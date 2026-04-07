Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
Πολιτική Γραμματεία 07 Απριλίου 2026, 16:40

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα

«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Λαγό» του πρωθυπουργού χαρακτήρισε ο Κώστας Τσουκαλάς τον Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με τις απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία απέστειλε δύο δικογραφίες στη Βουλή με 13 ονόματα «γαλάζιων» στελεχών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όσα δεν θέλει να πει δημόσια ο πρωθυπουργός βάζει τον υπουργό Υγείας να τα πει. Ο κ. Γεωργιάδης είναι ‘λαγός’ του κ. Μητσοτάκη και σε αυτήν την περίπτωση», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του».

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γερωγιάδης δήλωσε στον Σκάϊ ότι «οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, είναι ανοησίες. Είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια».

Τσουκαλάς: Δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, μόνο η ελληνική α λα καρτ

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, επισήμανε, μάλιστα, πως «είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ. Όταν βέβαια η ελληνική βγάζει αποφάσεις όπως είναι του ΣτΕ για την παρακολούθηση, όχι μόνο δεν την εμπιστεύονται αλλά δεν τη σέβονται», προσέθεσε με νόημα, σημειώνοντας πως «αρνούνται μάλιστα, να εφαρμόσουν δικαστικές αποφάσεις όπως είναι του ΣτΕ για την παρακολούθηση. Άρα, από έναν πρωθυπουργό, που ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ και αρνείται να εφαρμόσει απόφαση ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, νομίζω δεν μπορεί κανείς να περιμένει κάτι άλλο».

Στον απόηχο, παράλληλα, της δεύτερης δικογραφίας που ήρθε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «σε κάθε δικογραφία, είτε έχει έντεκα είτε δύο περιπτώσεις, πρέπει να αξιολογείται με μεγάλη προσοχή η περίπτωση του καθενός. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μείζον ζήτημα είναι το πολιτικό» και εξέφρασε την εξής απορία: «Έχετε δει άλλη χώρα που να ελέγχονται 20 βουλευτές της συμπολίτευσης από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη; Είναι η ίδια χώρα στην οποία η κυβέρνηση έλεγε ότι πρόκειται για μία παθογένεια. Εγώ δεν έχω δει πολλές παθογένειες, οι οποίες τελικά αποκρυσταλλώνονται σε δικογραφίες που αφορούν 20 περίπου βουλευτές της».

«Άρα το μείζον ζήτημα εδώ είναι ο πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός που υποστήριζε ότι με το επιτελικό κράτος θα διορθώσει τις παθογένειες και, αντιθέτως, φαίνεται ότι το μόνο αποτέλεσμα τις επταετούς διακυβέρνησής του είναι τα σκάνδαλα. Το θέμα είναι να δούμε αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιήθηκε ως λάφυρο της κυβέρνησης με σκοπό να χρηματοδοτήσει την προεκλογική της καμπάνια», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο πρωθυπουργός δεν έχει δώσει κάποια αιτιολογία για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ»

Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ εμπιστεύεται την δικαιοσύνη, ανέλυσε τη θέση της παράταξης επ’ αυτού και καταλόγισε στον πρωθυπουργό έλλειψη σεβασμού στις αποφάσεις της.

«Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους να ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτον, στην υπόθεση των υποκλοπών τις επισυνδέσεις τις έκανε η ΕΥΠ – της οποίας προϊστάμενος είναι ο πρωθυπουργός – και τις επισυνδέσεις που αποφάσισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, τις έκανε το Εσωτερικών Υποθέσεων και η ελληνική αστυνομία, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, δεν θα μπορούσε να αρνηθεί», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας πως «είναι άλλο πράγμα ο πρωθυπουργός να δίνει εντολή ως πολιτικός προϊστάμενος για επισυνδέσεις και είναι βαθιά προβληματικό και άλλο πράγμα ένας ανεξάρτητος θεσμός δικαιοσύνης να δίνει εντολή με αιτιολογία που είναι γνωστή. Ο πρωθυπουργός δεν έχει δώσει κάποια αιτιολογία για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ», επισήμανε.

