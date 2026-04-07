Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος

07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Τα Νέα της Αγοράς 07 Απριλίου 2026, 14:14

Η νέα εποχή στην αντικατάσταση των μεγάλων αρθρώσεων: ακριβής και εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Του Δρ. Αναστάσιου Λιλικάκη, MD, MSc, Ορθοπαιδικού Χειρουργού, Πρόεδρου του Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας https://hipkneesurgery.gr/

Αναστάσιος Λιλικάκης MD, MSc, Ορθοπαιδικός Χειρουργός , Πρόεδρος Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος, Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας

Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος αποτελούν δύο από τις πιο επιτυχημένες ορθοπαιδικές επεμβάσεις εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια. Στην ολική αρθροπλαστική, η χαλασμένη από την αρθρίτιδα άρθρωση αντικαθίσταται με τεχνητά εμφυτεύματα – προθέσεις, με στόχο την ανακούφιση από τον πόνο και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενούς. Η αρθροπλαστική αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της σοβαρής οστεοαρθρίτιδας όταν η συντηρητική θεραπεία αποτυγχάνει. Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί νέες, πιο εξελιγμένες τεχνικές, με τη ρομποτική αρθροπλαστική να βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας. Η ρομποτική αρθροπλαστική βασίζεται στη χρήση εξειδικευμένων ρομποτικών συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και τον άριστο χειρουργικό σχεδιασμό.

Ποιος πραγματοποιεί τη ρομποτική αρθροπλαστική;

Η ρομποτική αρθροπλαστική δεν είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Με άλλα λόγια, ο ρόλος του ρομποτικού συστήματος δεν είναι να αντικαταστήσει το χειρουργό και να εκτελέσει την επέμβαση αυτόνομα. Αντιθέτως, λειτουργεί ως  ένα προηγμένο εργαλείο στα χέρια του χειρουργού. Κάθε ενέργεια πραγματοποιείται από τον ίδιο το χειρουργό, ο οποίος καθοδηγεί και καθοδηγείται από το  ρομποτικό βραχίονα. Υπάρχει δηλαδή μια αλληλεπίδραση μεταξύ ρομπότ και χειρουργού, με βάση τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ανταλλάσσουν. Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της ρομποτικής αρθροπλαστικής είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση του χειρουργού και της ομάδας του, καθώς και η εμπειρία σε συμβατικές αρθροπλαστικές, για την προσαρμογή της στρατηγικής όπου χρειαστεί.

Ποιος μπορεί να υποβληθεί σε ρομποτική αρθροπλαστική;

Η ρομποτική αρθροπλαστική αποτελεί ουσιαστικά μία βελτίωση της κλασικής επέμβασης. Επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και συνεπώς, οι ενδείξεις της είναι οι ίδιες με αυτές της συμβατικής ολικής αρθροπλαστικής:

  • Οστεοαρθρίτιδα
  • Ρευματοειδή αρθρίτιδα ή άλλες φλεγμονώδεις αρθροπάθειες
  • Μετατραυματική αρθρίτιδα
  • Άσηπτη νέκρωση
  • Και όλες γενικά οι περιπτώσεις που απαιτούν ολική αρθροπλαστική.

Οι ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε αρθροπλαστική συνήθως είναι κατάλληλοι υποψήφιοι και για ρομποτική αρθροπλαστική. Ωστόσο, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη συζήτηση με τον ορθοπαιδικό. Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε:

  • Δύσκολα περιστατικά  με προηγούμενα χειρουργεία στην περιοχή
  • Ανατομικές ανωμαλίες
  • Νεότερους ασθενείς με αυξημένη δραστηριότητα

Προετοιμασία πριν την επέμβαση

Η επιτυχία μιας ολικής αρθροπλαστικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσεκτική προετοιμασία του χειρουργού πριν από την επέμβαση. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση της ρομποτικής αρθροπλαστικής. Η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια, με στόχο τη βέλτιστη χειρουργική ακρίβεια και εξατομίκευση της προσέγγισης στον ασθενή. Η προετοιμασία περιλαμβάνει κατ’ αρχή την κλινική εξέταση και την αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς σε συνδυασμό με ακτινολογικό έλεγχο.  Στη συνέχεια μπορεί να χρειαστούν, ανάλογα με το ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιείται, εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως αξονική ή μαγνητική  τομογραφία. Υπάρχουν ρομποτικά συστήματα που δε χρησιμοποιούν προεγχειρητικές απεικονιστικές εξετάσεις, αλλά δεδομένα πραγματικού χρόνου (real time data), δηλαδή δεδομένα που συλλέγονται διεγχειρητικά από το χειρουργό και επεξεργάζονται εκείνη τη στιγμή από το ρομποτικό σύστημα . Το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας είναι η ενημέρωση του ασθενούς για τη διαδικασία, τη μετεγχειρητική φροντίδα και την αποθεραπεία.

Διαδικασία ρομποτικής αρθροπλαστικής ισχίου & γόνατος

Η χειρουργική προσπέλαση στο δέρμα και τους επιφανειακούς ιστούς πραγματοποιείται συμβατικά από το χειρουργό, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση. Στη συνέχεια τοποθετούνται ειδικές βελόνες για τη σηματοδότηση σταθερών οστικών ανατομικών στοιχείων, οι οποίες επικοινωνούν με το ρομποτικό σύστημα και μεταφέρουν  τις πληροφορίες της ανατομίας του συγκεκριμένου ασθενούς.  Ο χειρουργός χρησιμοποιεί ρομποτική υποβοήθηση (συνήθως με τη μορφή ενός ρομποτικού βραχίονα) για την αφαίρεση των φθαρμένων τμημάτων της άρθρωσης με ειδικά εργαλεία. Το ρομποτικό σύστημα προσφέρει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα τόσο για την διεργασίες αυτές, όσο και στη συνέχεια για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Έτσι, εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τόσο στην προετοιμασία των αρθρικών επιφανειών, όσο και στην τοποθέτηση των προθέσεων. Συνεπώς, με τη βοήθεια της τεχνολογίας μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα λάθους.

Ποιος είναι ο χρόνος αποκατάστασης μετά τη ρομποτική αρθροπλαστική;

Η ρομποτική τεχνική επιταχύνει την αποκατάσταση, μειώνοντας το χειρουργικό τραύμα και το μετεγχειρητικό πόνο. Οι ασθενείς κινητοποιούνται εντός λίγων ωρών και εξέρχονται εντός 1-2 ημερών. Πολύ σημαντικό μέρος της αποκατάστασης αποτελεί το εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας που σχεδιάζεται από τον φυσιοθεραπευτή και τον ορθοπαιδικό.  Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες γίνεται εντός 3-4 εβδομάδων. Η σύγχρονη ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος συνδυάζεται με τα πρωτόκολλα ταχείας αποθεραπείας (fast-track) και τις τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης (MIS) που στοχεύουν στην άμεση κινητοποίηση και ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών. Ο συνδυασμός ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών, βέλτιστης αναισθησίας και περι-επεμβατικής αναλγησίας μειώνει την απώλεια αίματος, το μετεγχειρητικό πόνο και τη διάρκεια νοσηλείας. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αρτιότερη αποκατάσταση του ασθενούς, με το χρόνο νοσηλείας να μειώνεται.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής αρθροπλαστικής ισχίου & γόνατος;

Η ρομποτική αρθροπλαστική προσφέρει σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων, όπως:

  • Μέγιστη ακρίβεια στην τοποθέτηση των προθέσεων
  • Εξατομίκευση της τοποθέτησης της πρόθεσης στον ασθενή
  • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα και μειωμένη απώλεια αίματος
  • Μειωμένο μετεγχειρητικός πόνος
  • Ταχεία κινητοποίηση και βραχύτερη νοσηλεία
  • Υψηλό ποσοστό ικανοποίησης και λειτουργικής αποκατάστασης
  • Δυνατότητα αντιμετώπισης σύνθετων και δύσκολων περιστατικών

Συμπερασματικά, η ρομποτική τεχνολογία είναι ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του έμπειρου χειρουργού, το οποίο μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα ήδη καλά αποτελέσματα δύο επιτυχημένων ορθοπαιδικών επεμβάσεων, όπως η  ολική αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Κόσμος
Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Με οδηγό το πείσμα της και σύμμαχο την ΑΒ Βασιλόπουλος, η Άννα απέδειξε ότι το τέλειο πασχαλινό κάλεσμα δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό προορισμό

Betsson: To Ολυμπιακός-ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 04.04.26

Δύο μεγάλα ντέρμπι ανοίγουν την αυλαία των playoffs της Super League, με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός που γίνονται την Κυριακή 5 Απριλίου να συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον και αμέτρητες επιλογές για στοίχημα στην πλατφόρμα της Betsson

Η Tudor απογειώνεται με τους Flying Bulls
Τα Νέα της Αγοράς 03.04.26

Τίποτα δεν είναι πιο τολμηρό από το να πιλοτάρει κανείς ένα ακροβατικό αεροσκάφος 80 ετών στα όρια των επιδόσεων του ή ακόμη και να πετάει ένα ελικόπτερο ανάποδα — όμως αυτή είναι απλώς μια συνηθισμένη μέρα στο πιλοτήριο για τους The Flying Bulls, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η TUDOR είναι πλέον επίσημος συνεργάτης τους

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 03.04.26

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

+100 Υποτροφίες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.04.26

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Οι πασχαλινές αγορές στο pink τους
Τα Νέα της Αγοράς 02.04.26

Φέτος το Πάσχα έως και τις 12 Απριλίου, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για συναλλαγές 30€ και άνω, κερδίζετε με το πρόγραμμα Go For More επιπλέον πόντους που γίνονται ευρώ για τις επόμενες αγορές σας

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Συναγερμός 07.04.26

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Από το πουθενά 07.04.26

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Champions League 07.04.26

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
Media 07.04.26

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Ισοζύγιο πρασίνου 07.04.26

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Τουρκία: Πυροβολισμοί στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί
Κόσμος 07.04.26 Upd: 13:17

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης
Ελλάδα 07.04.26 Upd: 13:58

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των γύρω νόμων απέκλεισαν συμβολικά τον Ε65 - Τι ανέφεραν στο in οι αγροτοσυνδικαλιστές Κώστας Τζέλλας και Ρίζος Μαρούδας

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

