Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα

«Λαγό» του πρωθυπουργού χαρακτήρισε ο Κώστας Τσουκαλάς τον Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με τις απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία απέστειλε δύο δικογραφίες στη Βουλή με 13 ονόματα «γαλάζιων» στελεχών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όσα δεν θέλει να πει δημόσια ο πρωθυπουργός βάζει τον υπουργό Υγείας να τα πει. Ο κ. Γεωργιάδης είναι ‘λαγός’ του κ. Μητσοτάκη και σε αυτήν την περίπτωση», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του».

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γερωγιάδης δήλωσε στον Σκάϊ ότι «οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, είναι ανοησίες. Είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια».

Τσουκαλάς: Δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, μόνο η ελληνική α λα καρτ

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, επισήμανε, μάλιστα, πως «είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ. Όταν βέβαια η ελληνική βγάζει αποφάσεις όπως είναι του ΣτΕ για την παρακολούθηση, όχι μόνο δεν την εμπιστεύονται αλλά δεν τη σέβονται», προσέθεσε με νόημα, σημειώνοντας πως «αρνούνται μάλιστα, να εφαρμόσουν δικαστικές αποφάσεις όπως είναι του ΣτΕ για την παρακολούθηση. Άρα, από έναν πρωθυπουργό, που ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ και αρνείται να εφαρμόσει απόφαση ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, νομίζω δεν μπορεί κανείς να περιμένει κάτι άλλο».

Στον απόηχο, παράλληλα, της δεύτερης δικογραφίας που ήρθε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «σε κάθε δικογραφία, είτε έχει έντεκα είτε δύο περιπτώσεις, πρέπει να αξιολογείται με μεγάλη προσοχή η περίπτωση του καθενός. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μείζον ζήτημα είναι το πολιτικό» και εξέφρασε την εξής απορία: «Έχετε δει άλλη χώρα που να ελέγχονται 20 βουλευτές της συμπολίτευσης από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη; Είναι η ίδια χώρα στην οποία η κυβέρνηση έλεγε ότι πρόκειται για μία παθογένεια. Εγώ δεν έχω δει πολλές παθογένειες, οι οποίες τελικά αποκρυσταλλώνονται σε δικογραφίες που αφορούν 20 περίπου βουλευτές της».

«Άρα το μείζον ζήτημα εδώ είναι ο πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός που υποστήριζε ότι με το επιτελικό κράτος θα διορθώσει τις παθογένειες και, αντιθέτως, φαίνεται ότι το μόνο αποτέλεσμα τις επταετούς διακυβέρνησής του είναι τα σκάνδαλα. Το θέμα είναι να δούμε αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιήθηκε ως λάφυρο της κυβέρνησης με σκοπό να χρηματοδοτήσει την προεκλογική της καμπάνια», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο πρωθυπουργός δεν έχει δώσει κάποια αιτιολογία για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ»

Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ εμπιστεύεται την δικαιοσύνη, ανέλυσε τη θέση της παράταξης επ’ αυτού και καταλόγισε στον πρωθυπουργό έλλειψη σεβασμού στις αποφάσεις της.

«Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους να ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτον, στην υπόθεση των υποκλοπών τις επισυνδέσεις τις έκανε η ΕΥΠ – της οποίας προϊστάμενος είναι ο πρωθυπουργός – και τις επισυνδέσεις που αποφάσισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, τις έκανε το Εσωτερικών Υποθέσεων και η ελληνική αστυνομία, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, δεν θα μπορούσε να αρνηθεί», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας πως «είναι άλλο πράγμα ο πρωθυπουργός να δίνει εντολή ως πολιτικός προϊστάμενος για επισυνδέσεις και είναι βαθιά προβληματικό και άλλο πράγμα ένας ανεξάρτητος θεσμός δικαιοσύνης να δίνει εντολή με αιτιολογία που είναι γνωστή. Ο πρωθυπουργός δεν έχει δώσει κάποια αιτιολογία για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ», επισήμανε.

«Εμείς λέμε καθαρά ότι όταν κάποιος εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη σέβεται και τις αποφάσεις αυτής. Ο πρωθυπουργός δεν σέβεται τις αποφάσεις της και άρα δεν την εμπιστεύεται», υπογράμμισε, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ αυτό που λέει είναι ότι η δικαιοσύνη μπορεί να βελτιωθεί και δεν έμεινε στα λόγια. Εμείς καταθέσαμε και προτάσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Προτείναμε να υπάρξει η απαγόρευση διορισμού ανωτάτων δικαστικών για τέσσερα χρόνια από την αφυπηρέτησή τους, ώστε να σπάσουμε τα δεσμά των ανωτάτων κλιμακίων της δικαιοσύνης σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία. Άρα θα σας πως και σέβομαι τη δικαιοσύνη και πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί».

Για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού

Σχετικά με την πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, ο κ. Τσουκαλάς αναρωτήθηκε: «Είναι ασυμβίβαστο όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, για όσο διάστημα είναι υπουργός να γίνεται βουλευτής ο πρώτος επιλαχών, αλλά μετά να μπορεί να επιστρέφει στη βουλευτική του ιδιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος; Αν διαπιστώσουμε δηλαδή ως πελατειακή τη σχέση μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου, εσείς πιστεύετε ότι αυτό που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός το διορθώνει κάπως ή, αντιθέτως, αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπουργών και βουλευτών; Δεν λύνεται έτσι ο γόρδιος δεσμός. Πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να πάρει θέση για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε πως «οτιδήποτε δεν είναι πυροτέχνημα, περιστρεφόμενες πόρτες ή μουσικές καρέκλες και είναι πραγματικά εξυγιαντικό για το πολιτικό σύστημα, εμείς είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Εμείς στο συνέδριό μας βάλαμε το ζήτημα των θητειών των βουλευτών αλλά, όπως έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το ζήτημα των θητειών σε όλες τις δημόσιες θέσεις», ενώ προσέθεσε πως το ΠΑΣΟΚ αρνείται να μπει «στη λογική του πρωθυπουργού που χθες το πρωί, προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα, σκαρφίστηκε ένα πυροτέχνημα».

Τέλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε πως «επειδή υπάρχει μεγάλη ρευστοποίηση στον χώρο τον προοδευτικό – πέραν του ΠΑΣΟΚ – το μήνυμά μας είναι σαφές: Όσοι πολίτες θέλουν να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή και να έρθει μια κυβέρνηση που θα κάνει τομές χωρίς να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες και δεν τους νοιάζει απλά να διαμαρτυρηθούν, έχουν μία επιλογή το ΠΑΣΟΚ. Αν μας δώσουν τη δύναμη να είμαστε πρώτοι και να είμαστε δυνατοί, εμείς θα καθορίσουμε τη νέα πορεία της χώρας και εκεί θα δούμε με ποιους μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες».