Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 12:44
Πυροβολισμοί στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ έκανε τη χώρα πρωταθλήτρια δικογραφιών – Γαλάζια συμμορία
Πολιτική Γραμματεία 07 Απριλίου 2026, 11:14

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ έκανε τη χώρα πρωταθλήτρια δικογραφιών – Γαλάζια συμμορία

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης - «Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή»

Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ με φόντο τις διαρκείς αποκαλύψεις για εμπλοκή «γαλιάζιων» στελεχών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κάνανε τη χώρα πρωταθλήτρια δικογραφιών» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να υποβαθμίσει τις κατηγορίες με «ψεκασμένα» επιχειρήματα και υπονοούμενα για «σχέδιο» εναντίον της χώρας.

«Οργανώνεται (σ.σ. εκ μέρους της κυβέρνησης) ένα σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών. Ότι κάνει παιχνίδια στη ΝΔ η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Τα λέει η ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή αυτά; Δεν ντρέπονται λίγο; Επιτίθενται σε δικαστές και τώρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία;».

Ο πρωθυπουργός μου είχε απαντήσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι υπάρχουν κάποιες σκιές. Ο Αυγενάκης μου έκανε επίθεση ότι έχω εμμονή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές της ΝΔ;

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέρριψε το αφήγημα για τις διαχρονικές παθογένειες».

Σε ερώτηση για το εάν το ΠΑΣΟΚ έχει εμπλοκή, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση πριν από 16 χρόνια και άρα διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν το κόμμα να είναι μπλεγμένο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ είμαι σίγουρος για αυτά που διαβάζουν τα μάτια μου και ακούν τα αυτιά μου. Διάβασα μία δικογραφία όπου αυτοί που σήκωσαν το τηλέφωνο με κόστος τα χρήματα της Ευρώπης και του έλληνα φορολογούμενου είναι μία γαλάζια συμμορία».

Ο πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος

«Μας λένε ότι τα τηλεφωνήματα αυτά δεν είναι για να βάλουν τα λεφτά στην τσέπη τους. Το ότι φτιάχνουν εκλογικό δίκτυο στερώντας τα χρήματα από τους αγρότες, αυτό δεν είναι απάτη;», διερωτήθηκε και εκτίμησε ότι κάποιοι από αυτούς που βρίσκονται στη δικογραφία θα καταδικαστούν από την ελληνική δικαιοσύνη.

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «έχουμε έναν πρωθυπουργό που εκβιάζεται από ισραηλινό απόστρατο», ενώ υπογράμμισε ότι ο ίδιος έχει δικαιωθεί στο ΣτΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εφαρμόζει την απόφαση την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις κατηγορίες ότι δημιουργείται τοξικό κλίμα με ευθύνη της αντιπολιτευσης, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για κλίμα ή για κενές περιεχομένου καταγγελίες, αλλά για την πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Η πραγματικότητα, είπε, είναι ότι ο πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος και η κυβέρνηση υπόδικη.

Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στις εκλογές

«Έχουμε παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης για όλα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης σε ερώτηση εάν μπορεί να κερδίσει τον Κ. Μητσοτάκη στις εκλογές και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ακρίβεια και την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων αντιμετώπισής της.

«Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απογοητευτεί από την πολιτική και είναι οργισμένο θα επιλέξει ένα κόμμα για να νικήσει τη ΝΔ. Αυτό το κόμμα με πολύ δουλειά και ενότητα πιστεύω ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ», επεσήμανε σχετικά με τις χαμηλές πτήσεις του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

«Όποιο κόμμα αποδεχτεί τις κυβερνητικές μας προτεραιότητες και δεν διαταράσσει το έργο μας μπορεί να γίνει κυβερνητικός εταίρος», πρόσθεσε.

«Ο πρωθυπουργός βγαίνει την ώρα που είναι με την πλάτη στον τοίχο, ένας εκπρόσωπος της οικογενειοκρατίας, να μιλήσει για τα ρουσφέτια και πετάει ένα πυροτέχνημα», σχολίασε αναφορικά με την πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού ενώ παρουσίασε στοιχεία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα διαφθοράς.

