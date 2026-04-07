Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Δουδωνής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα πρόσωπα πολλά, το χρώμα ένα – βαθύ γαλάζιο
Επικαιρότητα 07 Απριλίου 2026, 13:15

Ο Παναγιώτης Δουδωνής τόνισε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη»

Για ένα σκάνδαλο που έχει χρώμα «βαθύ γαλάζιο» έκανε λόγο ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, με δήλωσή του από το περιστύλιο της Βουλής, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία και αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με πληροφορίες, την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη μία εκ των δύο δικογραφιών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σήμερα προσήλθαν μόνο δύο βουλευτές από τους έντεκα στην Επιτροπή Δεοντολογίας», σημείωσε ο κ. Δουδωνής, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι «ένας τρίτος, ο κ. Μπουκώρος, έδινε την ίδια ώρα συνέντευξη σε έναν τηλεοπτικό σταθμό».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «ένας από τους δύο που προσήλθαν, ο κ. Μηταράκης, είπε ότι όλο αυτό έγινε στην άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων».

«Τα πρόσωπα είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής, προσθέτοντας πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
07.04.26

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
07.04.26

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
07.04.26

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
06.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»
06.04.26

Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προσφύγει σε εκλογές. «Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» τόνισε απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Παύλος Πολάκης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
06.04.26

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
06.04.26

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
06.04.26

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
06.04.26

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
05.04.26

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
05.04.26

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
05.04.26

Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
05.04.26

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
07.04.26

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
07.04.26

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
07.04.26

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
07.04.26

Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
07.04.26

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
07.04.26

«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
07.04.26

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
07.04.26

Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
07.04.26

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
07.04.26

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
07.04.26

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
07.04.26

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
07.04.26

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
07.04.26

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
07.04.26

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Μίνα Μουστάκα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

