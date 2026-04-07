ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου – Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος το αδίκημα

Στη Βουλή έφτασε πριν από λίγο η τρίτη κατά σειρά δικογραφία που αφορά το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Η επίμαχη δικογραφία αφορά στους βουλευτές, Χαράλαμπο Αθανασίου (Λέσβο) και Τάσο Χατζηβασιλείου (Σέρρες) οι οποίοι σε αντίθεση με τους προηγούμενους εγκαλούνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Ωστόσο σε αντίθεση με τις άλλες 13 περιπτώσεις, οι ενέργειες των υπόπτων δεν υπερέβησαν το στάδιο των μη αξιόποινων προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασαν στο επίπεδο της «αρχής εκτέλεσης», ώστε να στοιχειοθετηθεί έστω και σε μορφή απόπειρας το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Οι υποθέσεις πάντως των δύο βουλευτών αναμένεται να τεθούν ενώπιον της επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής στις 20 του μήνα προκειμένου να γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθεί μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια και για τους 13 εγκαλούμενους γαλάζιους βουλευτές.

«Η δικογραφία σχηματίστηκε κατόπιν του εγγράφου των Ευρωπαϊκών Εντεταλμένων Εισαγγελέων προς διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος που φέρεται να τέλεσε από τις 09.09.2021 ως τις 08.12.2021 ο Δημήτρης Μελάς του Σταύρου, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα και της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος που φέρονται να τέλεσαν, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι Χαράλαμπος Αθανασίου του Χριστόφα και Αναστάσιος Χατζηβασιλείου του Γεωργίου, βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, αναφέρει χαρακτηριστικά το διαβιβαστικό της εισαγγελίας και προσθέτει: “ με βάση τα ευρήματα της προκαταρκτικής εξέτασης προκύπτει ότι συντρέχουν αποχρώσες ενδείξεις περί ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης α) του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημητρίου Μελά του Σταύρου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και β) των εν ενεργεία βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου Χαράλαμπου Αθανασίου και Αναστασίου Χατζηβασιλείου για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην ως άνω πράξη».

Και για τους δύο η εισαγγελία αναφέρει πως δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης σχετικής με επιδοτήσεις καθώς: «για την στοιχειοθέτηση ενός τέτοιου αδικήματος – ακόμα και στο στάδιο της απόπειρας- απαιτείται τουλάχιστον “αρχή εκτέλεσης” δηλαδή ο δράστης να έχει προβεί στην τυπική υποβολή ψευδών ή ελλιπών στοιχείων στην αρμόδια αρχή με σκοπό την έγκριση της επιδότησης.

Ωστόσο σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με την ανωτέρω περίπτωση η φερόμενη συμπεριφορά δεν ολοκληρώθηκε καθώς η σχετική διοικητική τροποποίηση δεν κατέστη τελικά δυνατό να υλοποιηθεί.