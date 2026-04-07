Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση της ασυλίας των 11 «γαλάζιων» βουλευτών που ελέγχονται για εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρόντες στην Επιτροπή είναι μόνο οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν την πιο ασφαλή οδό αποστολής υπομνήματος με το οποίο θα εξηγούν τη θέση τους και θα τοποθετούνται επί της άρσης ή μη της ασυλίας τους.

Στην Ολομέλεια οι οριστικές αποφάσεις

Οι οριστικές αποφάσεις για την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών που ελέγχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ληφθούν σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής μετά το Πάσχα με ονομαστική ψηφοφορία.

Εκεί όσοι από τους εγκαλούμενους βουλευτές το επιθυμούν θα μπορούν να τοποθετηθούν ενώπιον του Σώματος.

Από τους 11 βουλευτές που κλήθηκαν σήμερα ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ηθική αυτουργία σε απιστία άνω των 120.000 ευρώ ενώ οι υπόλοιπου ελέγχονται για πλημμελήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες θα φτάσει στη Βουλή και η έτερη δικογραφία για τους Αθανασίου και Χατζηβασιλείου και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

Τέλος, το ίδιο διάστημα αναμένεται να κινήσουν και οι διαδικασίες της Βουλής για την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς, Σπ. Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Η λίστα των «11»

• Αικατερίνη Παπακώστα (Τρίκαλα)

• Κωνσταντίνος Καραμανλής (Σέρρες)

• Ιωάννης Κεφαλογιάννης (Ρέθυμνο)

• Νότης Μηταράκης (Χίος)

• Κωνσταντίνος Τσιάρας (Καρδίτσα)

• Κωνσταντίνος Σκρέκας (Τρίκαλα)

• Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης)

• Μάξιμος Σενετάκης (Ηράκλειο)

• Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλα)

• Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησία)

• Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών)