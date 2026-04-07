Σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε αφενός να υποβαθμίσει τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή «γαλάζιων» βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου να κατευνάσει τα πνεύματα στην ΚΟ της ΝΔ που δεν είδε θετικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε να διαχωρίσει τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια λέγοντας στη συνέντευξή του στο ERTnews ότι είναι διαφορετικό κάποιος πολίτης να ζητά από κάποιον βουλευτή κάτι παράνομο και διαφορετικό ο βουλευτής να μεσολαβεί για να επανορθωθεί μία αδικία, που ωστόσο αφορά μόνο τους πολίτες που γνωρίζουν τον βουλευτή με ό,τι και να σημαίνει αυτό.

Ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξή του προσπάθησε να αποσυνδέσει τις νέες δικογραφίες που αφορούν «γαλάζια» στελέχη από την αρχική δικογραφία όπου οι παρεμβάσεις βουλευτών και υπουργών στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε άλλο παρά αθώες έδειχναν όπως φάνηκε από την εξεταστική επιτροπή που έγινε και έκλεισε χωρίς απόδοση ευθυνών μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΝΔ διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι στην Ελλάδα υπάρχει το κακό συνήθειο και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά τα τελευταία χρόνια όλο αυτό έχει γιγαντωθεί λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να κρεμιούνται άνθρωποι στα μανταλάκια και φρόντισε να υπογραμμίσει ότι μέχρι να δούμε όλα τα δεδομένα κάθε υπόθεσης δεν πρέπει να διατυπώνουμε κρίση.

Για τις υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια

Σε σχέση με το εάν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά στο «τεκμήριο της αθωότητας» και εκτίμησε ότι εκτός των Καραμανλή και Παπακώστα, που έχουν πει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι, για τους υπόλοιπους δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

«Πρώτον οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις αλλά όπως και να ‘χει, ακόμα και να παραπεμφθούν να δικαστούν —αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη— δεν σημαίνει ότι είναι ένοχοι.

Η παραπομπή στο ακροατήριο, που αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εκεί —το ξαναλέω, είμαστε ένα βήμα πριν— δεν σημαίνει καταδίκη.

Αναφορικά δε με τις εξαγγελίες για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού ο κ. Μαρινάκης δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις, αλλά παρέπεμψε στο συνέδριο της ΝΔ που θα συζητηθεί το ζήτημα και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε προτάσεις ακόμα και για μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Για το ασυμβίβαστο

Σε κάθε περίπτωση φρόντισε να τονίσει ότι αυτή η συζήτηση, που έχει ανάψει φωτιές στην ΚΟ της ΝΔ, είναι μία συζήτηση που έχει μέλλον.

«Είναι μια πρόταση, είναι μια σκέψη, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ανοίγει ως διαδικασία, ένα διάλογο όπου σε κομματικό επίπεδο για εμάς θα κορυφωθεί στο συνέδριο του Μαΐου, αλλά σε ευρύτερο επίπεδο άπτεται και της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης ενώ είναι και μια ευρύτερη συζήτηση».

Επομένως στο συνέδριο της ΝΔ τον Μάιο θα γίνει μια συνολικότερη κουβέντα, ένας διάλογος καθώς «το συνέδριο είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το κόμμα, την παράταξη και τη χώρα. Για το πώς πρέπει να κυβερνάται η χώρα».

Πρόσθεσε επίσης ότι η πρόταση αυτή του ασυμβίβαστου ισχύει με διαφορετικούς τρόπους σε επτά κράτη-μέλη της Ευρώπης. Εξήγησε τι προβλέπει το προτεινόμενο μοντέλο επισημαίνοντας πως προβλέπει ότι «επειδή όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, στην πραγματικότητα αφήνει σε δεύτερη μοίρα τη βουλευτική του ιδιότητα, θα αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα για όσο είναι υπουργός. Θα δίνεται η ευκαιρία σε έναν επιλαχόντα βουλευτή να παίρνει τη θέση του. Άρα να ασκεί τα βουλευτικά καθήκοντα και η αντίστοιχη περιοχή να έχει δυνατή εκπροσώπηση». Αναφέρθηκε επίσης στις ενστάσεις που διατυπώνονται για την αύξηση των βουλευτικών γραφείων. Εξήγησε ότι όλες αυτές οι σκέψεις έχουν πολλά «αν» και περιμένουμε τις αντίστοιχες σκέψεις της κοινωνίας.

Εξέφρασε επίσης προσωπικές απόψεις για τον σταυρό προτίμησης έναντι της λίστας. «Θεωρώ τον σταυρό ιερό, οποιαδήποτε πρόταση μειώνει για μένα την αξία του σταυρού είναι λάθος, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτή είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση που την εκφράζω», είπε.

Επί της ουσίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μαρινάκης αρκέστηκε στο να επαναλάβει τα όσα είπε ο πρωθυπουργός και να προβάλει ως θωράκιση απέναντι στη διαφθορά την «ψηφιοποίηση», όπου δεν παρεμβαίνει ο «ανθρώπινος παράγοντας».