newspaper
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 12:44
Πυροβολισμοί στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Confidential

Eμπιστευτικά
 07 Απριλίου 2026, 08:00

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Spotlight

Σε οίστρο!

Αυτός εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε τη φαεινή ιδέα να προτείνει τον θεσμό του υπουργού με αναστολή της βουλευτικής του ιδιότητας, πρέπει να βρισκόταν σε … ανοιξιάτικο οίστρο! Δεν εξηγείται διαφορετικά! Και καλά ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης την «αγόρασε» την ιδέα βρισκόμενος σε απόγνωση στα όρια του πανικού! Αυτός δικαιολογείται λόγω της κατάστασης του….

Θα πάει στον … κουβά!

Είναι αλήθεια βέβαια πως προς στιγμήν η χθεσινή ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλαξε την ατζέντα. Ολοι χθες συζητούσαν για την … «εκπληκτική» πρόταση του πρωθυπουργού, που θα αλλάξει τα κυβερνητικά δεδομένα. Κατ΄ αρχήν να κάνω μία πρόβλεψη: δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα! Και τούτο διότι χρειάζεται να υπάρξει συνταγματική αλλαγή και δεν νομίζω ότι κανένα κόμμα θα συνδράμει σ΄ αυτή ή στην επόμενη Βουλή στη ψήφιση της. Σε δουλειά να βρισκόμαστε…. Όμως πέτυχε έστω για δύο – τρεις μέρες – το πολύ! – να «απομακρυνθεί» το σκάνδαλο και οι απολήξεις του από τις πρώτες θέσεις της δημοσιότητας. Κάτι είναι κι αυτό!

Δεν αλλάζει τίποτα!

Τώρα βέβαια γιατί πρόκειται για μία «αστεία» πρόταση; Για τους εξής λόγους: διότι ο υπουργός που προηγουμένως έχει εκλεγεί βουλευτής – η βουλευτική του ιδιότητα βρίσκεται σε αναστολή – θέλει να ξαναεκλεγεί βουλευτής μήπως και ξαναγίνει υπουργός, εφόσον κερδίσει το κόμμα του τις εκλογές, ως εκ τούτου εφόσον έχει «πελάτες» θα τους εξυπηρετεί για να τον «θυμηθούν» στις εκλογές. Ο αναπληρωτής του που θα έχει καταλάβει πρόσκαιρα την έδρα, θα θέλει στις επόμενες εκλογές αν είναι δυνατόν να προσπεράσει σε ψήφους τον υπουργό και φυσικά θα αξιοποιήσει κατά δυνατόν την ευκαιρία που του παρέχει η – προσωρινή – βουλευτική έδρα. Όλα αυτά είναι απλές και λογικές σκέψεις. Ναι, αλλά θα μου πείτε κάτι ανάλογο γίνεται στη Γαλλία. Βεβαίως. Με την διαφορά όμως ότι η κάθε χώρα έχει τα δικά της δεδομένα – άλλη πολιτική κουλτούρα, άλλη ιστορική διαδρομή, άλλες κοινωνικές αντιλήψεις και ήθη. Το να «ξεπατικώσεις» κάτι το οποίο συμβαίνει αλλού, στο τέλος θα έχει δημιουργήσει μία … «καρικατούρα»! Στοιχειώδες αγαπητέ Watson….

Για το «μεροκάματο»

Αν προσπαθήσετε να «διαβάσετε» την κατάσταση που επικρατεί στο νεοκλασικό της Ηρώδου του Αττικού με την πρόταση που ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης, μπορεί πολύ εύκολα να αντιληφθείτε ότι οι άνθρωποι είναι σαν τους … «μεθυσμένους»! Εδώ πατάνε κι εκεί βρίσκονται! Αλλά κι αυτοί πρέπει να δικαιολογήσουν το … «μεροκάματο» – τους καταλαβαίνω! Κάτι έπρεπε να κάνουν, που να σηματοδοτεί την φυγή προς τα εμπρός του κ. Μητσοτάκη. Κάποιος είχε την … «έμπνευση», την «πούλησε» στον πρωθυπουργό, αυτός μέσα στην απόγνωση του την «αγόρασε». Και μετά έπιασε δουλειά το «σύστημα αποθέωσης» – «τι καταπληκτική ιδέα» και «πως το σκέφτηκε», «θα αλλάξουν όλα» και διάφορα τέτοια! Τα υπόλοιπα τα παρακολουθήσατε σε real time!

