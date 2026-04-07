Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».
Ξανά στην κυκλοφορία δίνεται σε λίγες ημέρες η Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης. Πλέον ενώνει το Καλλιμάρμαρο με την Ακρόπολη και το Ζάππειο με τους στύλους του Ολυμπίου Διός.
Η Βασιλίσσης Όλγας «δεν είναι απλώς ένας δρόμος. Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος»
Προς ώρας, η Όλγας ανοίγει μόνο για τους πεζούς και σε λίγες μέρες αναμένεται να παραδοθεί και επισήμως στους πολίτες.
«Το έργο της ανάπλασης ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε…»
«Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή. Όχι απλώς ένας δρόμος. Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος», αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης έχοντας κάθε λόγο να μιλά καθώς το έργο ξεκίνηση επί δημαρχίας του.
Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή.
Όχι απλώς ένας δρόμος.
Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος.
Ελάτε να τον ανακαλύψετε. pic.twitter.com/aEmF14oiJz
— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) April 7, 2026
Ο τέως δήμαρχος Αθηνών σχολιάζοντας τη στάση του νυν δημάρχου που θέλησε να καρπωθεί το έργο, σημείωσε: «Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κύριος Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων. Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».
Η άλλη… ανάγνωση για την Βασιλίσσης Όλγας
Ο Χάρης Δούκας νωρίτερα δήλωνε μεταξύ άλλων: «αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα».
- Η Λίζα Κούντροου λέει ότι την αποκαλούσαν «την έκτη Φίλη» στα Friends – «Κανείς δεν μου έδινε σημασία»
- «O Αντετοκούνμπο έφτασε κοντά στους Χιτ, αλλά…» (pic)
- Ρίγος Συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
- Τουλάχιστον 188 νεκροί εξαιτίας της κακοκαιρίας σε Πακιστάν και Αφγανιστάν
- Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
- Βγάζουν στη σέντρα τον Λανουά με διαρροές ορισμών
- Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
- Ο Μαγκουάιρ μένει στο Ολντ Τράφορντ
