Αυτός είναι ο διαιτητής του Ράγιο – ΑΕΚ

Η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (19:45, 9/4) την ΑΕΚ στο «Βαγέκας», στο πρώτο μεταξύ τους ματς για την προημιτελική φάση του Conference League και η UEFA όρισε τον διαιτητή που θα το διευθύνει. Πρόκειται για τον 42χρονο Γάλλο ρέφερι, Μπενουά Μπαστιάν, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Elite.

Βοηθοί του Μπαστιάν θα είναι οι συμπατριώτες του, Χισάμ Ζακρανί και Ορελιέν Μπερτομιέ, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ζερεμί Πινιάρντ, ενώ στο VAR θα είναι ο Βέλγος Μπραμ φαν Ντρίσε με βοηθό του τον Γάλλο, Μπαστιάν Ντεσεπί.

Αυτό θα είναι το πρώτο ματς της ΑΕΚ που θα σφυρίξει ο Μπαστιάν, ο οποίος ωστόσο δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα προηγούμενα χρόνια άλλωστε έχει διευθύνει πέντε ματς ελληνικών ομάδων. Τα Χάποελ Μπερ Σεβά – Ολυμπιακός το 2016 (1-0), Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός το 2019 (3-1), Ολυμπιακός – Μίλαν το 2018 (3-1) και Μπάτσκα Τόπολα – Ολυμπιακός το 2023 (2-2), όπως επίσης και το Αθλέτικο Μπιλμπάο – Παναθηναϊκός το 2017 (1-0).

Φέτος, έχει σφυρίξει επίσης σε τέσσερα ματς στο Champions League και άλλα 14 στο γαλλικό πρωτάθλημα.