Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ με φόντο τις διαρκείς αποκαλύψεις για εμπλοκή «γαλιάζιων» στελεχών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κάνανε τη χώρα πρωταθλήτρια δικογραφιών» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να υποβαθμίσει τις κατηγορίες με «ψεκασμένα» επιχειρήματα και υπονοούμενα για «σχέδιο» εναντίον της χώρας.

«Οργανώνεται (σ.σ. εκ μέρους της κυβέρνησης) ένα σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών. Ότι κάνει παιχνίδια στη ΝΔ η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Τα λέει η ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή αυτά; Δεν ντρέπονται λίγο; Επιτίθενται σε δικαστές και τώρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία;».

Ο πρωθυπουργός μου είχε απαντήσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι υπάρχουν κάποιες σκιές. Ο Αυγενάκης μου έκανε επίθεση ότι έχω εμμονή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές της ΝΔ;

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέρριψε το αφήγημα για τις διαχρονικές παθογένειες».

Σε ερώτηση για το εάν το ΠΑΣΟΚ έχει εμπλοκή, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση πριν από 16 χρόνια και άρα διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν το κόμμα να είναι μπλεγμένο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ είμαι σίγουρος για αυτά που διαβάζουν τα μάτια μου και ακούν τα αυτιά μου. Διάβασα μία δικογραφία όπου αυτοί που σήκωσαν το τηλέφωνο με κόστος τα χρήματα της Ευρώπης και του έλληνα φορολογούμενου είναι μία γαλάζια συμμορία».

Ο πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος

«Μας λένε ότι τα τηλεφωνήματα αυτά δεν είναι για να βάλουν τα λεφτά στην τσέπη τους. Το ότι φτιάχνουν εκλογικό δίκτυο στερώντας τα χρήματα από τους αγρότες, αυτό δεν είναι απάτη;», διερωτήθηκε και εκτίμησε ότι κάποιοι από αυτούς που βρίσκονται στη δικογραφία θα καταδικαστούν από την ελληνική δικαιοσύνη.

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «έχουμε έναν πρωθυπουργό που εκβιάζεται από ισραηλινό απόστρατο», ενώ υπογράμμισε ότι ο ίδιος έχει δικαιωθεί στο ΣτΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εφαρμόζει την απόφαση την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις κατηγορίες ότι δημιουργείται τοξικό κλίμα με ευθύνη της αντιπολιτευσης, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για κλίμα ή για κενές περιεχομένου καταγγελίες, αλλά για την πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Η πραγματικότητα, είπε, είναι ότι ο πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος και η κυβέρνηση υπόδικη.

Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στις εκλογές

«Έχουμε παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης για όλα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης σε ερώτηση εάν μπορεί να κερδίσει τον Κ. Μητσοτάκη στις εκλογές και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ακρίβεια και την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων αντιμετώπισής της.

«Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απογοητευτεί από την πολιτική και είναι οργισμένο θα επιλέξει ένα κόμμα για να νικήσει τη ΝΔ. Αυτό το κόμμα με πολύ δουλειά και ενότητα πιστεύω ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ», επεσήμανε σχετικά με τις χαμηλές πτήσεις του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

«Όποιο κόμμα αποδεχτεί τις κυβερνητικές μας προτεραιότητες και δεν διαταράσσει το έργο μας μπορεί να γίνει κυβερνητικός εταίρος», πρόσθεσε.

«Ο πρωθυπουργός βγαίνει την ώρα που είναι με την πλάτη στον τοίχο, ένας εκπρόσωπος της οικογενειοκρατίας, να μιλήσει για τα ρουσφέτια και πετάει ένα πυροτέχνημα», σχολίασε αναφορικά με την πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού ενώ παρουσίασε στοιχεία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα διαφθοράς.

«Κανένας βουλευτής να μην είναι βουλευτής πάνω από 20 χρόνια αποφασίσαμε στο συνέδριό μας. Αν αυτό γίνει νόμος του κράτους θα ήταν απάντηση στα ρουσφέτια», είπε και πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε προτάσεις όπως είναι η μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Κράτος δικαίου

Ο ίδιος αξιολόγησε ως πολύ σημαντικά τα ζητήματα του κράτους δικαίου και αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματό του.

«Προτείνουμε την ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζει η κυβέρνηση. Προτείνουμε θητείες σε βουλευτές, ευρωβουλευτές και σταυρό προτίμησης για να αποφασίζει ο λαός και όχι η κυβέρνηση. Το τρίτο έχει να κάνει με τις απευθείας αναθέσεις αλλά και την τέταρτη εξουσία», αναφέροντας ως παράδειγμα το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων και το «δώρο» της κυβέρνησης σε εταιρίες αλλά και την απουσία αυτών των θεμάτων από τον δημόσιο διάλογο και τα ΜΜΕ.

«Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, υπάρχουν πολλοί μικροί και μεγάλοι ΟΠΕΚΕΠΕ και πρέπει να φύγουν το συντομότερο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την πιθανότητα συνεργασιών είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία όπως κάθε Έλληνας, ωστόσο άσκησε κριτική για τα όσα δήλωσε ο κ. Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Μετά από κάποια χρόνια αγρανάπαυσης βγαίνει και λέει ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες την πρώτη ημέρα μετά την εκλογή του. Εδώ προκύπτουν δύο ζητήματα: Πρώτον αυτό είναι οικονομικά αδιανόητο και επικίνδυνο. Και δεύτερο, είχε πει στον λαό για να πάρει την ψήφο του ότι θα έκλεινε τις τράπεζες τη Δευτέρα; Άρα εδώ προκύπτει θέμα δημοκρατικής ενσυναίσθησης».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο έστω με μία ψήφο στις επόμενες εκλογές, και με άξονα το πρόγραμμα του κόμματος θα γίνουν και οι επιλογές για σχηματισμό κυβέρνησης που θα βασίζονται όμως στην επιλογή που θα έχει κάνει ο λαός με την ψήφο του.