«Κανένας βουλευτής να μην είναι βουλευτής πάνω από 20 χρόνια αποφασίσαμε στο συνέδριό μας. Αν αυτό γίνει νόμος του κράτους θα ήταν απάντηση στα ρουσφέτια», είπε και πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε προτάσεις όπως είναι η μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Κράτος δικαίου

Ο ίδιος αξιολόγησε ως πολύ σημαντικά τα ζητήματα του κράτους δικαίου και αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματό του.

«Προτείνουμε την ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζει η κυβέρνηση. Προτείνουμε θητείες σε βουλευτές, ευρωβουλευτές και σταυρό προτίμησης για να αποφασίζει ο λαός και όχι η κυβέρνηση. Το τρίτο έχει να κάνει με τις απευθείας αναθέσεις αλλά και την τέταρτη εξουσία»,  αναφέροντας ως παράδειγμα το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων και το «δώρο» της κυβέρνησης σε εταιρίες αλλά και την απουσία αυτών των θεμάτων από τον δημόσιο διάλογο και τα ΜΜΕ.

«Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, υπάρχουν πολλοί μικροί και μεγάλοι ΟΠΕΚΕΠΕ και πρέπει να φύγουν το συντομότερο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την πιθανότητα συνεργασιών είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία όπως κάθε Έλληνας, ωστόσο άσκησε κριτική για τα όσα δήλωσε ο κ. Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Μετά από κάποια χρόνια αγρανάπαυσης βγαίνει και λέει ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες την πρώτη ημέρα μετά την εκλογή του. Εδώ προκύπτουν δύο ζητήματα: Πρώτον αυτό είναι οικονομικά αδιανόητο και επικίνδυνο. Και δεύτερο, είχε πει στον λαό για να πάρει την ψήφο του ότι θα έκλεινε τις τράπεζες τη Δευτέρα; Άρα εδώ προκύπτει θέμα δημοκρατικής ενσυναίσθησης».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο έστω με μία ψήφο στις επόμενες εκλογές, και με άξονα το πρόγραμμα του κόμματος θα γίνουν και οι επιλογές για σχηματισμό κυβέρνησης που θα βασίζονται όμως στην επιλογή που θα έχει κάνει ο λαός με την ψήφο του.

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι «11» στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Ομόφωνη η απόφαση
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26 Upd: 11:09

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι «11» στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Ομόφωνη η απόφαση

Παρόντες μόνο οι Μηταράκης και Τσιάρας - Οι υπόλοιποι εννέα «γαλάζιοι» βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλαν υπομνήματα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator

Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για Ιntellexa ως εταιρείας γενικής ενασχόλησης με την… πληροφορική, η διάψευση από δικαστικούς λειτουργούς κι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Πολιτική 07.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 06.04.26

Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 - Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη

Αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον «πολιτικό απατεώνα».

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Πολιτική 06.04.26

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Πολιτική 06.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία

Η Πέτη Πέρκα τόνισε ότι πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά»

Σύνταξη
Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»
Επικαιρότητα 06.04.26

Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προσφύγει σε εκλογές. «Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» τόνισε απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Παύλος Πολάκης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 07.04.26

Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.

Αντιπροσωπεία αγροτών ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρυνθεί η κλούβα των ΜΑΤ, λέγοντας ότι «το περισσότερο είναι να γίνουν ακόμη δύο δικογραφίες»

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018
Άλλα Αθλήματα 07.04.26

Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018

Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.

Σύνταξη
Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
«Τα σκέφτηκαν όλα» 07.04.26

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»

Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Κόσμος 07.04.26

Τα μεγάλα μέσα βάζουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν τον Όρμπαν - Στη Βουδαπέστη για προεκλογικό αγώνα ο Τζέι Ντι Βανς

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας
Υγεία 07.04.26

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Η Ελλάδα μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρέπει να επενδύσει σε πράσινες πρωτοβουλίες και να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική αξία της βιωσιμότητας του

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

