μπάσκετ στο τέλος της σεζόν!

Ένας από τους θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Νάντο Ντε Κολό, επιβεβαίωσε με δήλωσή του ότι στο φινάλε της φετινής σεζόν, θα αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό δράση.

Άκης Στρατόπουλος
«Βόμβα» του Νάντο Ντε Κολό, αλλά όχι… τρίποντη σαν αυτές που μας έχει συνηθίσει επί δύο, αισίως, δεκαετίες. Ο 38χρονος εν ενεργεία θρύλος του γαλλικού και συνολικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επιβεβαίωσε μιλώντας στο BeBasket ότι μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Δεν είπα ότι θα αποσυρθώ αν κατακτήσουμε την EuroLeague συγκεκριμένα. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν!», τόνισε ο σπουδαίος γκαρντ στη συνέντευξή του, επιβεβαιώνοντας κάτι που ούτως ή άλλως κυκλοφορούσε σαν ενδεχόμενο.

Φορώντας λοιπόν τη φανέλα της εν ενεργεία πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, ο Ντε Κολό θα έχει μια ακόμη προσπάθεια για ένα ακόμη τρόπαιο που θα «επενδύσει» περισσότερο την ήδη χρυσή και πλήρως επιτυχημένη καριέρα του στο μπάσκετ.

Μάλιστα, η επάνοδός του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του θα συνδυαστεί με την έναρξη των πλέι-οφ της Euroleague- δηλαδή το κρισιμότερο σημείο της σεζόν- όπου θα αγωνιστεί κανονικά με τη Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Σημειώνεται ότι αυτή η χρονιά είναι η 20η στην επαγγελματική καριέρα του Γάλλου αστέρα, ο οποίος ξεκίνησε από τη Σολέ το 2006, συνέχισε στη Βαλένθια, από εκεί στο NBA και τους Σαν Αντόνιο Σπερς και μετά στους Τορόντο Ράπτορς, πριν τελικά επιστρέψει στην Ευρώπη για να αγωνιστεί κατά σειρά σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρ, Βιλερμπάν και ξανά Φενέρ.

Καριέρα γεμάτη χρυσάφι για τον Ντε Κολό

Ως προς τα επιτεύγματά του στο μπάσκετ, από που να ξεκινήσει κανείς και από που να τελειώσει! Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2016, 2019), πρωταθλητής του EuroCup με τη Βαλένθια το 2010, MVP του Final-4, MVP της regular season και πρώτος σκόρερ το 2016, τρεις φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας της σεζόν (2016, 2017, 2018) και κάτοχος… αμέτρητων εγχώριων τίτλων.

Ιστορικά δε στη Euroleague, είναι δεύτερος σκόρερ της με 5157 πόντους, καταγράφοντας μέσους όρους καριέρας 14.7 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.1 κλέψιμο. Τέλος, είναι μέλος και της κορυφαίας ομάδας της 25ετίας, ενώ με την Εθνική Γαλλίας έχει κατακτήσει έξι μετάλλια.

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018

Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 06.04.26

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους μετά την Παρτιζάν, ενώ ρωτήθηκε σχετικά και για τον Παναθηναϊκό.

Ο… Μπόλντγουιν και οι απίθανοι αριθμοί – Γιατί ο Βεζένκοφ πάει ξανά για το MVP της σεζόν στη Euroleague (pics, vids)
Euroleague 04.04.26

Ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοφ, τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο παίκτη στη φετινή Euroleague και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν - Οι λόγοι που ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού φουλάρει για το δεύτερο βραβείο του...

Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα δεδομένα για τον Πίτερς: «Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με την πλευρά του…»
Euroleague 04.04.26

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα, καθώς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και ακούγεται για πολλές ομάδες της Euroleague – Τι αποκαλύπτουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό και τον Ολυμπιακό…

Τα σενάρια ως το φινάλε της Euroleague: Πώς βγαίνει πρώτος ο Ολυμπιακός, μέχρι 6η θέση ο Παναθηναϊκός
Euroleague 04.04.26

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας και θα κυνηγήσει την πρωτιά στη regular season της Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει μέχρι και την 6η θέση.

Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 07.04.26

Αντιπροσωπεία αγροτών ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρυνθεί η κλούβα των ΜΑΤ, λέγοντας ότι «το περισσότερο είναι να γίνουν ακόμη δύο δικογραφίες»

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018
Άλλα Αθλήματα 07.04.26

Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
«Τα σκέφτηκαν όλα» 07.04.26

Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Κόσμος 07.04.26

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας
Υγεία 07.04.26

Η Ελλάδα μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρέπει να επενδύσει σε πράσινες πρωτοβουλίες και να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική αξία της βιωσιμότητας του

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07.04.26

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

