ΑΕΚ: Με Γκρέι κόντρα στην Μπανταλόνα
Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι τα κατάφερε και θα είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για το Game 2 με την Μπανταλόνα.
Με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο Game 2 των προημιτελικών του BCL κόντρα στην Μπανταλόνα καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα είναι στη 12άδα του Ντράγκαν Σάκοτα.
Στη σύνθεση των «κιτρινόμαυρων» θα βρίσκεται και ο Μάρκο Πετσάρσκι, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
Σάκοτα: «Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να πετύχουμε τη νίκη-πρόκριση»
«Κάναμε στο γήπεδό μας το πρώτο βήμα. Ήταν σημαντικό για εμάς, που ξεκινήσαμε με νίκη απέναντι στη Μπανταλόνα, στο γήπεδο της οποίας θα διεξαχθεί το F4 του BCL. Εννοείται πως είμαστε υποχρεωμένοι ανεξάρτητα από τις δυνατότητες της αντιπάλου μας, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας αύριο για να πετύχουμε τη νίκη-πρόκριση.
Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι θέλουμε να διακριθούμε στη διοργάνωση. Προφανώς, κάναμε την απαραίτητη ανάλυση για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε κατά την πρώτη αναμέτρηση. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα μας και αισιοδοξία για την επιτυχία», είχε δηλώσει για το παιχνίδι ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, ενόψει του Game 2 με την Μπανταλόνα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις