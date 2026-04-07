Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Πάρτε αναπαυτικά θέση και απολαύστε το ποδόσφαιρο στην πιο όμορφη εκδοχή του. Όσο και αν είναι δύσκολο να προβλέψεις αυτό που έρχεται, πόσοι άραγε θεωρείται πως το αποψινό Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ δεν θα μας καθηλώσει; Είναι από τα clasico του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ένα «ραντεβού» γιγάντων. Από την μια ο κορυφαίος σύλλογος στον πλανήτη διαχρονικά.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, ικανή ακόμη και σε μια χρονιά προβληματική, σε μια σεζόν που δεν αποδίδει σύμφωνα με τα στάνταρ της, να «σκοτώσει» κάθε αντίπαλο. Γιατί απλά είναι η Ρεάλ και κανείς δεν μπορεί να την φοβίσει. Από την άλλη η Μπάγερν Μονάχου, ένα από τα πέντε κορυφαία κλαμπ στον πλανήτη που φέτος σκορπάει τον φόβο και τον τρόμο στο διάβα της.

Πραγματική «μηχανή» η ομάδα του Κομπανί παρασύρει τους αντιπάλους και δείχνει πως είναι έτοιμη για την επιστροφή στον «θρόνο». Για να το κάνει πρέπει να αφήσει εκτός της ομάδα του Τσάμπιονς Λιγκ. Την Ρεάλ που έχει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ως το αποκούμπι της για την τρέχουσα σεζόν, που είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο, που έβγαλε με άνεση στους «16» νοκ-άουτ της Μάντσεστερ Σίτι με ένα εμφατικό 3-0 στο Μπερναμπέου και πριν λίγες μέρες έχασε στην Μαγιόρκα και μαζί τις τελευταίες ουσιαστικά ελπίδες που είχε να κυνηγήσει μέχρι τέλους την Μπαρτσελόνα για τον τίτλο.

Η Ρεάλ των πολλών προβλημάτων φέτος, με αλλαγή προπονητή, με τραυματισμούς και με «κακό φεγγάρι» που όμως είναι η Ρεάλ και είναι και η μοναδική ομάδα που μπορεί ακόμη και αυτή την Μπάγερν να την στείλει «σπίτι» της και μάλιστα εύκολα…

Η Μπάγερν που μόλις το περασμένο Σάββατο στο φινάλε και τα χασομέρια του αγώνα γύρισε από το 2-0 ματς σε 2-3 με την Φράιμπουργκ στην Μπουντεσλίγκα που κρατάει ήδη στα χέρια της και που ονειρεύεται πως μπορεί να τα πάρει όλα φέτος. Να κάνει ότι έκανε και την τελευταία φορά που κατέκτησε το «άγιο δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το 2020. Η αποψινή δοκιμασία της στο Μπερναμπέου θα δείξει πολλά…