ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

Για μία κυβέρνηση που προωθεί την ιδιωτική περίθαλψη και αφήνει το ΕΣΥ να καταρρέει κάνουν λόγο ο Ιωάννης Τσίμαρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας και Γιώργος Φραγγίδης, γραμματέας του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας «αποτελεί ορόσημο για την ανάδειξη των προκλήσεων και των αναγκών του συστήματος υγείας, αλλά και για τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σε μια σύγχρονη κοινωνία», προσθέτοντας ότι «είναι μια ευκαιρία να σταθούμε με ειλικρίνεια απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες και οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής: γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στο ΕΣΥ».

«Σήμερα, η υγεία στη χώρα μας δοκιμάζεται. Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Οι καθυστερήσεις, η ταλαιπωρία και η οικονομική επιβάρυνση για πολλές οικογένειες δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τείνουν να γίνουν κανόνας», υπογραμμίζουν.

«Η υγεία είναι δικαίωμα για όλους»

Τονίζουν χαρακτηριστικά πως «αντί για ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ, βλέπουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μεταφέρει σταδιακά δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη στους πολίτες, ανοίγοντας το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη. Αυτό όμως δεν είναι μεταρρύθμιση – είναι η συνέπεια μιας πολιτικής που δεν αντιμετωπίζει την υγεία ως απόλυτη προτεραιότητα», σημειώνουν.

«Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει σε ένα σύστημα υγείας που στέκεται δίπλα σε κάθε πολίτη, χωρίς διακρίσεις. Ένα σύστημα που στηρίζει τους ανθρώπους του, επενδύει στις δομές του και εμπνέει εμπιστοσύνη», επισημαίνουν, καταλήγοντας πως «η υγεία είναι δικαίωμα για όλους. Και αυτό το δικαίωμα οφείλουμε να το προστατεύσουμε στην πράξη».