«Εμείς λέμε καθαρά ότι όταν κάποιος εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη σέβεται και τις αποφάσεις αυτής. Ο πρωθυπουργός δεν σέβεται τις αποφάσεις της και άρα δεν την εμπιστεύεται», υπογράμμισε, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ αυτό που λέει είναι ότι η δικαιοσύνη μπορεί να βελτιωθεί και δεν έμεινε στα λόγια. Εμείς καταθέσαμε και προτάσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Προτείναμε να υπάρξει η απαγόρευση διορισμού ανωτάτων δικαστικών για τέσσερα χρόνια από την αφυπηρέτησή τους, ώστε να σπάσουμε τα δεσμά των ανωτάτων κλιμακίων της δικαιοσύνης σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία. Άρα θα σας πως και σέβομαι τη δικαιοσύνη και πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί».

Για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού

Σχετικά με την πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, ο κ. Τσουκαλάς αναρωτήθηκε: «Είναι ασυμβίβαστο όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, για όσο διάστημα είναι υπουργός να γίνεται βουλευτής ο πρώτος επιλαχών, αλλά μετά να μπορεί να επιστρέφει στη βουλευτική του ιδιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος; Αν διαπιστώσουμε δηλαδή ως πελατειακή τη σχέση μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου, εσείς πιστεύετε ότι αυτό που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός το διορθώνει κάπως ή, αντιθέτως, αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπουργών και βουλευτών; Δεν λύνεται έτσι ο γόρδιος δεσμός. Πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να πάρει θέση για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε πως «οτιδήποτε δεν είναι πυροτέχνημα, περιστρεφόμενες πόρτες ή μουσικές καρέκλες και είναι πραγματικά εξυγιαντικό για το πολιτικό σύστημα, εμείς είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Εμείς στο συνέδριό μας βάλαμε το ζήτημα των θητειών των βουλευτών αλλά, όπως έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το ζήτημα των θητειών σε όλες τις δημόσιες θέσεις», ενώ προσέθεσε πως το ΠΑΣΟΚ αρνείται να μπει «στη λογική του πρωθυπουργού που χθες το πρωί, προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα, σκαρφίστηκε ένα πυροτέχνημα».

Τέλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε πως «επειδή υπάρχει μεγάλη ρευστοποίηση στον χώρο τον προοδευτικό – πέραν του ΠΑΣΟΚ – το μήνυμά μας είναι σαφές: Όσοι πολίτες θέλουν να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή και να έρθει μια κυβέρνηση που θα κάνει τομές χωρίς να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες και δεν τους νοιάζει απλά να διαμαρτυρηθούν, έχουν μία επιλογή το ΠΑΣΟΚ. Αν μας δώσουν τη δύναμη να είμαστε πρώτοι και να είμαστε δυνατοί, εμείς θα καθορίσουμε τη νέα πορεία της χώρας και εκεί θα δούμε με ποιους μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες».

Ενέργεια
Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Μαρινάκης: Καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια – Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια κατά Μαρινάκη - Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
Επικαιρότητα 07.04.26

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι «11» στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Ομόφωνη η απόφαση
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26 Upd: 11:09

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι «11» στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Ομόφωνη η απόφαση

Παρόντες μόνο οι Μηταράκης και Τσιάρας - Οι υπόλοιποι εννέα «γαλάζιοι» βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλαν υπομνήματα.

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator

Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για Ιntellexa ως εταιρείας γενικής ενασχόλησης με την… πληροφορική, η διάψευση από δικαστικούς λειτουργούς κι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Πολιτική 07.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Ελλάδα 07.04.26

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Πώς φτάσαμε εδώ 07.04.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 07.04.26

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Planet Travel 07.04.26

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου

Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Στο Κιλκίς 07.04.26

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Ελλάδα 07.04.26

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

