Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Σε οίστρο!

Αυτός εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε τη φαεινή ιδέα να προτείνει τον θεσμό του υπουργού με αναστολή της βουλευτικής του ιδιότητας, πρέπει να βρισκόταν σε … ανοιξιάτικο οίστρο! Δεν εξηγείται διαφορετικά! Και καλά ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης την «αγόρασε» την ιδέα βρισκόμενος σε απόγνωση στα όρια του πανικού! Αυτός δικαιολογείται λόγω της κατάστασης του….

Θα πάει στον … κουβά!

Είναι αλήθεια βέβαια πως προς στιγμήν η χθεσινή ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλαξε την ατζέντα. Ολοι χθες συζητούσαν για την … «εκπληκτική» πρόταση του πρωθυπουργού, που θα αλλάξει τα κυβερνητικά δεδομένα. Κατ΄ αρχήν να κάνω μία πρόβλεψη: δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα! Και τούτο διότι χρειάζεται να υπάρξει συνταγματική αλλαγή και δεν νομίζω ότι κανένα κόμμα θα συνδράμει σ΄ αυτή ή στην επόμενη Βουλή στη ψήφιση της. Σε δουλειά να βρισκόμαστε…. Όμως πέτυχε έστω για δύο – τρεις μέρες – το πολύ! – να «απομακρυνθεί» το σκάνδαλο και οι απολήξεις του από τις πρώτες θέσεις της δημοσιότητας. Κάτι είναι κι αυτό!

Δεν αλλάζει τίποτα!

Τώρα βέβαια γιατί πρόκειται για μία «αστεία» πρόταση; Για τους εξής λόγους: διότι ο υπουργός που προηγουμένως έχει εκλεγεί βουλευτής – η βουλευτική του ιδιότητα βρίσκεται σε αναστολή – θέλει να ξαναεκλεγεί βουλευτής μήπως και ξαναγίνει υπουργός, εφόσον κερδίσει το κόμμα του τις εκλογές, ως εκ τούτου εφόσον έχει «πελάτες» θα τους εξυπηρετεί για να τον «θυμηθούν» στις εκλογές. Ο αναπληρωτής του που θα έχει καταλάβει πρόσκαιρα την έδρα, θα θέλει στις επόμενες εκλογές αν είναι δυνατόν να προσπεράσει σε ψήφους τον υπουργό και φυσικά θα αξιοποιήσει κατά δυνατόν την ευκαιρία που του παρέχει η – προσωρινή – βουλευτική έδρα. Όλα αυτά είναι απλές και λογικές σκέψεις. Ναι, αλλά θα μου πείτε κάτι ανάλογο γίνεται στη Γαλλία. Βεβαίως. Με την διαφορά όμως ότι η κάθε χώρα έχει τα δικά της δεδομένα – άλλη πολιτική κουλτούρα, άλλη ιστορική διαδρομή, άλλες κοινωνικές αντιλήψεις και ήθη. Το να «ξεπατικώσεις» κάτι το οποίο συμβαίνει αλλού, στο τέλος θα έχει δημιουργήσει μία … «καρικατούρα»! Στοιχειώδες αγαπητέ Watson….

Για το «μεροκάματο»

Αν προσπαθήσετε να «διαβάσετε» την κατάσταση που επικρατεί στο νεοκλασικό της Ηρώδου του Αττικού με την πρόταση που ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης, μπορεί πολύ εύκολα να αντιληφθείτε ότι οι άνθρωποι είναι σαν τους … «μεθυσμένους»! Εδώ πατάνε κι εκεί βρίσκονται! Αλλά κι αυτοί πρέπει να δικαιολογήσουν το … «μεροκάματο» – τους καταλαβαίνω! Κάτι έπρεπε να κάνουν, που να σηματοδοτεί την φυγή προς τα εμπρός του κ. Μητσοτάκη. Κάποιος είχε την … «έμπνευση», την «πούλησε» στον πρωθυπουργό, αυτός μέσα στην απόγνωση του την «αγόρασε». Και μετά έπιασε δουλειά το «σύστημα αποθέωσης» – «τι καταπληκτική ιδέα» και «πως το σκέφτηκε», «θα αλλάξουν όλα» και διάφορα τέτοια! Τα υπόλοιπα τα παρακολουθήσατε σε real time!

