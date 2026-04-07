Δουδωνής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα πρόσωπα πολλά, το χρώμα ένα – βαθύ γαλάζιο
Ο Παναγιώτης Δουδωνής τόνισε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη»
Για ένα σκάνδαλο που έχει χρώμα «βαθύ γαλάζιο» έκανε λόγο ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, με δήλωσή του από το περιστύλιο της Βουλής, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία και αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με πληροφορίες, την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη μία εκ των δύο δικογραφιών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Σήμερα προσήλθαν μόνο δύο βουλευτές από τους έντεκα στην Επιτροπή Δεοντολογίας», σημείωσε ο κ. Δουδωνής, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι «ένας τρίτος, ο κ. Μπουκώρος, έδινε την ίδια ώρα συνέντευξη σε έναν τηλεοπτικό σταθμό».
Παράλληλα, υπογράμμισε πως «ένας από τους δύο που προσήλθαν, ο κ. Μηταράκης, είπε ότι όλο αυτό έγινε στην άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων».
«Τα πρόσωπα είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής, προσθέτοντας πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις