Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει

Ξανά στην κυκλοφορία δίνεται σε λίγες ημέρες η Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης. Πλέον ενώνει το Καλλιμάρμαρο με την Ακρόπολη και το Ζάππειο με τους στύλους του Ολυμπίου Διός.

Προς ώρας, η Όλγας ανοίγει μόνο για τους πεζούς και σε λίγες μέρες αναμένεται να παραδοθεί και επισήμως στους πολίτες.

«Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή. Όχι απλώς ένας δρόμος. Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος», αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης έχοντας κάθε λόγο να μιλά καθώς το έργο ξεκίνηση επί δημαρχίας του.

Ο τέως δήμαρχος Αθηνών σχολιάζοντας τη στάση του νυν δημάρχου που θέλησε να καρπωθεί το έργο, σημείωσε: «Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κύριος Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων. Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».

Ο Χάρης Δούκας νωρίτερα δήλωνε μεταξύ άλλων: «αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα».