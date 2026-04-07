Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Μαρινάκης: Καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια – Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών
07 Απριλίου 2026, 14:26

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

Σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε αφενός να υποβαθμίσει τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή «γαλάζιων» βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου να κατευνάσει τα πνεύματα στην ΚΟ της ΝΔ που δεν είδε θετικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε να διαχωρίσει τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια λέγοντας στη συνέντευξή του στο ERTnews ότι είναι διαφορετικό κάποιος πολίτης να ζητά από κάποιον βουλευτή κάτι παράνομο και διαφορετικό ο βουλευτής να μεσολαβεί για να επανορθωθεί μία αδικία, που ωστόσο αφορά μόνο τους πολίτες που γνωρίζουν τον βουλευτή με ό,τι και να σημαίνει αυτό.

Ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξή του προσπάθησε να αποσυνδέσει τις νέες δικογραφίες που αφορούν «γαλάζια» στελέχη από την αρχική δικογραφία  όπου οι παρεμβάσεις βουλευτών και υπουργών στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε άλλο παρά αθώες έδειχναν όπως φάνηκε από την εξεταστική επιτροπή που έγινε και έκλεισε χωρίς απόδοση ευθυνών μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΝΔ διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι στην Ελλάδα υπάρχει το κακό συνήθειο και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά τα τελευταία χρόνια όλο αυτό έχει γιγαντωθεί λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να κρεμιούνται άνθρωποι στα μανταλάκια και φρόντισε να υπογραμμίσει ότι μέχρι να δούμε όλα τα δεδομένα κάθε υπόθεσης δεν πρέπει να διατυπώνουμε κρίση.

Για τις υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια

Σε σχέση με το εάν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά στο «τεκμήριο της αθωότητας» και εκτίμησε ότι εκτός των Καραμανλή και Παπακώστα, που έχουν πει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι, για τους υπόλοιπους δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

«Πρώτον οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις αλλά όπως και να ‘χει, ακόμα και να παραπεμφθούν να δικαστούν —αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη— δεν σημαίνει ότι είναι ένοχοι.

Η παραπομπή στο ακροατήριο, που αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εκεί —το ξαναλέω, είμαστε ένα βήμα πριν— δεν σημαίνει καταδίκη.

Αναφορικά δε με τις εξαγγελίες για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού ο κ. Μαρινάκης δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις, αλλά παρέπεμψε στο συνέδριο της ΝΔ που θα συζητηθεί το ζήτημα και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε προτάσεις ακόμα και για μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Για το ασυμβίβαστο

Σε κάθε περίπτωση φρόντισε να τονίσει ότι αυτή η συζήτηση, που έχει ανάψει φωτιές στην ΚΟ της ΝΔ, είναι μία συζήτηση που έχει μέλλον.

«Είναι μια πρόταση, είναι μια σκέψη, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ανοίγει ως διαδικασία, ένα διάλογο όπου σε κομματικό επίπεδο για εμάς θα κορυφωθεί στο συνέδριο του Μαΐου, αλλά σε ευρύτερο επίπεδο άπτεται και της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης ενώ είναι και μια ευρύτερη συζήτηση».

Επομένως στο συνέδριο της ΝΔ τον Μάιο θα γίνει μια συνολικότερη κουβέντα, ένας διάλογος καθώς «το συνέδριο είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το κόμμα, την παράταξη και τη χώρα. Για το πώς πρέπει να κυβερνάται η χώρα».

Πρόσθεσε επίσης ότι η πρόταση αυτή του ασυμβίβαστου ισχύει με διαφορετικούς τρόπους σε επτά κράτη-μέλη της Ευρώπης. Εξήγησε τι προβλέπει το προτεινόμενο μοντέλο επισημαίνοντας πως προβλέπει ότι «επειδή όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, στην πραγματικότητα αφήνει σε δεύτερη μοίρα τη βουλευτική του ιδιότητα, θα αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα για όσο είναι υπουργός. Θα δίνεται η ευκαιρία σε έναν επιλαχόντα βουλευτή να παίρνει τη θέση του. Άρα να ασκεί τα βουλευτικά καθήκοντα και η αντίστοιχη περιοχή να έχει δυνατή εκπροσώπηση». Αναφέρθηκε επίσης στις ενστάσεις που διατυπώνονται για την αύξηση των βουλευτικών γραφείων. Εξήγησε ότι όλες αυτές οι σκέψεις έχουν πολλά «αν» και περιμένουμε τις αντίστοιχες σκέψεις της κοινωνίας.

Εξέφρασε επίσης προσωπικές απόψεις για τον σταυρό προτίμησης έναντι της λίστας. «Θεωρώ τον σταυρό ιερό, οποιαδήποτε πρόταση μειώνει για μένα την αξία του σταυρού είναι λάθος, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτή είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση που την εκφράζω», είπε.

Επί της ουσίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μαρινάκης αρκέστηκε στο να επαναλάβει τα όσα είπε ο πρωθυπουργός και να προβάλει ως θωράκιση απέναντι στη διαφθορά την «ψηφιοποίηση», όπου δεν παρεμβαίνει ο «ανθρώπινος παράγοντας».

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι «11» στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Ομόφωνη η απόφαση
Παρόντες μόνο οι Μηταράκης και Τσιάρας - Οι υπόλοιποι εννέα «γαλάζιοι» βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλαν υπομνήματα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για Ιntellexa ως εταιρείας γενικής ενασχόλησης με την… πληροφορική, η διάψευση από δικαστικούς λειτουργούς κι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Δημήτρης Τερζής
Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Μίνα Μουστάκα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