Εμφανής δυσαρέσκεια

Όμως υπάρχει μία ουσιώδης παράμετρος που οποία με το ζόρι την κρατάνε χαμηλά, από την κυβέρνηση. Πρόκειται για την εμφανή πλέον δυσαρέσκεια στο πρόσωπο της ευρωπαίας εισαγγελέως κυρίας Λάουρα Κοβέσι. Εκαναν την πρώτη διαρροή στο κυριακάτικο σύστημα. Βγήκε ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης και το είπε πιο δυνατά. Το σημαντικότερο είναι πως τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης επί του θέματος και το «άρωμα» της δυσαρέσκειας υπήρχε και στην ανακοίνωση που έκανε ο πρωθυπουργός. Το μήνυμα ήταν ότι «έχετε σκοπό να βγάλετε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάντε το τώρα»! Όχι η κυρία Βούλτεψη δεν την … «καταχέριασε» – ακόμη! – την κυρία Κοβέσι.

Κάποιοι τους επιβουλεύονται

Είναι προφανές ότι το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με την Πειραιώς ήδη επεξεργάζονται κι ετοιμάζονται να την «αμπαλάρουν» μία «θεωρία συνομωσίας». Κάποιοι – που δεν «γουστάρουν» τον ευσταλή πρωθυπουργό που έχουμε – έχουν εκπονήσει κάποιο σχέδιο ανατροπής του! Όμως επειδή η «αγαπητή Ούρσουλα» είναι φίλη μας και στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχουν «εχθροί», είναι δύσκολο η «θεωρία συνομωσίας» όχι μόνο να σταθεί, αλλά και να διατυπωθεί απλώς – έστω από την κυρία Βούλτεψη! Επειδή σας το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω ακόμη μία φορά. Στους μηχανισμούς των Βρυξελλών η υψηλόβαθμη γραφειοκρατία γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και το «πάρτι» που γίνεται σε διάφορους χώρους με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θεώρησε πλέον ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο … «αμήν»! Και αποφάσισε να θέσει τους κατάλληλους μηχανισμούς σε κίνηση!

Στα όρια της «ανταρσίας»

Το μεγάλο όμως πρόβλημα ο κ. Μητσοτάκης το έχει με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Θυμάστε αμέσως μόλις οι δικογραφίες εστάλησαν στη Βουλή τι δήλωναν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες; Πως όλων των εμπλεκομένων βουλευτών η ασυλία θα αρθεί και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον φυσικό τους δικαστή. Αυτή τη θέση πολλοί βουλευτές – μη εμπλεκόμενοι! – την «διάβασαν» πως θέλουν να «τους ρίξουν στα σκυλιά»! Και προκλήθηκε μείζονα αναστάτωση. Σε σημείο που το Μαξίμου ζήτησε από τους αναφερόμενους στη δικογραφία βουλευτές να βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλο και ζητούν μόνοι τους την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας! Φοβήθηκαν πως θα υπάρξουν σοβαρές διαρροές στην ψηφοφορία.

Τα καλύτερα έρχονται

Αλλά τις αντιδράσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν πρόκειται να τις γλυτώσουν – αν όχι στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες… – λόγω της κατάρρευσης των δημοσκοπικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Ηδη στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha είναι φανερό πως η Νέα Δημοκρατία σχεδόν έχασε το ποσοστό που είχε κερδίσει από τον πόλεμο και την χορήγηση των διαφόρων pass. Με την ακρίβεια που προκαλεί ο πόλεμος να «καταπίνει» σχεδόν τα μισά νοικοκυριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις επόμενες εβδομάδες δεν αποκλείεται στο Μέγαρο Μαξίμου να ζήσουν την … «αποκάλυψη τώρα»!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Κόσμος
Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
in Confidential 24.03.26

Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς
in Confidential 19.03.26

Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς

Ο Τσίπρας άστραψε και βρόντηξε για τις υποκλοπές, η Λάουρα Κοβέσι λέει «να δεις τι σου έχω για μετά» για τις επιδοτήσεις τις αγροτικές,

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 07.04.26

Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.

Αντιπροσωπεία αγροτών ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρυνθεί η κλούβα των ΜΑΤ, λέγοντας ότι «το περισσότερο είναι να γίνουν ακόμη δύο δικογραφίες»

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018
Άλλα Αθλήματα 07.04.26

Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018

Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.

Σύνταξη
Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
«Τα σκέφτηκαν όλα» 07.04.26

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»

Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Κόσμος 07.04.26

Τα μεγάλα μέσα βάζουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν τον Όρμπαν - Στη Βουδαπέστη για προεκλογικό αγώνα ο Τζέι Ντι Βανς

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας
Υγεία 07.04.26

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Η Ελλάδα μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρέπει να επενδύσει σε πράσινες πρωτοβουλίες και να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική αξία της βιωσιμότητας του

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο