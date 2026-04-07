Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator

Η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου στην δίκη των υποκλοπών αλλά και μία ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (!) φαίνεται να διαψεύδουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τις αποκαλύψεις του «Βήματος της Κυριακής» αλλά και του in για το σχεδιο επιδοτήσεων από ελληνικούς κρατικούς φορείς της ισραηλινής εταιρείας Intellexa προμηθευτή και διανομέα του παρανομου λογισμικού Predator.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στην ουσία της υπόθεσης, έπειτα από τα καταλυτικά στοιχεία του ρεπορτάζ. Mε τον ισχυρισμό ότι αυτό το σχέδιο επιδότησης της Intellexa μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με την εκταμίευση κοινοτικών κονδυλίων μέσω της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας, αφορούσε υποτίθεται γενικότερη δραστηριότητα της εν λόγω ισραηλινής εταιρείας που σχετιζόταν με προγράμματα πληροφορικής.

Μη συνεκτιμώντας την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας αλλα και της αμερικανικής κυβέρνησης ότι αποκλειστικό πεδίο ενασχόλησης της Intellexa είναι η δημιουργία παράνομου λογισμικού και ποτέ δεν είχε οποιοδήποτε πελάτη σε θέματα «ανάλυσης πληροφοριών» κλπ ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με τα οποία ποτέ δεν ασχολήθηκε. Επιπλέον ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η σχετική διαδικασία με κρατικές υπηρεσίες δεν αφορούσε «την επιδότηση παράνομου λογισμικού».

Κι ενώ στα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα περιγράφεται, διευκρινίζεται κι αναλύεται με βάση έγγραφα και μαρτυρίες ότι υπήρξαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών ώστε σε αυτό το σχεδιο επιδότησης καινοτόμων εταιρειών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης να ενταχθεί …τυφλά η Intellexa, προκειμένου να λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά. Κι όλα αυτά, στο διάστημα που έφερνε στην Ελλάδα το παρανομο λογισμικό.

Η εταιρεία πληροφορικής που ασχολείται με… κατασκοπεία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν ανέφερε σε σχετική ερώτηση για το σχεδιο κρατικής υποβοήθησης της Intellexa: «εγώ δεν τη γνωρίζω την εταιρεία Intellexa, ούτε είναι δουλειά μου να ξέρω τη δραστηριότητά της, αλλά φαντάζομαι ότι έχει μια ευρύτερη δραστηριότητα στον χώρο της πληροφορικής». Συμπληρώνοντας ακολούθως «το ότι μπορεί να εμπλέκεται μία εταιρεία σε μια άλλη υπόθεση που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη για ζητήματα λογισμικών, παράνομων, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της ίδιας εταιρείας συνδέεται με τη χρήση παράνομων λογισμικών».

Όμως στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίκασε την υπόθεση των υποκλοπών αναφέρεται ρητώς (σελ 1854-1855) «η Intellexa δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο τομέα απόσπασης, συλλογής και διαχείρισης δεδομένων μέσω λογισμικού κατασκοπείας, σε αυτό συνηγορούν, άλλωστε, και τα διαφημιστικά φυλλάδια που εκτυπώθηκαν για λογαριασμό της Ιntellexa από την εταιρεία ΝΟΕΤΙΚ, τα οποία αφορούν ανάλογα προϊόντα απόσπασης και διαχείρισης δεδομένων (“Helios”, “Triton”, “Nebula”, “Active Cyber Intelligence”, “Hornet”, “Mantis” – βλ. ιδίως σελ. 87 και 89 του Πορίσματος Διοικητικού Ελέγχου Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά επιρρωνύονται τόσο από την υπ’ αριθ. Α9-0189/2023 έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση λογισμικών κατασκοπείας (spyware) στην Ευρώπη όσο και από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις 05-03-2024 και 16-09-2024 από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αρχικά σε βάρος των δύο φυσικών προσώπων και πέντε νομικών προσώπων (Tal Dilian, Sara Aleksandra Hamou, Intellexa Α.Ε., Intellexa Limited, Cytrox AD, Cytrox Holdings ZRT, Thalestris Limited) και στη συνέχεια σε πέντε επιπλέον φυσικά πρόσωπα και μια οντότητα (Φέλιξ Μπίτζιος, Andtra Gambazzi, Merom Harpaz, Άρτεμις Αρτεμίου, Παναγιώτα Καραολή και Aliada Group), που συνδέονται με το «Intellexa Conostium», το οποίο λειτουργεί ως εμπορικό σήμα για μια σειρά επιθετικών εταιριών στον κυβερνοχώρο που προσφέρουν εμπορικά προγράμματα υποκλοπής δεδομένων και εργαλεία παρακολούθησης για τη διεξαγωγή στοχευμένων και μαζικών εκστρατειών παρακολούθησης (βλ. ιδίως τις από 05-03-2024 και 16-09-2024 ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ).

Τι έλεγαν οι ΗΠΑ για την Intellexa

Σημειώνεται ότι σε αυτές τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών υπηρεσιών των ΗΠΑ σημειωνόταν «η Κοινοπραξία Intellexa είναι ένας διεθνής ιστός αποκεντρωμένων εταιρειών που κατασκεύασαν και προώθησαν εμπορικά μια σειρά προϊόντων spyware, κυρίως με την επωνυμία Predator […] Στους παλαιότερους στόχους των προϊόντων spyware της Intellexa Consortium συμπεριλαμβάνονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι, ειδικοί σε θέματα πολιτικής και πολιτικοί της αντιπολίτευσης».

Εξάλλου ο τότε αναπληρωτής υφυπουργός Οικονομικών για την Τρομοκρατία και τις Οικονομικές Πληροφορίες, Μπράντλεϊ Τ. Σμιθ είχε δηλώσει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν την απερίσκεπτη διάδοση τεχνολογιών που απειλούν την εθνική τους ασφάλεια και υπονομεύουν την ιδιωτική ζωή και τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών τους. Θα συνεχίσουμε να καθιστούμε υπόλογους όσους επιδιώκουν να επιτρέψουν τη διάδοση καταχρηστικών τεχνολογιών, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε την υπεύθυνη ανάπτυξη τεχνολογιών που ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα».

Με την κυβερνητική προσπάθεια για «διάψευση» των αποκαλύψεων για την κρατική υποβοήθηση της Intellexa, επιχειρήθηκε να μετατρέπει η ισραηλινή εταιρεία σε μία «που δεν την ξερουν τα κυβερνητικά στελέχη αλλά είχε μια ευρύτερη δραστηριότητα στον χώρο της πληροφορικής». Δηλαδή …διαψεύδοντας έτσι, εκτός των άλλων και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αλλά και την πρόσφατη δικαστική απόφαση.