Εμφανής δυσαρέσκεια

Όμως υπάρχει μία ουσιώδης παράμετρος που οποία με το ζόρι την κρατάνε χαμηλά, από την κυβέρνηση. Πρόκειται για την εμφανή πλέον δυσαρέσκεια στο πρόσωπο της ευρωπαίας εισαγγελέως κυρίας Λάουρα Κοβέσι. Εκαναν την πρώτη διαρροή στο κυριακάτικο σύστημα. Βγήκε ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης και το είπε πιο δυνατά. Το σημαντικότερο είναι πως τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης επί του θέματος και το «άρωμα» της δυσαρέσκειας υπήρχε και στην ανακοίνωση που έκανε ο πρωθυπουργός. Το μήνυμα ήταν ότι «έχετε σκοπό να βγάλετε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάντε το τώρα»! Όχι η κυρία Βούλτεψη δεν την … «καταχέριασε» – ακόμη! – την κυρία Κοβέσι.

Κάποιοι τους επιβουλεύονται

Είναι προφανές ότι το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με την Πειραιώς ήδη επεξεργάζονται κι ετοιμάζονται να την «αμπαλάρουν» μία «θεωρία συνομωσίας». Κάποιοι – που δεν «γουστάρουν» τον ευσταλή πρωθυπουργό που έχουμε – έχουν εκπονήσει κάποιο σχέδιο ανατροπής του! Όμως επειδή η «αγαπητή Ούρσουλα» είναι φίλη μας και στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχουν «εχθροί», είναι δύσκολο η «θεωρία συνομωσίας» όχι μόνο να σταθεί, αλλά και να διατυπωθεί απλώς – έστω από την κυρία Βούλτεψη! Επειδή σας το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω ακόμη μία φορά. Στους μηχανισμούς των Βρυξελλών η υψηλόβαθμη γραφειοκρατία γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και το «πάρτι» που γίνεται σε διάφορους χώρους με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θεώρησε πλέον ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο … «αμήν»! Και αποφάσισε να θέσει τους κατάλληλους μηχανισμούς σε κίνηση!

Στα όρια της «ανταρσίας»

Το μεγάλο όμως πρόβλημα ο κ. Μητσοτάκης το έχει με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Θυμάστε αμέσως μόλις οι δικογραφίες εστάλησαν στη Βουλή τι δήλωναν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες; Πως όλων των εμπλεκομένων βουλευτών η ασυλία θα αρθεί και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον φυσικό τους δικαστή. Αυτή τη θέση πολλοί βουλευτές – μη εμπλεκόμενοι! – την «διάβασαν» πως θέλουν να «τους ρίξουν στα σκυλιά»! Και προκλήθηκε μείζονα αναστάτωση. Σε σημείο που το Μαξίμου ζήτησε από τους αναφερόμενους στη δικογραφία βουλευτές να βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλο και ζητούν μόνοι τους την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας! Φοβήθηκαν πως θα υπάρξουν σοβαρές διαρροές στην ψηφοφορία.

Τα καλύτερα έρχονται

Αλλά τις αντιδράσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν πρόκειται να τις γλυτώσουν – αν όχι στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες… – λόγω της κατάρρευσης των δημοσκοπικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Ηδη στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha είναι φανερό πως η Νέα Δημοκρατία σχεδόν έχασε το ποσοστό που είχε κερδίσει από τον πόλεμο και την χορήγηση των διαφόρων pass. Με την ακρίβεια που προκαλεί ο πόλεμος να «καταπίνει» σχεδόν τα μισά νοικοκυριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις επόμενες εβδομάδες δεν αποκλείεται στο Μέγαρο Μαξίμου να ζήσουν την … «αποκάλυψη τώρα»!