Αυτός είναι ο διαιτητής του Ράγιο – ΑΕΚ
Ο Γάλλος Μπενουά Μπαστιάν ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ την Μεγάλη Πέμπτη (9/4, 19:45) για τους «8» του Conference League.
- Ακριβότερο φέτος έως 9,3% το πασχαλινό τραπέζι - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές βασικών προϊόντων
- Ειρήνη Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
- Πώς αμείβονται όσοι θα εργαστούν τις ημέρες των αργιών
- Πώς διαμορφώνεται το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού
Η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (19:45, 9/4) την ΑΕΚ στο «Βαγέκας», στο πρώτο μεταξύ τους ματς για την προημιτελική φάση του Conference League και η UEFA όρισε τον διαιτητή που θα το διευθύνει. Πρόκειται για τον 42χρονο Γάλλο ρέφερι, Μπενουά Μπαστιάν, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Elite.
Βοηθοί του Μπαστιάν θα είναι οι συμπατριώτες του, Χισάμ Ζακρανί και Ορελιέν Μπερτομιέ, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ζερεμί Πινιάρντ, ενώ στο VAR θα είναι ο Βέλγος Μπραμ φαν Ντρίσε με βοηθό του τον Γάλλο, Μπαστιάν Ντεσεπί.
Αυτό θα είναι το πρώτο ματς της ΑΕΚ που θα σφυρίξει ο Μπαστιάν, ο οποίος ωστόσο δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα προηγούμενα χρόνια άλλωστε έχει διευθύνει πέντε ματς ελληνικών ομάδων. Τα Χάποελ Μπερ Σεβά – Ολυμπιακός το 2016 (1-0), Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός το 2019 (3-1), Ολυμπιακός – Μίλαν το 2018 (3-1) και Μπάτσκα Τόπολα – Ολυμπιακός το 2023 (2-2), όπως επίσης και το Αθλέτικο Μπιλμπάο – Παναθηναϊκός το 2017 (1-0).
Φέτος, έχει σφυρίξει επίσης σε τέσσερα ματς στο Champions League και άλλα 14 στο γαλλικό πρωτάθλημα.
- Ο Ντε Λαουρέντις «άναψε πράσινο» για ν’ αναλάβει ο Κόντε την Σκουάντρα Ατζούρα
- Δραματική εξέλιξη με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου
- «Αρμάνι, Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης για Πίτερς»
- Υπουργός Αθλητισμού Ιράν: «Λίγες οι πιθανότητες συμμετοχής μας στο Μουντιάλ»
- Σερβικά ΜΜΕ: «Τελειώνει από τη Ραντνίτσκι Νις ο Λεμονής»
- Παναθηναϊκός: Στη διάθεση του Αταμάν ο Γκραντ για το ματς με τη Μπαρτσελόνα
- Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη
- Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
