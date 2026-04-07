Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Εκρηκτικό είναι πλέον το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με πολλούς βουλευτές να αισθάνονται σφοδρή δυσαρέσκεια και οργή απέναντι στο μέγαρο Μαξίμου για διαφορετικούς λόγους.

Και πρώτα απ’ όλα, η δήλωση στην οποία προχώρησε, όπως-όπως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή» -σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αλλάξει την ατζέντα από τη συζήτηση για την εμπλοκή τόσων υπουργών και βουλευτών του στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ- προκάλεσε μεγάλη ενόχληση και έντονη απογοήτευση σε «γαλάζιους» βουλευτές.

Σκληρή κριτική για τη δήλωση

Οι βουλευτές αυτοί της ΝΔ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ασκούν σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τη σπουδή του να δηλώσει ότι θα εισηγηθεί προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο την «αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο».

Ειδικότερα, τονίζουν ότι η δήλωση αυτή, η οποία δεν αφορά το πλήρες ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, στερείται οποιασδήποτε σοβαρότητας απέναντι στους θεσμούς και στο Πολίτευμα και την χαρακτηρίζουν «μουσικές καρέκλες», δηλώνοντας την πλήρη αντίθεσή τους ως προς την ψήφισή της.

Εφόσον ο στόχος, όπως λένε, είναι κάποιος που γίνεται υπουργός να μη μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση του προκειμένου να κερδίζει ψήφους με ρουσφέτια, τότε το πραγματικό ασυμβίβαστο, όπως σημειώνουν, θα ήταν εκείνος που γίνεται υπουργός να μη μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω και να γίνει πάλι βουλευτής και υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Σε αυτήν την περίπτωση, όπως αναφέρουν, το πνεύμα του πλήρους ασυμβίβαστου θα ήταν για τον μεν υπουργό να μην μπορεί να βάλει υποψηφιότητα και άρα να μην έχει λόγο να χτίζει πελατειακές σχέσεις και εξαρτήσεις, για τον δε βουλευτή να μη μπορεί να γίνει υπουργός και άρα να μην έχει λόγο να μην ασκεί έλεγχο στην κυβέρνησή του, επειδή θα περιμένει πιθανή υπουργοποίησή του.

«Πολλές στρεβλώσεις»

Αντιθέτως, όπως επισημαίνουν, η πρωθυπουργική πρόταση, όχι μόνο δεν αποτρέπει καθόλου έναν υπουργό που θέλει να κάνει ρουσφέτια προκειμένου να επανεκλεγεί βουλευτής, από το να τα κάνει, αλλά προκαλεί -όπως τονίζουν- και πολλές στρεβλώσεις.

Μία τέτοια στρέβλωση είναι, όπως σημειώνουν, ότι ο πρωθυπουργός, επιλέγοντας στους ανασχηματισμούς να θέσει έναν υπουργό εκτός κυβέρνησης και άρα να τον στείλει πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα, στερώντας τη βουλευτική έδρα από τον επιλαχόντα που στο μεταξύ τον έχει αναπληρώσει, ουσιαστικά αποκτά το προνόμιο να… ανασχηματίζει κατά το δοκούν και την κοινοβουλευτική ομάδα (κόντρα στη λαϊκή εντολή). Εξ ου και ο χαρακτηρισμός για τις «μουσικές καρέκλες».

Μια δεύτερη στρέβλωση, όπως εξηγούν, θα ήταν να αναπτυχθούν συνέργειες (με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό) μεταξύ του υπουργού και του επιλαχόντα βουλευτή – αναπληρωτή του, ούτως ώστε ο πρώτος να συνεχίσει να γίνεται υπουργός και ο δεύτερος να συνεχίσει να τον αναπληρώνει στη βουλευτική έδρα.

Οργή για τους χειρισμούς με τους εμπλεκομένους

Από εκεί και πέρα μεγάλη αναστάτωση, γκρίνια και οργή έχουν προκαλέσει σε βουλευτές της ΝΔ οι χειρισμοί του μεγάρου Μαξίμου σε σχέση με τη διαχείριση των εμπλεκόμενων προσώπων στις δικογραφίες.

Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις «γαλάζιοι» βουλευτές δεν κρύβουν ότι αισθάνονται πως οι χειρισμοί του Μαξίμου τους έχουν φέρει σε δύσκολη θέση να πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας όλων των εμπλεκομένων στις δικογραφίες, ακόμα και αν δεν θεωρούν ότι είναι όλες ίδιες περιπτώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο κατηγορούν το μέγαρο Μαξίμου και τους στενούς πρωθυπουργικούς συνεργάτες για τσουβάλιασμα των ελεγχόμενων προσώπων, καταγγέλλοντας την επιλογή εκ μέρους της κυβέρνησης, να προαναγγείλει κεντρικά την άρση όλων των ασυλιών, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, ρίχνοντας σαφή «καρφιά» προς το Μαξίμου, διερωτώνται που πήγε η αξιολόγηση «κατά περίπτωση» που αποτελούσε την επίσημη κυβερνητική γραμμή.

Δυσαρέσκεια για μίνι ανασχηματισμό

Εδώ προσθέστε και τη δυσαρέσκεια που –όπως έχει γράψει το in– έφερε εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος η ανακοίνωση του μίνι ανασχηματισμού, σε βουλευτές που είδαν στην απόφαση του πρωθυπουργού να βάλει στο κυβερνητικό σχήμα δύο εξωκοινοβουλευτικούς και μόλις έναν βουλευτή (Μακάριος Λαζαρίδης), μία επιλογή που δεν δημιουργεί καμία δυναμική συσπείρωσης του ακροατηρίου της «γαλάζιας» παράταξης, που δεν βάζει φρένο στη φθορά, την οποία προκαλούν στη ΝΔ οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και που σίγουρα δε μπορεί να αμβλύνει τις ανησυχίες των βουλευτών για την επανεκλογή τους.

Σε αυτό το κλίμα, «γαλάζιοι» βουλευτές εκτιμούν ότι δε μπορεί το κόμμα να εξακολουθήσει να πορεύεται υπό τις παρούσες συνθήκες, με τη δυσαρέσκεια να εντείνεται και να συσσωρεύεται στο εσωτερικό του και θεωρούν μονόδρομο ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προχωρήσει σε μια δυναμική κίνηση με στόχο την εκτόνωση της εσωκομματικής γκρίνιας.

Μια τέτοια κίνηση θα ήταν -υποστηρίζουν «γαλάζιες» φωνές- ένας ευρύς ανασχηματισμός με στόχο ένα κυβερνητικό restart και με αλλαγές και στον ίδιο τον στενό πυρήνα του Μαξίμου. Διαφορετικά κάποιοι βλέπουν ως μοναδική λύση την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές. Το βέβαιο είναι ότι η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της ΝΔ, για τα καλά μυρίζει μπαρούτι.