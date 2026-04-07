«Αρμάνι, Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης για Πίτερς»
Οι Σέρβοι αναφέρουν ότι οι Αρμάνι Μιλάνο, Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Πίτερς.
Τα ρεπορτάζ και τα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του Άλεκ Πίτερς συνεχίζουν να δίνουν και να παίρνουν, με την παρουσία του στον Ολυμπιακό μετά το πέρας της φετινής σεζόν να μοιάζει αβέβαιη.
Όσο δεν υπάρχει εξέλιξη σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του Αμερικανού φόργουορντ με τους Πειραιώτες, τόσο τα δημοσιεύματα θα εξακολουθούν να τον συνδέουν με μία πιθανή μετακίνησή του σε άλλη ομάδα της Euroleague.
Με το σερβικό B92.net να αναφέρεται στην ενδεχόμενη αποχώρηση του Πίτερς από τον Ολυμπιακό, ενώ στο ίδιο πλαίσιο τονίζεται και το όνομα του «Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, ως παίκτη που θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του Πίτερς στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων», αν και εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια που τον θέλουν στο μεγάλο λιμάνι του χρόνου.
Από εκεί και πέρα, το «B92» πάει το ρεπορτάζ του ένα βήμα παρακάτω, κατονομάζοντας τους επόμενους υποψήφιους μπασκετικούς προορισμούς του Άλεκ Πίτερς, σε περίπτωση που τελικά αποχωρήσει φέτος από τον Ολυμπιακό. «Η πιο σοβαρή υποψήφια για την υπογραφή του είναι αυτή τη στιγμή η Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει επίσης από τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρουν χαρακτηριστικά στο δημοσίευμά τους οι Σέρβοι.
Επίσης, το ίδιο Μέσο αναλύει την παρουσία του Άλεκ Πίτερς στους Πειραιώτες: «Η καλύτερη σεζόν του ήταν το 2023-24, όταν είχε κληθεί να καλύψει το κενό του Σάσα Βεζένκοφ στη διάρκεια της παρουσίας του Βούλγαρου πάουερ φόργουορντ στο NBA», καταλήγει το δημοσίευμα.
